21 комментарий

Rammstein и песня Sonne не отпускают наше фигурное катание. За неделю постановка вице-чемпиона России Петра Гуменника прошла извилистый путь.

Запрет «по не зависящим от меня причинам» (цитата фигуриста). На самом деле – после доноса из интернета.

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Дружный испуг фигурного мира, оправдания от федерации и Минспорта в духе «мы не запрещали».

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Наметившийся компромисс – возможность выхода под Rammstein в переработанном варианте.

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Нахлынувшая на бомонд смелость, сконцентрированная в цитате Татьяны Тарасовой: «Какой-то придурок написал письмо. В этой музыке ничего криминального».

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Казалось, остается просто ждать первого старта Гуменника – уж тогда что-то прояснится. Но позывные Sonne внезапно раздались на локальных стартах – Таисия Проскурякова откатала часть короткой программы на «Мемориале И. Я. Рабер» в Москве.

Тут важно уточнить, что вокала Тилля Линдеманна не было. Во время проката Проскуряковой звучит инструментальный фрагмент из второй части Sonne (вот здесь – на 2:42).

Вообще, женский вокал в этой части – это имитация, клавишный сэмпл из Symphony of Voices от Spectrasonic, который группа вставила в свою песню. Но у Проскуряковой все-таки взят не сам оригинальный сэмпл, а именно часть Sonne – с ритм-секцией от Rammstein.

Вот прокат полностью, музыка первой части – Je Te Pardonne от GIMS.

Выглядит ли вторая часть инородным фрагментом? Субъективно – да.

Проскурякова, кстати, в своем телеграм-канале написала, что программе всего неделя. То есть ровно столько, сколько бурлит вокруг Гуменника.

Еще интереснее, что сразу после проката Проскурякова сообщила: от музыки отказались по решению тренеров.

Тренер Виктория Буцаева отреагировала туманно: «Я оставлю этот вопрос без комментариев. Эта тема и так очень муссируется в последнее время, я не считаю нужным это комментировать. Мы примем определенное решение, которое будет правильным».

Дальше – только догадка, но как будто выстраивается гипотеза: у программы есть родной второй фрагмент, который прямо со следующего дня можно вернуть безболезненно для спортсменки, композиции, контента. Просто на конкретный старт родную музыку заменили тонкой отсылкой к ситуации с Гуменником.

Возможно, это жест поддержки Петру. Возможно, легкая усмешка над робостью федерации. А возможно, просто ошибка/невнимательность – ну в самом деле, есть же в нашей фигурке люди, до которых за неделю не добила тема с Гуменником и Rammstein?

Фото: Francesco Castaldo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press; РИА Новости/Александр Вильф