«Арсенал» доволен ничьей против «Атлетико». Артета не хотел проиграть в первом матче – понимаю его подход». Уорнок об игре в ЛЧ

Стивен Уорнок: «Арсенал» доволен ничьей против «Атлетико».

Бывший защитник «Ливерпуля» Стивен Уорнок поделился мыслями о результате первого полуфинального матча Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Арсеналом » (1:1).

«Думаю, что «Арсенал» очень доволен ничьей перед домашним матчем.

Если посмотреть на то, как тренеры выстраивают свои команды, то в матче «Атлетико » и «Арсенала» два специалиста сказали: «Давайте будем организованными и сложными соперниками, которых будет трудно обыграть».

В то время как два тренера в матче «ПСЖ» – «Бавария» думали: «Давайте будем сложными соперниками по-другому». Вместо того, чтобы быть структурированными, организованными и играть слаженно, их стиль при владении мячом заключается в том, что придумать, как навредить сопернику.

Артета не стал этого делать. Единственное, чего он не хотел, – это проиграть в первом матче, поэтому я полностью понимаю его подход – и это соответствует тому, что они делали на протяжении всего сезона», – сказал Стивен Уорнок .