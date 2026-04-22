  • Громкий провал «Челси», Тамбиев возглавил «Динамо», два золота России в борьбе, ничья ЦСКА, победа «Реала», Ковальчук стал президентом «Шанхая», «Интер» в финале Кубка и другие новости
13

1. ЦСКА сыграл вничью с «Ростовом» (1:1) в 26-м туре Мир РПЛ. У армейцев три матча без побед, а их форвард Гонду забил один гол в семи матчах лиги после трансфера из «Зенита».

«Сочи» вырвал победу у «Крыльев Советов» – 2:1. Алвес забил победный на 99-й и сделал дубль, Бабкина удалили на 82-й, Гальдамеса – на 97-й. В трех последних турах «Сочи» набрал 9 очков – в первых 23 было столько же.

2. Тамбиев возглавил ХК «Динамо», экс-тренер «Адмирала» и СКА заменил Козлова. Ротенберг, который входит в совет директор клуба, рассматривается на пост тренера в «Тракторе» и минском «Динамо».

3. «Челси» разгромно проиграл «Брайтону» в 34-м туре АПЛ – 0:3! Это седьмое поражение команды в 8 последних матчах, она повторила антирекорд столетней давности. «Челси» опустился на 7-е место и может выпасть из топ-10 по итогам тура. Фанатам явно не нравится положение клуба при Росеньоре.

4. Кубок Стэнли. «Тампа» сравняла счет в серии первого раунда с «Монреалем» (1:1), выиграв второй матч (3:2 ОТ). Кучеров забил с выездом из-за ворот – первый гол в плей-офф с 2023 (!) года. Гол Панарина вновь не спас «Лос-Анджелес» от поражения в матче с «Колорадо» (1:2 ОТ и 0-2 в серии). Все результаты дня – здесь

5. Плей-офф НБА. Исторические 30+10 Эджкомба помогли «Филадельфии» обыграть «Бостон» и сравнять счет в серии первого раунда (1-1), 28+8+7 от Леброна позволили «Лейкерс» победить «Хьюстон» (2-0 в серии), «Сан-Антонио» проиграл «Портленду» (1-1 в серии), Вембаньяма выбыл во второй четверти с сотрясением мозга.

6. «Реал» победил «Алавес» (2:1) в матче 33-го тура Ла Лиги. Забили Мбаппе и Винисиус, которых освистали в начале игры. После гола бразилец извинился перед фанатами и поцеловал эмблему «Мадрида».

7. Российские борцы Сефершаев и Емелин выиграли золото на чемпионате Европы.

8. Илья Ковальчук назначен президентом «Шанхая», Евгений Артюхин стал генменеджером хоккейного клуба.

9. В ответном полуфинале Кубка Италии «Интер» победил «Комо» (3:2), отыгравшись с 0:2. Чалханоглу сделал дубль с ассистов Сучича и отдал пас ему же на победный гол. В финале команда Киву сыграет с «Лацио» или «Аталантой».

10. Сборная России может сыграть три товарищеских матча в июне, заявил генсек РФС Митрофанов: «Переговоры любят тишину, как известно. Скоро расскажем, с какими командами и где».

11. Слот останется тренером «Ливерпуля» в случае выхода в ЛЧ, пишет Sky Sports. Летом состав будет усилен.

12. Дмитрий Воробьев отказался продлевать контракт с «Локомотивом». Футболист интересен «Спартаку», «Зениту» и ЦСКА, сообщает «Чемпионат». «Краснодар» предлагает 4 млн евро за Карпукаса, который интересен и «Зениту», «Локомотив» оценивает хавбека в 10 млн евро.

13. Финансовые новости РПЛ. «Зенит» потратил больше всех в лиге в 2025-м – 22,99 млрд рублей. «Спартак» и «Динамо» – в топ-3, «Краснодар» – 4-й, ЦСКА – 5-й. «Ростов» ликвидирует более 1 млрд рублей долга за счет перевода в акции: «Раньше их было 250 тысяч, теперь больше миллиарда. Уже становимся интересными для покупки частным лицом».

14. Россия обыграла Аргентину на женском Кубке мира по водному поло. Перед матчем прозвучал гимн России.

15. «Лестер» вылетел в 3-ю лигу Англии. «Лисы» играли в АПЛ в прошлом сезоне и стали чемпионами Англии 10 лет назад.

16. Прокуратура запросила 9 лет тюрьмы для экс-хавбека «Эспаньола» Агуадо по обвинению в изнасиловании сотрудницы клуба, штраф 65 000 евро, запрет на общение и надзор в течение 10 лет. Подробности случившегося по версии обвинения можно изучить здесь.

17. Эскорт-услугами пользовались игроки «Милана», «Интера», «Юве», «Сассуоло», «Вероны», всего – 70 футболистов. Они заплатили более 194 000 евро за ужины, услуги девушек и веселящий газ.

Цитаты дня.

Старший сын Плющенко об отце: «Мне не хочется называть его отцом. Проще называть его Женей»

Савелий Коростелев: «Большунов выиграл один из общих зачетов Кубка мира, когда норвежцы пропустили половину этапов из-за ковида. Кто-то помнит это?»

Защитник «Хетафе» Рико об ударе от Рюдигера коленом в лицо: «Я все еще должен извиняться за то, что он оставил меня в живых? Антонио перешел грань, не могу простить его»

Гендиректор «Салавата» о КХЛ: «Некоторые потеряли приличие, неконкурентная среда. У всех есть какие-то кураторы, их подчиненные считают, что все крепостные. Приходится вести нечестную игру»

Олимпийский призер Панжинский: «Лыжники не популярны в нашей стране. Есть футболисты, которые ничего не добились, но их вся Россия знает»

Роман Ротенберг: «С Гретцки мы в контакте – благодарен судьбе, что имею возможность с ним общаться. Он очень позитивный человек. Всегда ждем его в России»

«Приветствую наших экспертов – Андрюша Тихонов и Ванечка Новосельцев». Ведущий «Матч ТВ» Дерунец пошутил о конфликте Талалаева и Радимова в эфире

На Лондоне прям проклятье какое-то: Тоттенхэм из топов в чемпионшип, Челси просто на помойке, Арсенал растерял гандикап в Премьер-лиге, а в финале ЛЧ их развалят в пол-ноги (хотя сетка у них подарочная - АтМ, Спортинг, Байер), Вест Хэм из крепких середняков - на дно таблицы. Вся надежда на Брентфорт.
Ответ aellin
Сомневаюсь, что такой Арсенал пройдёт Симеоне...
Ответ aellin
Кристал Пэлас отдувается ещё за всех лондонских в ЛК
чао, чао, роСеньорита
верните в Челси Абрамовича ☝️
Ответ dimitrii36
Роман Аркадьевич, разлогиньтесь, мы вас узнали
Ответ dimitrii36
И сербам Косово😼
