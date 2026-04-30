  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Арсенал» доволен ничьей против «Атлетико». Артета не хотел проиграть в первом матче – понимаю его подход». Уорнок об игре в ЛЧ
11

«Арсенал» доволен ничьей против «Атлетико». Артета не хотел проиграть в первом матче – понимаю его подход». Уорнок об игре в ЛЧ

Стивен Уорнок: «Арсенал» доволен ничьей против «Атлетико».

Бывший защитник «Ливерпуля» Стивен Уорнок поделился мыслями о результате первого полуфинального матча Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Арсеналом» (1:1).

«Думаю, что «Арсенал» очень доволен ничьей перед домашним матчем.

Если посмотреть на то, как тренеры выстраивают свои команды, то в матче «Атлетико» и «Арсенала» два специалиста сказали: «Давайте будем организованными и сложными соперниками, которых будет трудно обыграть».

В то время как два тренера в матче «ПСЖ» – «Бавария» думали: «Давайте будем сложными соперниками по-другому». Вместо того, чтобы быть структурированными, организованными и играть слаженно, их стиль при владении мячом заключается в том, что придумать, как навредить сопернику.

Артета не стал этого делать. Единственное, чего он не хотел, – это проиграть в первом матче, поэтому я полностью понимаю его подход – и это соответствует тому, что они делали на протяжении всего сезона», – сказал Стивен Уорнок.

«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?45883 голоса
Да!Лига чемпионов УЕФА
НетМикель Артета
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: BBC
logoСтивен Уорнок
logoпремьер-лига Англия
logoЛига чемпионов УЕФА
logoАрсенал
logoАтлетико
logoЛа Лига
logoМикель Артета
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
У Арсенала есть одна хорошая мотивация в домашнем матче – даже нынешний Тоттенхэм обыграл Атлетико
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат России. «Краснодар» в гостях у «Акрона», «Ахмат» примет «Пари НН», «Сочи» победил «Оренбург»
2 минуты назадLive
Гол Кордобы принес «Краснодару» победу над «Акроном» в гостях – 1:0! Мяч колумбийца на 53-й отменили после ВАР
2 минуты назад
«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль». 2:2 – Гакпо сравнял после ошибки Ламменса, у Собослаи 1+1, Кунья забил на 6-й, Шешко – на 14-й. Онлайн-трансляция
8 минут назадLive
Кордоба забил 16-й гол и лидирует в списке бомбардиров Мир РПЛ. Форвард «Краснодара» на три мяча опережает Батракова и Хиля
10 минут назад
Генич о незасчитанном голе Кордобы: «Представляю, что творится в амфитеатре в парке Галицкого. Абсолютно нормальная борьба. Может, очень хотелось этот гол отменить»
18 минут назад
Гол Кордобы «Акрону» отменен из-за фола Джона в атаке: Бокоев упал в борьбе с форвардом «Краснодара» за позицию
30 минут назадФото
«Ливерпуль» пропустил 17 голов со стандартов без учета пенальти в этом сезоне АПЛ. Клуб побил свой антирекорд сезона-1992/93
34 минуты назад
«Хейтеры уже увидели пенальти?🥱» «Краснодар» отреагировал на решение Буланова не давать 11-метровый за попадание мяча в руку Черникову в игре с «Акроном»
44 минуты назад
«Милан» потерял шансы на скудетто после 0:2 от «Сассуоло». «Россонери» не выигрывают Серию А с 2022-го
сегодня, 14:58
Чемпионат Италии. «Милан» уступил «Сассуоло», «Ювентус» сыграет с «Вероной», «Интер» против «Пармы»
сегодня, 14:57
Ко всем новостям
Последние новости
Казанский об отмене гола Кордобы: «Если это фол, то я «торпедный катер». Как в обычной борьбе за позицию в контактном виде спорта, можно рассмотреть какой-то криминал?»
7 минут назад
«Боруссия» Менхенгладбах – «Боруссия» Дортмунд. Гирасси, Брандт и Беллингем играют. Онлайн-трансляция
17 минут назадLive
Чех о покупке «Челси» молодых игроков: «Если хотите выигрывать каждый сезон, это не походит. Когда у команды нет опыта, футболисты смотрят друг на друга с мыслью: «Кто мне поможет?»
17 минут назад
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах против «Боруссии» Дортмунд, «Санкт-Паули» проиграл «Майнцу»
17 минут назадLive
«Ахмат» – «Пари НН». Мелкадзе и Сефас в старте. Онлайн-трансляция начнется в 19:30
30 минут назад
Чемпионат Франции. «Лион» встретится с «Ренном», «Париж» против «Бреста», «Лилль» и «Гавр» сыграли вничью
42 минуты назадLive
«Ливерпуль» впервые пробил по воротам «МЮ» на 24-й минуте при счете 0:2. Гакпо нанес удар мимо
49 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Кадисии», «Аль-Ахли» против «Аль-Охдуда»
51 минуту назад
«Ювентус» – «Верона». Дэвид, Йылдыз и Консейсау в старте. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
51 минуту назад
Шешко забил 10-й гол в 15 последних матчах – «Ливерпулю». Беньямин – лучший бомбардир «МЮ» в лиге с 11 мячами
52 минуты назад
Рекомендуем