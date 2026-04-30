Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Охдуд» уступил «Аль-Иттифаку» Вейналдума, «Аль-Фейха» и «Аль-Холуд» сыграли вничью

В чемпионате Саудовской Аравии прошли матчи 30-го тура.
В 30-м туре чемпионата Саудовской Аравии во вторник «Аль-Хилаль» Карима Бензема победил «Дамак» (1:0).
В среду «Аль-Кадисия» Матео Ретеги в гостях разгромила «Аль-Рияд» (4:0), «Аль-Иттихад» Фабиньо справился с «Аль-Таавуном» (2:0), «Аль-Наср» Криштиану Роналду дома победил «Аль-Ахли» Айвена Тоуни (2:0).
В четверг «Аль-Иттифак» Джорджиньо Вейналдума одержал победу над «Аль-Охдудом» (3:1).
Чемпионат Саудовской Аравии
30-й тур
Аль-Охдуд
Португал, Фагихи, Гюнтер, Гюль, Hussain Hassan Mushaib Al Zabdani, Педроса, Mateo Borrell, Нген, Abdulaziz Saleh Al Hatila, Бассогог, Нарей
Запасные: Аль-Аббас, Аль-Наджар, Нген, Naif bin Mohammed bin Marwai Al Fulaytah Asiri, Фагихи, Гюль, Педроса, Saud Salem Saud Al Yami, Hussain Hassan Mushaib Al Zabdani
Аль-Иттифак:
Родак, Коста, Кальво, Аль-Хатиб, Аль-Олайян, Медран, Дуда, Аль-Ганнам, Вейналдум, Нкота, Дембеле
Запасные: Хайралла, Дуда, Маду, Ziyad bin Abdullah bin Ali Al Abdali Al Ghamdi, Аль-Ганнам, Belal Mousa Ali Al Dawaa, Хинди, Дембеле, Abdulbasit bin Suleiman bin Abdullah Ahmed
Коццани, Sultan bin Amer bin Ali Al Qahimi Al Shehri, Пинас, Уткус, Дьомбер, Kortajarena Canellada, Бакли, Ндорам, Аль-Алива, Бахебри, Gustavo Gouveia Rodrigues Cruz
Запасные: Rakan Abdulrahman Abdulmohsen bin Jaman, Аль-Досари, Odai Hussein Abdulghani Slimani, Alshammari, Дьомбер, Бакли, Gustavo Gouveia Rodrigues Cruz
Аль-Фейха:
Москера, Бамасуд, Вильянуэва, Смоллинг, Аль-Бакауи, Алфа Семеду, Rakan bin Ali bin Ahmed Qadami Kaabi, Сакала, Бензия, Джейсон, Радиф
Запасные: Аль-Саафи, Вильянуэва, Abdulrahman bin Ahmed bin Daghman Al Ashaja'i Al Anazi, Джейсон, Al-Deqeel, Sattam Hassan M. Al Ruqi, Аль-Биши, Аль-Харти, Радиф
Аль-Рияд
Борян, Abdulelah Mohammed Al Khaibari, Барбе, Аль-Хайбари, Osama bin Zaid bin Abdulaziz Al Bawardi, Ahmed Mohammed Al Siyahi, Лехаль, Sulaiman bin Yahya bin Salman Qarsh Hazazi, Тозе, Лиа Оку, Леандру Антунеш
Запасные: Sulaiman bin Yahya bin Salman Qarsh Hazazi, Abdulrahman Hadal Tuwairiq Al Shammari, Faisal Ali Muslim Al Subhi, Sultan Ali Haroun, Ahmed Mohammed Al Siyahi, Osama bin Zaid bin Abdulaziz Al Bawardi, Лиа Оку, Аль-Шехри, Alabsi
Аль-Кадисия:
Кастельс, Баа, Mohammed bin Waheeb bin Saeed Abu Al Shamat, Г. Альварес, Начо, Такри, Аль-Джувайр, Отавио, Нандес, Аль-Салем, Киньонес
Запасные: Аль-Шахрани, Eyad Sidi Mohammed Houssa, Аль-Салем, Аль-Кассар, Аль-Нахли, Amar bin Hamed bin Mohammed Al Yuhaybi, Махнаши, Аль-Джувайр, Отавио
Аль-Таавун
Маилсон, Петков, Mohammed bin Mater bin Mohsen Mahzari, Mohammed Walid Mohammed Al Rajbani Al Dossary, Аль-Авджами, Жиротто, Фюльжени, Флавио, Эль-Махдиуи, Аль-Куикби, Мартинес
Запасные: Alhurayji, Abdulelah bin Mohamed bin Saeed Hawsawi, Аль-Куикби, Атийя, Ahmed bin Saleh bin Omar Bahusayn, Биэл, Mohammed Walid Mohammed Al Rajbani Al Dossary, Meshal bin Yousef bin Eshaq Al Alaeli, Koshaim Mohammed Koshaim Al Karani
Аль-Иттихад Джидда:
Райкович, Кадеш, Шарахили, Симич, Ауар, Митай, Фабиньо, Аль-Нашри, Фернандеш, Бергвейн, Эн-Несири
Запасные: Mohammed bin Ali bin Mohammed Barnawi, Аль-Гамди, Шарахили, Фернандеш, Фаллатах, Ауар, Бергвейн, Mohammed bin Saleem bin Hamad Al Absi, Аль-Мермеш
Аль-Наср Эр-Рияд
Бенто, Мартинес, Аль-Амри, Симакан, Бушаль, Мане, Брозович, Аль-Хайбари, Коман, Роналду, Жоау Феликс
Запасные: Жоау Феликс, Аль-Наджди, Роналду, Abdulrahman Mohammed A. Al Otaibi, Аль-Шарари, Мане, Коман, Аль-Хассан, Гариб
Аль-Ахли Джидда:
Менди, Аль-Хавсави, Рожер, Демирал, Маджраши, Кессиэ, Аль-Джухани, Атангана Эдоа, Галено, Тоуни, Марез
Запасные: Галено, Бакор, Аль-Санби, Мадани, Аль-Муваллад, Маджраши, Хамед, Salem Saleh bin Salimin Abdullah, Атангана Эдоа
Аль-Шабаб Эр-Рияд
Гроэ, Yaslam Balobaid, Аль-Булайхи, Mohammed Musaed Mohammed Al Shwirekh, Аль-Таин, Адли, Аль-Асмари, Феррейра Карраско, Браунхилл, Ali Ahmad Ali Al Azaizeh, Амдалла
Запасные: Basil bin Yousef bin Mesfer Al Sayyali, Браунхилл, Ali Ahmad Ali Al Azaizeh, Ali bin Abdulqader bin Suleiman Makki, Аль-Таин, Аль-Махаснех, Mubarak Abdulrahman Al Rajeh, Abdulaziz bin Jamal bin Muhammad Al Othman, Камара
Аль-Фатех:
Пачеко, Majed bin Mohammed bin Ali Qasheesh, Saeed bin Khalid bin Saeed Baattia, Жорже Фернандеш, Саадан, Aljari, Fahad Aqeel Muhammad Al Khamjan Al Zubaidi, Бендебка, Юссуф, Батна, Варгас
Запасные: Saad bin Fahad Saad Al Sharfa, Majed bin Mohammed bin Ali Qasheesh, Fahad Aqeel Muhammad Al Khamjan Al Zubaidi, Fawaz Yousef Abdulrahman Al Hamad, Saeed bin Khalid bin Saeed Baattia, Варгас, Mehdi bin Mohammed bin Khalifa Al Aboud, Бохари, Бендебка
Неом
Булка, Абди, Зезе, Аль-Досари, Abdulmalik bin Ahmed bin Abdulaziz Al Oyayari, Месси, Коне, Аль-Хеджи, Аль-Саад, Бенрахма, Ляказетт
Запасные: Малайека, Аль-Фарадж, Ляказетт, Хегази, Ayman bin Yousef bin Ibrahim Fallatah, Abdulmalik bin Ahmed bin Abdulaziz Al Oyayari, Аль-Саад, Islam bin Ahmed bin Shuaib Hawsawi, Аль-Салули
Аль-Хазем:
Зайед, Al-Nakhli, Аль-Дахиль, Al-Shanqiti, Abdulaziz bin Nayef bin Muslim Al Harbi, Розье, Фабиу Мартинш, Aboubacar Bah, Аль-Хайбари, Моквана, Аль-Сома
Запасные: Saud bin Ghali bin Zuhaimil Al Rashed, Моквана, Mohammed bin Issa bin Saleh Al Jamaan Al Yami, Aboubacar Bah, Аль-Сома, Al-Ghamdi, Фабиу Мартинш, Аль-Хайбари
Аль-Хилаль
Буну, Тео, Акчичек, Томбакти, Аль-Харби, Рубен Невеш, Аль-Досари, Канно, Милинкович-Савич, Малком, Бензема
Запасные: Акчичек, Аль-Досари, Аль-Ями, Бензема, Аль-Харби, Канно, Murad bin Othman bin Harun Al Hawsawi, Абу Расен
Дамак:
Кевин, Аль-Обайд, Бедран, Харкасс, Abdul Rahman bin Talal Abdulaziz Al Khaibari, Мохаммед, Dhari bin Sayyar bin Munzal Al Subaie Al Anazi, Аль-Самири, Силла, Мейте, Вада
Запасные: Abdul Rahman bin Talal Abdulaziz Al Khaibari, Мейте, Naser Al Ghamdi, Шарахили, Meshaal Mohamed Al Shahrani, Al-Ghamdi, Dhari bin Sayyar bin Munzal Al Subaie Al Anazi, Аль-Самири, Naji
Аль-Халидж
Морис, Ребошу, Al-Khubrani, Аль-Хафит, Аль-Джайзани, Курбелис, Канаба, Паоло Фернандес, Фортунис, Масурас, Кинг
Запасные: Масурас, Аль-Хайдари, Паоло Фернандес, Фортунис, Кинг, Аль-Мутайри, Аль-Джайзани, Аль-Салем, Аль-Хамсаль
Аль-Нажма:
Виктор Брага, Самир, Аль-Фатиль, Al Hawsawi, Vitor Hugo Brenneisen Vargas, Гуга Родригеш, Эмад, Rakan bin Rajeh bin A. Al Tulayhi, Majed Mohammed Yazid Dawran, Лазаро, Фелиппе Кардосо
Запасные: Аль-Фатиль, Vitor Hugo Brenneisen Vargas, Majed Mohammed Yazid Dawran, Majed Mohammed Sharrahi, Mohammed Mansour Yahya Mile, Al Hawsawi, Бутобба, Аль-Мукайтиб, Khaled bin Eid bin Mhawis Al Shammari
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское
всё нечестно, "Аль-Наср" тащат
ну, и чего?