«Я бы заплатил, чтобы посмотреть, как играет этот парень». Дэнни Мерфи делает выбор между Мбаппе и Холандом

Бывший полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Дэнни Мерфи предпочел суперзвезду «ПСЖ» Килиана Мбаппе голевой машине «МанСити» - Эрлингу Холанду.

Мерфи считает, что возможности Мбаппе, как плеймейкера и нападающего выше, чем у Холанда, несмотря на впечатляющую результативность норвежца в АПЛ.

Свой выбор Мерфи объяснил talkSport:

«Я бы заплатил, чтобы посмотреть, как играет Мбаппе – он футболист высочайшего класса. Я ставлю его выше, чем Холанда. Мне нравится Холанд, но Мбаппе все-таки круче: в нем есть динамизм и невероятная индивидуальность».

«Когда ты смотришь футбол, то хочешь развлечься: от игры Мбаппе зритель получит больше удовольствия».

«Может быть Холанд забивает немного чаще, чем Мбаппе – можно поспорить об уровне их игры».

Новичок Премьер-лиги показывает отличную форму в «МанСити»: на счету Холанда уже 20 голов и 3 ассиста в 13 матчах за команду.

У Килиана Мбаппе пока 12 голов в 13 матчах за «ПСЖ» со старта сезона.