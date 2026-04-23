Кубок Германии. 1/2 финала. «Штутгарт» обыграл «Фрайбург» в овертайме, «Бавария» прошла «Байер»

В Кубке Германии прошли матчи 1/2 финала.

В 1/2 финала Кубка Германии в среду «Бавария» обыграла в гостях «Байер» (2:0), в четверг «Штутгарт» одолел «Фрайбург» (2:1 ОТ).

22 апреля 18:45, Бай-Арена
Байер
0 - 2
0.31xG1.96
Бавария
90’
+3’
  Диас
Андрих   Тилльман
84’
84’
Мусиала   Ким Мин Чжэ
Телла   Калбрет
77’
Гримальдо
76’
74’
Лаймер   Дэвис
73’
Павлович   Горетцка
2тайм
Перерыв
43’
Павлович
Васкес   Поку
39’
Тапсоба
38’
22’
  Кейн
Байер
Флеккен, Тапсоба, Куанса, Андрих, Телла, Маза, Гримальдо, Алеиш Гарсия, Паласиос, Васкес, Шик
Запасные: Телла, Андрих, Васкес, Фернандес, Бласвих, Баде, Эрманн, Хофманн, Бен-Сегир
1тайм
Бавария:
Нойер, Та, Упамекано, Лаймер, Станишич, Павлович, Киммих, Диас, Мусиала, Олисе, Кейн
Запасные: Урбиг, Геррейру, Лаймер, Павлович, Мусиала, Ито, Ндиайе, Офли, Джексон
Подробнее
Кубок Германии. Полуфинал
23 апреля 18:45, МХП-Арена
Логотип домашней команды
Штутгарт
2 - 1
4.38xG2.33
Логотип гостевой команды
Фрайбург
Тиагу Томаш
120’
+1’
  Тиагу Томаш
119’
Ундав   Вагноман
118’
Фюрих   Буанани
118’
113’
Треу   Огбус
2 доптайм
Перерыв
102’
Бесте   Кюблер
101’
Макенго   Гюнтер
Хендрикс   Хакес
98’
Хендрикс
95’
94’
Хелер
Демирович   Тиагу Томаш
90’
1 доптайм
Перерыв
90’
84’
Матанович   Хелер
74’
Матанович
71’
Грифо   Шерхант
  Ундав
70’
Нарти   Эль-Ханнус
63’
56’
Грифо
2тайм
Перерыв
28’
  М. Эггештайн
Левелинг
17’
17’
Манзамби
Нарти
15’
13’
Макенго
Штутгарт
Нюбель, Миттельштедт, Шабо, Хендрикс, Нарти, Фюрих, Штиллер, Каразор, Левелинг, Ундав, Демирович
Запасные: Ундав, Ассиньон, Загаду, Хендрикс, Фюрих, Андрес, Демирович, Бредлов, Нарти
1тайм
Фрайбург:
Ф. Мюллер, Макенго, Линхарт, Гинтер, Треу, Манзамби, М. Эггештайн, Грифо, Судзуки, Бесте, Матанович
Запасные: Макенго, Атуболу, Грифо, Бесте, Матанович, Хефлер, Ириэ, Филипп, Треу
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка Германии

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Вперед Бавария! Вперед за треблом! Главное без травм!!!!
Ответ Elkorazon01
Тихо! Ни слова про требл) а то там уже одни квадрупл налутали))
Ответ I10ff
🤐
Джамал начинает наконец то себя напоминать в последних матчах
Какую Миша передачу отдал Мусиале под гол Кейну, это искусство уже, а не футбол ⚽️
Ответ Креатив Олисе
он почти в каждом матче пяточками лепоту такуууую раздает , закачаешься
Жесть какой мяч Нойер умудрился вытащить
Нойер без малого час без дела простоял, даже в поле не выбегал, а потом потащил такооооое)
С выходом в финал баварцев! Что по матчу, бывают такие игры, когда Бавария играет не то чтобы плохо, а наоборот, очень хорошо, но... вдруг начинает творить лютую дичь. Я бы назвал это - "режим лютой дичи". Этот режим с лёгкостью и непосредственностью переводит лёгкие матчи в тяжелейшие. Вот сегодня был именно один из таких. К чему это всё я, не дай Бог такой матч придётся на ПСЖ.
Ответ kvn9
Да честно говоря полуфинал победа или вылет, не страшно и не обидно, когда против тебя играет ПСЖ праймовый, все что хотелось бы от Баварии, что бы они играли в свой футбол, без трясок как с Реалом. Пройти Реал было исторически важно, перед Реалом был комплекс и это чувствовалось. Перед ПСЖ комплексов нет и у них классная команда, да будет рубка а там судьба распорядиться. Этим сезоном я доволен. Спасибо команде, а остальное как сложится. Если сыграем на 4 матча больше в сезоне я был бы рад, но все зависит от многих факторов.
Ответ Evgeniy Filipchuk
Всё так, достойный уже результат. Но, для меня лично, невыход в финал будет намного неприятнее, чем в прошлые 5 лет. Команда на ходу, показывает хорошую игру, до нового года правда ещё лучше была, но и сейчас очень сильная. Травм, к тому же, довольно мало, что тоже редкость для этого этапа сезона. Так что, если не сейчас всерьёз пытаться побороться за ушастого, то когда?
Поздравляю с выходом в финал))
Всех баварских с выходом в финал!На следующей неделе будем парижский драндулет на молекулы распылять💯👌🏻
Ответ Крушение парижского драндулета
Ого. Я узрел рождение легенды!
Ответ Крушение парижского драндулета
У нас новый маскот!!!
Ребята молодцы.
Сыграли компактно и аккуратно.
Мануэлю спасибо за пару важнейших сейвов,Леверкузен сегодня мог перевернуть ход матча при счёте 0:1.
Отдельное спасибо Кейну и Лаймеру.
Браво команда,дальше Париж.
Теперь самые главные матчи сезона.
Полнейшая концентрация и конечно немного удачи.
FCB!!!
С трудом но прошли в финал. Баварцев с победой! Диас монстр, очень мне нравится💪🏻
Ответ Михо
Диас может страдать хернёй весь матч , но забьет решающий матч против сложного соперника
