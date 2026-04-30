  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Охдуд» уступил «Аль-Иттифаку» Вейналдума, «Аль-Фейха» и «Аль-Холуд» сыграли вничью
16

Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Охдуд» уступил «Аль-Иттифаку» Вейналдума, «Аль-Фейха» и «Аль-Холуд» сыграли вничью

В чемпионате Саудовской Аравии прошли матчи 30-го тура.

В 30-м туре чемпионата Саудовской Аравии во вторник «Аль-Хилаль» Карима Бензема победил «Дамак» (1:0).

В среду «Аль-Кадисия» Матео Ретеги в гостях разгромила «Аль-Рияд» (4:0), «Аль-Иттихад» Фабиньо справился с «Аль-Таавуном» (2:0), «Аль-Наср» Криштиану Роналду дома победил «Аль-Ахли» Айвена Тоуни (2:0).

В четверг «Аль-Иттифак» Джорджиньо Вейналдума одержал победу над «Аль-Охдудом» (3:1).

Чемпионат Саудовской Аравии

30-й тур

Высшая лига. 30 тур
30 апреля 16:00, Prince Hathloul Bin Abdul Aziz Sport City Stadium
Логотип домашней команды
Аль-Охдуд
Завершен
1 - 3
3.27xG2.62
Логотип гостевой команды
Аль-Иттифак
Матч окончен
90’
+1’
Дембеле   Faris Saeed Al Ghamdi
90’
+1’
Аль-Ганнам   Jalal bin Adel Abbas Al Salem
Фагихи   Mohamed bin Nayef Al Jahif
84’
Гюль   Saleh Mussad Mubarak Al Harthi
84’
Педроса   Аль-Кайди
84’
Hussain Hassan Mushaib Al Zabdani   Mohammed bin Ali bin Abdullah Abu Abdul
84’
79’
  Вейналдум
74’
  Аль-Ганнам
Нген   Khaled Sulaiman A. Al Lazam
64’
61’
Дуда   Али
  Педроса
60’
47’
Нкота
2тайм
Перерыв
45’
+1’
  Медран
22’
Кальво
Аль-Охдуд
Португал, Фагихи, Гюнтер, Гюль, Hussain Hassan Mushaib Al Zabdani, Педроса, Mateo Borrell, Нген, Abdulaziz Saleh Al Hatila, Бассогог, Нарей
Запасные: Аль-Аббас, Аль-Наджар, Нген, Naif bin Mohammed bin Marwai Al Fulaytah Asiri, Фагихи, Гюль, Педроса, Saud Salem Saud Al Yami, Hussain Hassan Mushaib Al Zabdani
1тайм
Аль-Иттифак:
Родак, Коста, Кальво, Аль-Хатиб, Аль-Олайян, Медран, Дуда, Аль-Ганнам, Вейналдум, Нкота, Дембеле
Запасные: Хайралла, Дуда, Маду, Ziyad bin Abdullah bin Ali Al Abdali Al Ghamdi, Аль-Ганнам, Belal Mousa Ali Al Dawaa, Хинди, Дембеле, Abdulbasit bin Suleiman bin Abdullah Ahmed
Подробнее
Высшая лига. 30 тур
30 апреля 18:00, Ar-Rass Stadium (Al Hazm Club Stadium)
Логотип домашней команды
Аль-Холуд
Завершен
1 - 1
1.16xG0.61
Логотип гостевой команды
Аль-Фейха
Матч окончен
Бакли   Аль-Досари
85’
73’
Джейсон   Ганвула
73’
Радиф   Ammar Mohammed Issa Al Khaibari
Дьомбер   Аль-Асмари
73’
Gustavo Gouveia Rodrigues Cruz   Mohammed bin Hussain bin Soua'an Samili
62’
Sultan bin Amer bin Ali Al Qahimi Al Shehri
59’
52’
Аль-Бакауи
2тайм
Перерыв
45’
+2’
Вильянуэва   Аль-Рашиди
  Kortajarena Canellada
39’
30’
  Смоллинг
Аль-Холуд
Коццани, Sultan bin Amer bin Ali Al Qahimi Al Shehri, Пинас, Уткус, Дьомбер, Kortajarena Canellada, Бакли, Ндорам, Аль-Алива, Бахебри, Gustavo Gouveia Rodrigues Cruz
Запасные: Rakan Abdulrahman Abdulmohsen bin Jaman, Аль-Досари, Odai Hussein Abdulghani Slimani, Alshammari, Дьомбер, Бакли, Gustavo Gouveia Rodrigues Cruz
1тайм
Аль-Фейха:
Москера, Бамасуд, Вильянуэва, Смоллинг, Аль-Бакауи, Алфа Семеду, Rakan bin Ali bin Ahmed Qadami Kaabi, Сакала, Бензия, Джейсон, Радиф
Запасные: Аль-Саафи, Вильянуэва, Abdulrahman bin Ahmed bin Daghman Al Ashaja'i Al Anazi, Джейсон, Al-Deqeel, Sattam Hassan M. Al Ruqi, Аль-Биши, Аль-Харти, Радиф
Подробнее
Высшая лига. 30 тур
29 апреля 16:00, Prince Faisal bin Fahd Stadium
Логотип домашней команды
Аль-Рияд
Завершен
0 - 4
1.09xG4.45
Логотип гостевой команды
Аль-Кадисия
Матч окончен
90’
+5’
  Киньонес
90’
+4’
Кастельс
Abdulelah Mohammed Al Khaibari
89’
87’
  Киньонес
Лиа Оку   Essam Hassan Abdullah Bahri
83’
83’
Аль-Салем   Ассири
77’
  Аль-Салем
76’
Отавио   Gabriel Carvalho Teixeira
Ahmed Mohammed Al Siyahi   Сали
69’
66’
Аль-Джувайр   Хазази
Marzouq bin Hussain bin Marzouq Tambakti
56’
Osama bin Zaid bin Abdulaziz Al Bawardi   Силла
46’
Sulaiman bin Yahya bin Salman Qarsh Hazazi   Marzouq bin Hussain bin Marzouq Tambakti
46’
2тайм
Перерыв
7’
  Аль-Салем
Аль-Рияд
Борян, Abdulelah Mohammed Al Khaibari, Барбе, Аль-Хайбари, Osama bin Zaid bin Abdulaziz Al Bawardi, Ahmed Mohammed Al Siyahi, Лехаль, Sulaiman bin Yahya bin Salman Qarsh Hazazi, Тозе, Лиа Оку, Леандру Антунеш
Запасные: Sulaiman bin Yahya bin Salman Qarsh Hazazi, Abdulrahman Hadal Tuwairiq Al Shammari, Faisal Ali Muslim Al Subhi, Sultan Ali Haroun, Ahmed Mohammed Al Siyahi, Osama bin Zaid bin Abdulaziz Al Bawardi, Лиа Оку, Аль-Шехри, Alabsi
1тайм
Аль-Кадисия:
Кастельс, Баа, Mohammed bin Waheeb bin Saeed Abu Al Shamat, Г. Альварес, Начо, Такри, Аль-Джувайр, Отавио, Нандес, Аль-Салем, Киньонес
Запасные: Аль-Шахрани, Eyad Sidi Mohammed Houssa, Аль-Салем, Аль-Кассар, Аль-Нахли, Amar bin Hamed bin Mohammed Al Yuhaybi, Махнаши, Аль-Джувайр, Отавио
Подробнее
Высшая лига. 30 тур
29 апреля 16:10, Al Taawoun Club Stadium
Логотип домашней команды
Аль-Таавун
Завершен
0 - 2
1.7xG0.57
Логотип гостевой команды
Аль-Иттихад Джидда
Матч окончен
90’
+3’
Ауар   Аль-Гамди
90’
Бергвейн   Аль-Биши
87’
Аль-Нашри
Аль-Куикби   Saif bin Ahmed Rashad Mohamed Rajab
85’
Mohammed Walid Mohammed Al Rajbani Al Dossary   Аль-Рашиди
85’
81’
Шарахили   Аль-Джулайдан
81’
Фернандеш   Аль-Гамди
Жиротто
60’
52’
  Эн-Несири
2тайм
Перерыв
45’
+1’
Фабиньо
19’
  Ауар
Аль-Таавун
Маилсон, Петков, Mohammed bin Mater bin Mohsen Mahzari, Mohammed Walid Mohammed Al Rajbani Al Dossary, Аль-Авджами, Жиротто, Фюльжени, Флавио, Эль-Махдиуи, Аль-Куикби, Мартинес
Запасные: Alhurayji, Abdulelah bin Mohamed bin Saeed Hawsawi, Аль-Куикби, Атийя, Ahmed bin Saleh bin Omar Bahusayn, Биэл, Mohammed Walid Mohammed Al Rajbani Al Dossary, Meshal bin Yousef bin Eshaq Al Alaeli, Koshaim Mohammed Koshaim Al Karani
1тайм
Аль-Иттихад Джидда:
Райкович, Кадеш, Шарахили, Симич, Ауар, Митай, Фабиньо, Аль-Нашри, Фернандеш, Бергвейн, Эн-Несири
Запасные: Mohammed bin Ali bin Mohammed Barnawi, Аль-Гамди, Шарахили, Фернандеш, Фаллатах, Ауар, Бергвейн, Mohammed bin Saleem bin Hamad Al Absi, Аль-Мермеш
Подробнее
Высшая лига. 30 тур
29 апреля 18:00, Al-Awwal Park
Логотип домашней команды
Аль-Наср Эр-Рияд
Завершен
2 - 0
0.51xG0.15
Логотип гостевой команды
Аль-Ахли Джидда
Матч окончен
Коман   Аль-Ганам
90’
+11’
Жоау Феликс   Аль-Нассер
90’
+11’
Коман
90’
+9’
90’
+7’
Маджраши   Абдулрахман
Яхья
90’
+3’
90’
+2’
Тоуни
Роналду   Аль-Хамдан
90’
+1’
  Коман
90’
Мане   Яхья
85’
78’
Атангана Эдоа   Салех
  Роналду
76’
63’
Галено   Аль-Бурайкан
52’
Демирал
2тайм
Перерыв
45’
+4’
Аль-Джухани
18’
Атангана Эдоа
Аль-Амри
12’
Аль-Наср Эр-Рияд
Бенто, Мартинес, Аль-Амри, Симакан, Бушаль, Мане, Брозович, Аль-Хайбари, Коман, Роналду, Жоау Феликс
Запасные: Жоау Феликс, Аль-Наджди, Роналду, Abdulrahman Mohammed A. Al Otaibi, Аль-Шарари, Мане, Коман, Аль-Хассан, Гариб
1тайм
Аль-Ахли Джидда:
Менди, Аль-Хавсави, Рожер, Демирал, Маджраши, Кессиэ, Аль-Джухани, Атангана Эдоа, Галено, Тоуни, Марез
Запасные: Галено, Бакор, Аль-Санби, Мадани, Аль-Муваллад, Маджраши, Хамед, Salem Saleh bin Salimin Abdullah, Атангана Эдоа
Подробнее
Высшая лига. 30 тур
28 апреля 16:00, SHG Arena
Логотип домашней команды
Аль-Шабаб Эр-Рияд
Завершен
1 - 1
2.08xG1.44
Логотип гостевой команды
Аль-Фатех
Матч окончен
90’
+3’
Бендебка   Alothma
90’
Majed bin Mohammed bin Ali Qasheesh   Wesley Bruno Lima Delgado
90’
Saeed bin Khalid bin Saeed Baattia   Sattam Mahmoud Osama Al Tumbukti
90’
Варгас   Ali bin Hassan Al Masoud
  Саадан
74’
Mohammed Musaed Mohammed Al Shwirekh
68’
Браунхилл   Эрнандес
65’
Ali Ahmad Ali Al Azaizeh   Аль-Хаммами
65’
59’
Fahad Aqeel Muhammad Al Khamjan Al Zubaidi   Mohammed Hussain Ali Al Sahihi
Аль-Таин   Аль-Скурк
46’
2тайм
Перерыв
36’
  Бендебка
Аль-Таин
33’
9’
Saeed bin Khalid bin Saeed Baattia
Аль-Шабаб Эр-Рияд
Гроэ, Yaslam Balobaid, Аль-Булайхи, Mohammed Musaed Mohammed Al Shwirekh, Аль-Таин, Адли, Аль-Асмари, Феррейра Карраско, Браунхилл, Ali Ahmad Ali Al Azaizeh, Амдалла
Запасные: Basil bin Yousef bin Mesfer Al Sayyali, Браунхилл, Ali Ahmad Ali Al Azaizeh, Ali bin Abdulqader bin Suleiman Makki, Аль-Таин, Аль-Махаснех, Mubarak Abdulrahman Al Rajeh, Abdulaziz bin Jamal bin Muhammad Al Othman, Камара
1тайм
Аль-Фатех:
Пачеко, Majed bin Mohammed bin Ali Qasheesh, Saeed bin Khalid bin Saeed Baattia, Жорже Фернандеш, Саадан, Aljari, Fahad Aqeel Muhammad Al Khamjan Al Zubaidi, Бендебка, Юссуф, Батна, Варгас
Запасные: Saad bin Fahad Saad Al Sharfa, Majed bin Mohammed bin Ali Qasheesh, Fahad Aqeel Muhammad Al Khamjan Al Zubaidi, Fawaz Yousef Abdulrahman Al Hamad, Saeed bin Khalid bin Saeed Baattia, Варгас, Mehdi bin Mohammed bin Khalifa Al Aboud, Бохари, Бендебка
Подробнее
Высшая лига. 30 тур
28 апреля 16:45, King Khalid Sport City Stadium
Логотип домашней команды
Неом
Завершен
1 - 1
2.49xG1.35
Логотип гостевой команды
Аль-Хазем
Матч окончен
90’
+3’
Аль-Сома   Amadou Bamba Dieng
90’
+3’
Aboubacar Bah   Sultan bin Mohammed bin Saleh Tanker
83’
Ahmed bin Mohammed bin Hansh Al Shamrani
Ляказетт   Ahmed Fadhi Fahd Al Anazi
77’
Abdulmalik bin Ahmed bin Abdulaziz Al Oyayari   Аль-Брейк
77’
74’
Моквана   Al Dhuwayhi
74’
Фабиу Мартинш   Ahmed bin Mohammed bin Hansh Al Shamrani
68’
Аль-Хайбари   Miguel Carvalho Vianna
Abdulmalik bin Ahmed bin Abdulaziz Al Oyayari
66’
62’
Аль-Хайбари
Аль-Саад   Родригес
61’
58’
  Al-Shanqiti
Зезе
51’
2тайм
Перерыв
Ляказетт
45’
  Бенрахма
7’
Неом
Булка, Абди, Зезе, Аль-Досари, Abdulmalik bin Ahmed bin Abdulaziz Al Oyayari, Месси, Коне, Аль-Хеджи, Аль-Саад, Бенрахма, Ляказетт
Запасные: Малайека, Аль-Фарадж, Ляказетт, Хегази, Ayman bin Yousef bin Ibrahim Fallatah, Abdulmalik bin Ahmed bin Abdulaziz Al Oyayari, Аль-Саад, Islam bin Ahmed bin Shuaib Hawsawi, Аль-Салули
1тайм
Аль-Хазем:
Зайед, Al-Nakhli, Аль-Дахиль, Al-Shanqiti, Abdulaziz bin Nayef bin Muslim Al Harbi, Розье, Фабиу Мартинш, Aboubacar Bah, Аль-Хайбари, Моквана, Аль-Сома
Запасные: Saud bin Ghali bin Zuhaimil Al Rashed, Моквана, Mohammed bin Issa bin Saleh Al Jamaan Al Yami, Aboubacar Bah, Аль-Сома, Al-Ghamdi, Фабиу Мартинш, Аль-Хайбари
Подробнее
Высшая лига. 30 тур
28 апреля 18:00, Kingdom Arena
Логотип домашней команды
Аль-Хилаль
Завершен
1 - 0
1.69xG0.19
Логотип гостевой команды
Дамак
Матч окончен
Аль-Харби   Abdulkarim bin Mohammed bin Ismail Darisi
90’
+2’
81’
Abdul Rahman bin Talal Abdulaziz Al Khaibari   Al-Rashidi
Бензема   Мендаш
81’
Акчичек   Аль-Авджами
80’
75’
Dhari bin Sayyar bin Munzal Al Subaie Al Anazi   Окита
75’
Аль-Самири   Nawaf bin Amer Hassan Al Saadi
Аль-Досари   Маркос Леонардо
72’
Канно   Аль-Досари
72’
47’
Аль-Самири
46’
Мейте   Arielson Sampaio Galvão
2тайм
Перерыв
  Милинкович-Савич
18’
Аль-Хилаль
Буну, Тео, Акчичек, Томбакти, Аль-Харби, Рубен Невеш, Аль-Досари, Канно, Милинкович-Савич, Малком, Бензема
Запасные: Акчичек, Аль-Досари, Аль-Ями, Бензема, Аль-Харби, Канно, Murad bin Othman bin Harun Al Hawsawi, Абу Расен
1тайм
Дамак:
Кевин, Аль-Обайд, Бедран, Харкасс, Abdul Rahman bin Talal Abdulaziz Al Khaibari, Мохаммед, Dhari bin Sayyar bin Munzal Al Subaie Al Anazi, Аль-Самири, Силла, Мейте, Вада
Запасные: Abdul Rahman bin Talal Abdulaziz Al Khaibari, Мейте, Naser Al Ghamdi, Шарахили, Meshaal Mohamed Al Shahrani, Al-Ghamdi, Dhari bin Sayyar bin Munzal Al Subaie Al Anazi, Аль-Самири, Naji
Подробнее
Высшая лига. 30 тур
28 апреля 18:00, Prince Mohamed bin Fahd Stadium
Логотип домашней команды
Аль-Халидж
Завершен
3 - 1
2xG1.15
Логотип гостевой команды
Аль-Нажма
Матч окончен
Al-Haydar
90’
+4’
90’
Фелиппе Кардосо
Фортунис   Al-Haydar
87’
Кинг   Thamer bin Fathi bin Mustafa Al Dakhil Al Khaibri
86’
Масурас   Bader bin Mohammed bin Youssef Munshi
73’
71’
Аль-Фатиль   Nasser Abdullah Nasser Al Haleel
71’
Al Hawsawi   Sultan bin Abdulaziz bin Mohammed Al Essa
Паоло Фернандес   Аль-Джамаан
69’
  Паоло Фернандес
59’
58’
Majed Mohammed Yazid Dawran   Hisham bin Hussain Radhi Al Dubais
58’
Vitor Hugo Brenneisen Vargas   Khalid bin Mohammed Al Subaie
53’
Al Hawsawi
  Кинг
52’
Аль-Джайзани   Хамзи
46’
2тайм
Перерыв
16’
  Морис
16’
Лазаро
  Кинг
7’
Аль-Халидж
Морис, Ребошу, Al-Khubrani, Аль-Хафит, Аль-Джайзани, Курбелис, Канаба, Паоло Фернандес, Фортунис, Масурас, Кинг
Запасные: Масурас, Аль-Хайдари, Паоло Фернандес, Фортунис, Кинг, Аль-Мутайри, Аль-Джайзани, Аль-Салем, Аль-Хамсаль
1тайм
Аль-Нажма:
Виктор Брага, Самир, Аль-Фатиль, Al Hawsawi, Vitor Hugo Brenneisen Vargas, Гуга Родригеш, Эмад, Rakan bin Rajeh bin A. Al Tulayhi, Majed Mohammed Yazid Dawran, Лазаро, Фелиппе Кардосо
Запасные: Аль-Фатиль, Vitor Hugo Brenneisen Vargas, Majed Mohammed Yazid Dawran, Majed Mohammed Sharrahi, Mohammed Mansour Yahya Mile, Al Hawsawi, Бутобба, Аль-Мукайтиб, Khaled bin Eid bin Mhawis Al Shammari
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское

Таблица чемпионата Саудовской Аравии

Статистика чемпионата Саудовской Аравии

«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?46161 голос
Да!Лига чемпионов УЕФА
НетМикель Артета
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
logoвысшая лига Саудовская Аравия
результаты
logoАль-Фатех
logoАль-Иттифак
logoАль-Наджма
logoНеом
logoАль-Холуд
logoАль-Кадисия
logoАль-Шабаб Эр-Рияд
logoАль-Хазем
logoАль-Ахли Джидда
logoАль-Хилаль
logoАль-Рияд
logoКриштиану Роналду
logoАль-Фейха
logoАль-Охдуд
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoАль-Халидж
logoДамак
logoАль-Таавун
logoАль-Иттихад Джидда
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Нытье с третьего места уже заготовлено?)
красиво Рон положил
Тони много болтал
всё нечестно, "Аль-Наср" тащат
ну, и чего?
Очень важный матч Аль-Наср затащил. Ну и Роналду красаучик, всего 30 голов осталось.
А почему они финал Кубка не сыграли? Кто то вкурсе?
Ответ Ихарь Окенфэйлов
А почему они финал Кубка не сыграли? Кто то вкурсе?
Они играют 8 мая, везде была ошибка с датой
Ответ PINHEAD
Они играют 8 мая, везде была ошибка с датой
Спасибо
Комментарий удален модератором
Ответ Hella black
Комментарий удален модератором
Из пещеры что ли выйди, мир ведь так прекрасен )
Ответ Ivang King
Из пещеры что ли выйди, мир ведь так прекрасен )
Ты правильно имя своё писать научись Иванг,потом будешь кудахтать о пещерах
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хазем» победил «Аль-Рияд»
24 апреля, 18:14
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду обыграл «Аль-Иттифак»
15 апреля, 19:57
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду победил «Аль-Охдуд»
11 апреля, 19:55
Рекомендуем
Главные новости
«МЮ» вышел в Лигу чемпионов. Клуб не участвовал там два сезона подряд
4 минуты назад
«Ливерпуль» проиграл «МЮ» оба матча в чемпионате впервые с сезона-2015/16
6 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Эспаньола», «Бетис» против «Овьедо»
22 минуты назадLive
Чемпионат России. «Краснодар» одолел «Акрон» на выезде, «Ахмат» принимает«Пари НН», «Сочи» победил «Оренбург»
13 минут назад
«МЮ» выиграл три матча подряд. При Кэррике у манкунианцев 10 побед в 14 играх
14 минут назад
Диарра, Павлюченко и Билялетдинов – знаете, что их объединяет?
15 минут назадТесты и игры
«Ливерпуль» проиграл 11 матчей в АПЛ – такого не было с сезона-2014/15
18 минут назад
Чемпионат Англии. «МЮ» победил «Ливерпуль», «Тоттенхэм» в гостях у «Виллы»
18 минут назад
«Манчестер Юнайтед» одолел «Ливерпуль» – 3:2! Майну забил победный мяч, Гакпо и Собослаи отличились после ошибок Ламменса и Диалло
19 минут назад
Сперцян отдал 15 голевых передач в РПЛ. Только у Лоськова и Халка было больше ассистов за сезон
33 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Ювентус» – «Верона». 0:1 – Боуи открыл счет. Онлайн-трансляция
8 минут назадLive
«Ахмат» – «Пари НН». Мелкадзе и Сефас в старте. Онлайн-трансляция
14 минут назадLive
Дзюба покинул стадион до окончания игры с «Краснодаром». Форвард «Акрона» получил травму во 2-м тайме
16 минут назад
Экс-судья Федотов согласен с отменой гола Кордобы: «Игрок «Краснодара» правой рукой придержал соперника за левую и сделал движение вниз, за счет чего и выиграл позицию»
22 минуты назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Кадисии», «Аль-Ахли» против «Аль-Охдуда»
39 минут назадLive
«Боруссия» Менхенгладбах – «Боруссия» Дортмунд. Гирасси, Брандт и Беллингем играют. Онлайн-трансляция
сегодня, 15:41Live
Чех о покупке «Челси» молодых игроков: «Если хотите выигрывать каждый сезон, это не походит. Когда у команды нет опыта, футболисты смотрят друг на друга с мыслью: «Кто мне поможет?»
сегодня, 15:41
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах против «Боруссии» Дортмунд, «Санкт-Паули» проиграл «Майнцу»
сегодня, 15:40Live
Чемпионат Франции. «Лион» встретится с «Ренном», «Париж» против «Бреста», «Лилль» и «Гавр» сыграли вничью
сегодня, 15:16Live
«Ливерпуль» впервые пробил по воротам «МЮ» на 24-й минуте при счете 0:2. Гакпо нанес удар мимо
сегодня, 15:09
Рекомендуем