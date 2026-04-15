«Ренкарнация Яшина». Ого, Сафонова полюбили даже на реддите 😲

Матвей Сафонов провел отличный матч на «Энфилде» и внес весомый вклад в проход «ПСЖ» в полуфинал Лиги чемпионов.

Российский голкипер был так хорош, что его игре посвятили несколько фанатских постов с обсуждением героев матча. Приведем некоторые комментарии.

💭 «Любопытно, что оба наших голкипера показали лучшую игру именно против «Ливерпуля». Да, у Сафонова было меньше работы, но все же начало второго тайма выдалось чрезвычайно сложным».

💭 «Это наш Яшин».

💭 «Как же он был хорош».

💭 «Ренкарнация Яшина».

💭 «Классно сыграл против англичан. С «Челси» был не хуже».

💭 «Такой опыт сделает его только лучше».

💭 «Смотрел матч против «Ливерпуля» не как фанат «ПСЖ». Должен сказать, что этот голкипер просто на другом уровне. Определенно будет одним из лучших в мире, если продолжит в том же духе».

💭 «Не играл со старта сезона лишь из-за дорогущей покупке французского вратаря».

💭 « Мы нашли лекарство от рака».