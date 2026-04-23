В Кубке Германии прошли матчи 1/2 финала.

В 1/2 финала Кубка Германии в среду «Бавария » обыграла в гостях «Байер » (2:0), в четверг «Штутгарт » одолел «Фрайбург » (2:1 ОТ).

Кубок Германии. Полуфинал 22 апреля 18:45, Бай-Арена Байер Завершен 0 - 2 0.31 xG 1.96 Бавария Матч окончен 90’ +3’ Диас

Андрих Тилльман 84’ 84’ Мусиала Ким Мин Чжэ Телла Калбрет 77’ Гримальдо 76’ 74’ Лаймер Дэвис 73’ Павлович Горетцка 2 тайм Перерыв 43’ Павлович Васкес Поку 39’ Тапсоба 38’ 22’ Кейн

Байер Флеккен, Тапсоба, Куанса, Андрих, Телла, Маза, Гримальдо, Алеиш Гарсия, Паласиос, Васкес, Шик Запасные: Телла, Андрих, Васкес, Фернандес, Бласвих, Баде, Эрманн, Хофманн, Бен-Сегир 1 тайм Бавария: Нойер, Та, Упамекано, Лаймер, Станишич, Павлович, Киммих, Диас, Мусиала, Олисе, Кейн Запасные: Урбиг, Геррейру, Лаймер, Павлович, Мусиала, Ито, Ндиайе, Офли, Джексон

Кубок Германии. Полуфинал 23 апреля 18:45, МХП-Арена Штутгарт Завершен 2 - 1 4.38 xG 2.33 Фрайбург Матч окончен Тиагу Томаш 120’ +1’ Тиагу Томаш

119’ Ундав Вагноман 118’ Фюрих Буанани 118’ 113’ Треу Огбус 2 доп тайм Перерыв 102’ Бесте Кюблер 101’ Макенго Гюнтер Хендрикс Хакес 98’ Хендрикс 95’ 94’ Хелер Демирович Тиагу Томаш 90’ 1 доп тайм Перерыв Демирович Тиагу Томаш 90’ 84’ Матанович Хелер 74’ Матанович 71’ Грифо Шерхант Ундав

70’ Нарти Эль-Ханнус 63’ 56’ Грифо 2 тайм Перерыв 28’ М. Эггештайн

Левелинг 17’ 17’ Манзамби Нарти 15’ 13’ Макенго Штутгарт Нюбель, Миттельштедт, Шабо, Хендрикс, Нарти, Фюрих, Штиллер, Каразор, Левелинг, Ундав, Демирович Запасные: Ундав, Ассиньон, Загаду, Хендрикс, Фюрих, Андрес, Демирович, Бредлов, Нарти 1 тайм Фрайбург: Ф. Мюллер, Макенго, Линхарт, Гинтер, Треу, Манзамби, М. Эггештайн, Грифо, Судзуки, Бесте, Матанович Запасные: Макенго, Атуболу, Грифо, Бесте, Матанович, Хефлер, Ириэ, Филипп, Треу

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

