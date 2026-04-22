Кубок Франции. 1/2 финала. «Страсбур» проиграл «Ницце»

В Кубке Франции прошли матчи 1/2 финала.

В 1/2 финала Кубка Франции во вторник «Ланс» разгромил «Тулузу» (4:1), в среду «Страсбур» уступил дома «Ницце» (0:2).

22 апреля 19:00, Ля Мено
Страсбур
0 - 2
1.24xG1.66
Ницца
90’
+4’
Будауи
Омобамиделе   Фофана
88’
88’
Ваи   Ванхаутте
84’
Дюпе
82’
  Ваи
Диегу Морейра
77’
73’
Сансон   Абди
Ойеделе   Амо-Амейо
72’
Чилуэлл   Яссин
64’
Эмега   Нанаси
64’
60’
Чо
59’
Луше   Чо
51’
  Ваи
2тайм
Перерыв
Омобамиделе
30’
Страсбур
Пендерс, Чилуэлл, Дукуре, Омобамиделе, Уаттара, Эль-Мурабет, Ойеделе, Годо, Энсисо, Диегу Морейра, Эмега
Запасные: Чилуэлл, Ойеделе, Эмега, Юнссон, Хойсберг, Луиш, Омобамиделе, Сабали, Мванга
1тайм
Ницца:
Дюпе, Бар, Клосс, Оппонг, Ба, Менди, Сансон, Абдул-Самед, Будауи, Луше, Ваи
Запасные: Диуф, Диоп, Ндомбеле, Оморуйи, Сансон, Луше, Будаш, Кулибали, Ваи
Кубок Франции. Полуфинал
21 апреля 19:10, Болларт-Делелис
Ланс
4 - 1
3.36xG0.45
Тулуза
86’
Кассерес   Сауэр
Товен   Айдара
79’
Абдельхамид   Агиляр
78’
76’
Идальго   Азизи
76’
Кумбасса   Каманси
  Томассон
74’
Эдуар   Сима
72’
67’
Мартинес Новель
64’
Диоп   Восса
64’
Сидибе   Расселл-Роу
Сен-Максимен   Саид
64’
Байду   Масуаку
64’
58’
Кассерес
2тайм
Перерыв
  Юдоль
35’
21’
  Идальго
  Сен-Максимен
18’
  Товен
9’
8’
Диоп
Ланс
Риссер, Сарр, Байду, Ганиу, Сен-Максимен, Товен, Юдоль, Томассон, Сангаре, Абдельхамид, Эдуар
Запасные: Эдуар, Горжлен, Булатович, Сотока, Сен-Максимен, Товен, Абдельхамид, Фофана, Байду
1тайм
Тулуза:
Хауг, Николайсен, Крессуэлл, Кумбасса, Идальго, Деннум, Металь, Диоп, Кассерес, Сидибе, Коррейя да Силва
Запасные: Диоп, Кассерес, Сидибе, Бакуш, Идальго, Рест, Виньоло, Кумбасса, Мчиндра
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Что делать с Челестини?17572 голоса
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Ланс - Тулуза, в пятницу играли между собой в чемпионате, теперь в кубке. В том матче решило удаление игрока Тулузы и гол Ланса забитый в компенсированное время, хотя один из голов Тулузы был случайным, из за ошибки вратаря Ланса. Явно тут фаворит Ланс.
А вот Страсбур - Ницца, сложно определить, вроде дела у Ниццы не очень идут в чемпионате. А для Страсбура это будет третья игра за неделю, сил может не хватить.
Так и получилось, к сожалению !
Повезло Ницце забить в контратаке
два Расинга в полуфинале...интересненько...надо посмотреть
В этот раз легко для Ланса
Ланс вышел в финал, а фанаты радуются так, будто они уже кубок взяли
Рекомендуем
Главные новости
Инспекторы матчей в России будут следить за ошибками комментаторов в отношении судейства. О высказываниях будут докладывать («СЭ»)
28 минут назад
Игорь Дивеев: «В Петербурге на дорогу трачу 25 минут – времени на жизнь больше, чем в Москве. Здесь никто не торопится в трафике. Сначала ругался, теперь сам так езжу»
36 минут назад
Чемпионат Испании. «Бетис» примет «Реал», «Хетафе» сыграет с «Барселоной» в субботу, «Атлетико» – с «Атлетиком»
43 минуты назад
Моуринью открыт к идее о возвращении на пост тренера «Реала» (As)
49 минут назад
Министр просвещения Кравцов о перечне книг для футболистов: «Поддерживаю инициативу. Но это не должно быть чем-то обязательным – скорее как рекомендация»
49 минут назад
Заболотный интересен «Локомотиву», «Акрону», «Сочи», «Крыльям» и «Ростову». Клубы попробуют подписать форварда, если «Спартак» не активирует опцию продления (Metaratings)
сегодня, 11:52
Госсекретарь США Рубио об Иране на ЧМ-2026: «Никто в США не говорил им, что приезжать нельзя. Проблема будет не в спортсменах, а в других людях, которых они хотят взять»
сегодня, 11:48
Агкацев считает, что на нем фолили в момент гола «Спартака»: «Я уже ловил мяч, но со спины воткнулся Литвинов. Судья сказал: «Я такое не даю»
сегодня, 11:31
РПЛ попросит Дегтярева заморозить новый лимит на легионеров на 2-3 года. Клубы лиги не хотят ужесточения, но не будут выступать против решения министра спорта (Иван Карпов)
сегодня, 11:22
«Рома» объявила об уходе Раньери с поста советника: «Благодарим за вклад в развитие клуба. Уверены в пути под руководством Гасперини»
сегодня, 10:52
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Германии. «Лейпциг» против «Униона», «Бавария» сыграет с «Майнцем» в субботу, «Боруссия» Дортмунд примет «Фрайбург» в воскресенье
3 минуты назад
Чемпионат Франции. «Ланс» против «Бреста», «ПСЖ» Сафонова и «Монако» Головина проведут матчи в субботу
3 минуты назад
Чемпионат Англии. «Сандерленд» сыграет с «Ноттингемом», «Арсенал» встретится с «Ньюкаслом» в субботу
41 минуту назад
Орлов о ничьей «Зенита» с «Локо»: «Адамов – герой! Он спас очко. И это очко может стать мощным вложением в золотую копилку»
сегодня, 11:42
Сперцян о том, как изменить правила игры рукой, чтобы не возникало споров: «Не знаю. А с линиями у нас все в порядке разве? Мое дело – играть в футбол»
сегодня, 10:57
«Бетис» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
сегодня, 10:01
«Пригласил бы Клоппа или Скалони в «Реал»: у других тренеров нет необходимой харизмы. В команде на 7-8 игроков больше, чем надо, нужны Субименди, Родри». Ринкон о «Мадриде»
сегодня, 09:55
Министр просвещения Кравцов о мате Евсеева: «Говорить надо всегда вежливо и уметь контролировать эмоции. Это мой совет»
сегодня, 09:25
«Наполи» – «Кремонезе». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
сегодня, 09:03
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хазем» сыграет с «Аль-Риядом»
сегодня, 08:30
Рекомендуем