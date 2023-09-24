21 комментарий

Вы будете смеяться, но наша 15-летняя фигуристка только что откатала под Rammstein – Sonne. Эту музыку уже убирают из номера
Rammstein и песня Sonne не отпускают наше фигурное катание. За неделю постановка вице-чемпиона России Петра Гуменника прошла извилистый путь.
Запрет «по не зависящим от меня причинам» (цитата фигуриста). На самом деле – после доноса из интернета.
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Дружный испуг фигурного мира, оправдания от федерации и Минспорта в духе «мы не запрещали».
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Наметившийся компромисс – возможность выхода под Rammstein в переработанном варианте.
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Нахлынувшая на бомонд смелость, сконцентрированная в цитате Татьяны Тарасовой: «Какой-то придурок написал письмо. В этой музыке ничего криминального».
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Казалось, остается просто ждать первого старта Гуменника – уж тогда что-то прояснится. Но позывные Sonne внезапно раздались на локальных стартах – Таисия Проскурякова откатала часть короткой программы на «Мемориале И. Я. Рабер» в Москве.
Тут важно уточнить, что вокала Тилля Линдеманна не было. Во время проката Проскуряковой звучит инструментальный фрагмент из второй части Sonne (вот здесь – на 2:42).
Вообще, женский вокал в этой части – это имитация, клавишный сэмпл из Symphony of Voices от Spectrasonic, который группа вставила в свою песню. Но у Проскуряковой все-таки взят не сам оригинальный сэмпл, а именно часть Sonne – с ритм-секцией от Rammstein.
Вот прокат полностью, музыка первой части – Je Te Pardonne от GIMS.
Выглядит ли вторая часть инородным фрагментом? Субъективно – да.
Проскурякова, кстати, в своем телеграм-канале написала, что программе всего неделя. То есть ровно столько, сколько бурлит вокруг Гуменника.
Еще интереснее, что сразу после проката Проскурякова сообщила: от музыки отказались по решению тренеров.
Тренер Виктория Буцаева отреагировала туманно: «Я оставлю этот вопрос без комментариев. Эта тема и так очень муссируется в последнее время, я не считаю нужным это комментировать. Мы примем определенное решение, которое будет правильным».
Дальше – только догадка, но как будто выстраивается гипотеза: у программы есть родной второй фрагмент, который прямо со следующего дня можно вернуть безболезненно для спортсменки, композиции, контента. Просто на конкретный старт родную музыку заменили тонкой отсылкой к ситуации с Гуменником.
Возможно, это жест поддержки Петру. Возможно, легкая усмешка над робостью федерации. А возможно, просто ошибка/невнимательность – ну в самом деле, есть же в нашей фигурке люди, до которых за неделю не добила тема с Гуменником и Rammstein?
Жалоба в интернете напугала заслуженных людей нашей фигурки. А чего им бояться?
Так кто же запретил Гуменнику катать под Rammstein? Все безнадежно запуталось
Почему отмена Rammstein, доносы и цензура – катастрофа не только для нашей фигурки
Фото: Francesco Castaldo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press; РИА Новости/Александр Вильф
He was made to rule the waves across the seven seas
To lead the war machine
To rule the waves and lead the Kriegsmarine
The terror of the seas
The Bismarck and the Kriegsmarine.
Давайте под это катать. Спорт же вне политики или где?))
- В России жоп много, а Чайковский один.»