  • Лига Европы. 1/2 финала. «Ноттингем» одолел «Астон Виллу», «Брага» обыграла «Фрайбург»
116

Лига Европы. 1/2 финала. «Ноттингем» одолел «Астон Виллу», «Брага» обыграла «Фрайбург»

В Лиге Европы проходят первые матчи 1/2 финала.

«Ноттингем Форест» обыграл «Астон Виллу» в первом матче полуфинала Лиги Европы (1:0), «Брага» победила «Фрайбург» (2:1).

Лига Европы

1/2 финала

Первые матчи

Лига Европы. Полуфинал
30 апреля 19:00, Стадион Мунисипал де Брага
Брага
Завершен
2 - 1
2.41xG1.09
Фрайбург
Матч окончен
  Доржелес
90’
+2’
81’
Грифо   Шерхант
81’
Судзуки   Хелер
Саласар   Фран Наварро
72’
72’
Макенго
Виктор Гомес
57’
2тайм
Перерыв
Саласар
45’
45’
+1’
Линхарт
Рикарду Орта   Доржелес
26’
18’
Грифо
Карвальо
16’
16’
  Грифо
  Тыкназ
8’
Брага
Горничек, Оливейра, Карвальо, Лагербильке, Виктор Гомес, Рикарду Орта, Саласар, Тыкназ, Моутинью, Горби, Виктор
Запасные: Беллааруш, Afonso Dias Sousa, да Роша, Васконселуш, Тейшейра Пинту, Эль Уаззани, Рикарду Орта, Саласар, Лелу, Нору, Мордому, Тиагу Са
1тайм
Фрайбург:
Атуболу, Макенго, Линхарт, Гинтер, Треу, Манзамби, М. Эггештайн, Грифо, Судзуки, Бесте, Матанович
Запасные: Гюнтер, Огбус, Хефлер, Тарнутцер, Ириэ, Грифо, Судзуки, Ф. Мюллер, Хут, Кюблер, Филипп, Юнг
Лига Европы. Полуфинал
30 апреля 19:00, Сити Граунд
Ноттингем Форест
Завершен
1 - 0
1.48xG0.75
Астон Вилла
Матч окончен
Игор Жезус   Йейтс
90’
79’
Буэндиа   Матсен
79’
Макгинн   Санчо
78’
Динь   Дуглас Луис
78’
Тилеманс
Айна   Эбботт
75’
  Вуд
71’
55’
Онана   Богарде
2тайм
Перерыв
Ноттингем Форест
Ортега, Уильямс, Морато, Миленкович, Айна, Гиббс-Уайт, Андерсон, Домингес, Хатчинсон, Вуд, Игор Жезус
Запасные: Айна, Уиллоуз, Синклер, Баква, Зельс, Уайтхолл, Блэйк, Игор Жезус, Хэнкс, Макати, Лукка
1тайм
Астон Вилла:
Мартинес, Динь, Пау Торрес, Конса, Кэш, Тилеманс, Онана, Буэндиа, Роджерс, Макгинн, Уоткинс
Запасные: Макгинн, Линделеф, Бэйли, Бизот, Динь, Онана, Гарсия, Абрахам, Буэндиа, Райт, Мингз, Эллиот
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Две команды, выигрывавшие ЛЧ на поле, в отличие от вчерашнего полуфинала)
Не выигрывали. КЕЧ - да
если Палас выиграет ЛК, у Гласнера может быть больше турнирных трофеев, чем у Артеты 😂
🤣🤣🤣🤣 сильно.
Ноттингем очень хорош последние игры, плюс Вуд снова забивает, а Вилла явно не вытягивает игру на 2 фронта, я бы сказал, что что шансы у Фореста выше. И в финале они явными фаворитами будут, если все же пройдут.
В АПЛ у Виллы все задачи решены, они должны на ЛЕ все силы бросать
В АПЛ надо обязательно петушков вынести в ближайшем туре! И помочь немного Вест Хэму.
Жаль конечно, что Вилла с Форестом не в финале играют, вообще мне почему-то казалось, что Вилла без вопросов будет в финале, теперь понимаю, что может и Форест запросто ))
Жаль, что Мидтьюленд позволил случиться отскоку ОПЛ-мешка !!!!
Форест последние игры в порядке, на место в таблице не стоит смотреть, теперь это прошлогодний скорее Форест, где они за ЛЧ боролись до последнего тура. А у Виллы наоборот проблемы в последних играх, лесники до игры вообще фаворитами лично мне казались.
Самое странное действие защитника... и нелепый пенальти
бедные судьи)
защитник что-то из волейбола вспомнил
Ливерпуль - Барса, 1/2, 2001г. Клюйверт на угловом в своей штрафной зачем-то сыграл в волейбол, Макалистер забил с пенальти единственный гол.
Хорошо Мартинес затащил👍
Вратарь Фрайбурга молодец, а пеналь высосан из пальца . Очередной позор английских судей, про то что они дают бороться миф,. Девушку крепче обнимают, чем игрок Фрайбурга игрока Браги
в ЛЕ пока ничего не понятно, в ЛК Палас уже, скорее всего, в финале.
Как Райо не забил в такой контратаке, мда
Брага красавчики
