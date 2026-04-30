Демирал из «Аль-Ахли»: «Судейство сумасшедшее. Решения всегда в пользу «Аль-Насра». Каждый сезон их подталкивают к титулам. Невероятно»
Защитник «Аль-Ахли» Мерих Демирал остался недоволен судейством после поражения от «Аль-Насра» (0:2) в матче 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
В добавленное время ко второму тайму форвард «Аль-Насра» Кингсли Коман нанес удар по ноге Демирала, за что получил желтую карточку.
«Судейство сумасшедшее, клянусь Богом. Посмотрите на мою ногу!
Решения всегда в пользу «Аль-Насра». Каждый сезон их подталкивают к титулам. Это невероятно, честно», – заявил Мерих Демирал.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
А так они бы при честном судействе вынесли бы, конечно, "Наср" со своим одним ударом по воротам
Это уже не футбол,это цирк во главе с главным клоуном 🐪🇵🇹