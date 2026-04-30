  • Демирал из «Аль-Ахли»: «Судейство сумасшедшее. Решения всегда в пользу «Аль-Насра». Каждый сезон их подталкивают к титулам. Невероятно»
Демирал из «Аль-Ахли»: «Судейство сумасшедшее. Решения всегда в пользу «Аль-Насра». Каждый сезон их подталкивают к титулам. Невероятно»

Защитник «Аль-Ахли» Мерих Демирал остался недоволен судейством после поражения от «Аль-Насра» (0:2) в матче 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

В добавленное время ко второму тайму форвард «Аль-Насра» Кингсли Коман нанес удар по ноге Демирала, за что получил желтую карточку.

«Судейство сумасшедшее, клянусь Богом. Посмотрите на мою ногу!

Решения всегда в пользу «Аль-Насра». Каждый сезон их подталкивают к титулам. Это невероятно, честно», – заявил Мерих Демирал.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
Только почему то каждый сезон чемпионом становились другие
Ответ Горец Юнайтед
Играют лучше может
Ответ Горец Юнайтед
Комментарий удален модератором
Опять засудили "Ахли", что ж такое
А так они бы при честном судействе вынесли бы, конечно, "Наср" со своим одним ударом по воротам
Ограбили время своих же фанатов с одним ударом в створ, а Криш красиво наказал всяких Полено, Гоуни и Дермирал.
Что-то из стана Аль-Хиляля подобных речей нет. Аль-Ахли бы сначала догнать второе место в лиге…
роналду объявил забастовку и выставил ультиматум, или аль нарс чемпион или я ухожу, команду сразу начали тянуть, арабам он нужен для продвижения чм 2030
Тебе перед Роналду нужно извиниться за то, что играл за Ювентус, как бревно. Пока Роналду тащил команду. Если бы было всё так, как ты говоришь, то каждый год Аль-Наср становился бы чемпионом. Ты перепутал саудовскую лигу с МЛС, старина. Это там все специально Месси помогают, даже боятся опекать, фолить. А у вас тут 4 команды одного уровня.
Медальку не забыл показать нытик
У вас просто великого Кшиштофа нет, вот и завидуете!
Позорное Аравийское судейство,где шейхи тащят своего примадонна 🇵🇹 к позорному титулу.
Это уже не футбол,это цирк во главе с главным клоуном 🐪🇵🇹
Ответ Hella black
Главный цирк происходит за океаном, в лиге бургеров с нашей жалкой версией Марадоны, любовник Инфантино😂😂
