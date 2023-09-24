21 комментарий

Под прицелом
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Вы будете смеяться, но наша 15-летняя фигуристка только что откатала под Rammstein – Sonne. Эту музыку уже убирают из номера

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Таисия Проскурякова
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Виктория Буцаева (Волчкова)
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Rammstein и песня Sonne не отпускают наше фигурное катание. За неделю постановка вице-чемпиона России Петра Гуменника прошла извилистый путь.

Запрет «по не зависящим от меня причинам» (цитата фигуриста). На самом деле – после доноса из интернета.

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Дружный испуг фигурного мира, оправдания от федерации и Минспорта в духе «мы не запрещали».

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Наметившийся компромисс – возможность выхода под Rammstein в переработанном варианте.

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Нахлынувшая на бомонд смелость, сконцентрированная в цитате Татьяны Тарасовой: «Какой-то придурок написал письмо. В этой музыке ничего криминального».

***

Казалось, остается просто ждать первого старта Гуменника – уж тогда что-то прояснится. Но позывные Sonne внезапно раздались на локальных стартах – Таисия Проскурякова откатала часть короткой программы на «Мемориале И. Я. Рабер» в Москве.

Тут важно уточнить, что вокала Тилля Линдеманна не было. Во время проката Проскуряковой звучит инструментальный фрагмент из второй части Sonne (вот здесь – на 2:42).

Вообще, женский вокал в этой части – это имитация, клавишный сэмпл из Symphony of Voices от Spectrasonic, который группа вставила в свою песню. Но у Проскуряковой все-таки взят не сам оригинальный сэмпл, а именно часть Sonne – с ритм-секцией от Rammstein.

Вот прокат полностью, музыка первой части – Je Te Pardonne от GIMS.

Выглядит ли вторая часть инородным фрагментом? Субъективно – да.

Проскурякова, кстати, в своем телеграм-канале написала, что программе всего неделя. То есть ровно столько, сколько бурлит вокруг Гуменника.

Еще интереснее, что сразу после проката Проскурякова сообщила: от музыки отказались по решению тренеров.

Тренер Виктория Буцаева отреагировала туманно: «Я оставлю этот вопрос без комментариев. Эта тема и так очень муссируется в последнее время, я не считаю нужным это комментировать. Мы примем определенное решение, которое будет правильным».

Дальше – только догадка, но как будто выстраивается гипотеза: у программы есть родной второй фрагмент, который прямо со следующего дня можно вернуть безболезненно для спортсменки, композиции, контента. Просто на конкретный старт родную музыку заменили тонкой отсылкой к ситуации с Гуменником.

Возможно, это жест поддержки Петру. Возможно, легкая усмешка над робостью федерации. А возможно, просто ошибка/невнимательность – ну в самом деле, есть же в нашей фигурке люди, до которых за неделю не добила тема с Гуменником и Rammstein?

Жалоба в интернете напугала заслуженных людей нашей фигурки. А чего им бояться?

Так кто же запретил Гуменнику катать под Rammstein? Все безнадежно запуталось

Почему отмена Rammstein, доносы и цензура – катастрофа не только для нашей фигурки

Фото: Francesco Castaldo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press; РИА Новости/Александр Вильф

21 комментарий

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IronTankograd
Не 15-летняя фигуристка, а тролль с 15-летним опытом)
+29
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Defender64
Отменять музыку - позорное решение. И никто не признаётся, не берёт на себя ответственность, потому что это понимает.
+24
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Олег Ивакин
Российский протест выходит на новый уровень.
+11
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Андрей Балабаев
Тарасова про непрокат Петра Гуменника под Рамштайн: я ждала тебя, так ждала. Ты был мечтою моей хрустальною. Настучал один идиот. Ну и что же здесь криминального?
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EmperorNazer
Честно, практически уверен, что это не жест поддержки Гуменнику и не усмешка над федрой, а банальный хайп. Сварганили за недельку программу, и вуаля - о никому не известной Таисии Проскуряковой уже пишут все спортивные СМИ, статья о ней висит на главной спортса, новости собирают кучу комментариев.Ну и контрольный выстрел - объявить, что больше девочка под эту музыку кататься не будет, чтобы максимально взбудоражить неравнодушных. Я все понимаю, но неужели кто-то верит, что федра теперь будет мониторить каждый местечковый старт на предмет наличия Рамштайн в программах? Особенно после того, как выяснилось, что Петин номер мы не увидели из-за перебдевшей Москвиной, которая испугалась кляузы какого-то недоумка-ноунейма.
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МТБ
Мы не будем смеяться, ведь это Россия, а кто в России жил, тот в цирке не смеётся.
+6
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Иван Лапин
А давайте массовый протест - все фигуристы будут кататься под рамштайн
+4
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Max Madov
Как сказал один комик много лет назад, еврей по национальности - "У меня генетический страх немецкого языка". А теперь ознакомитесь с основной национальностью российских чиновников и вы все поймете.
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Michael Kazmin
Может, под Dicke Titten записать? Оно, конечно, Раммштайн, но в струе – мужик ищет жену, а не мужа, даже не обязательно красивую (Sie muss nicht schön sein) или умную (Sie muss nicht klug sein), или богатую (Sie muss nicht reich sein), и не модель (Kein Model mit langen Schritten). Лишь бы Dicke Titten и как следствие рождаемость и проч., всё укладывается в продвигаемую концепцию.
+4
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Tima_Milan
Надежду Бабкину всем вместо штайна
+3
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Mihail Kalinin
Чайковский вроде был тем, кого в России не приветствуют. Но его музыку не отменяют
+5
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Solist205
Йаволь!!!!!!
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Юра Плисецкий
Ответ Mihail Kalinin
Чайковский вроде был тем, кого в России не приветствуют. Но его музыку не отменяют
Не пишите чушь. Чайковского в России всегда любили, ценили и уважали.
+2
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Michael Kazmin
Ответ Иван Лапин
А давайте массовый протест - все фигуристы будут кататься под рамштайн
Давайте. Под это: https://youtu.be/thJgU9jkdU4
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Anton Kortenko
ХАХАХХХХАХАХААХ
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Санитар-волк
Чем ближе к арене - тем больше клоунов. Нам есть чего стыдиться, но много фейспалма не бывает.
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Блинчик
Зачем Раммштайн? Что прицепились все к нему? У группы Sabaton есть песня "Bismark" со словами:
He was made to rule the waves across the seven seas
To lead the war machine
To rule the waves and lead the Kriegsmarine
The terror of the seas
The Bismarck and the Kriegsmarine.
Давайте под это катать. Спорт же вне политики или где?))
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FdOOcH
Ответ Юра Плисецкий
Не пишите чушь. Чайковского в России всегда любили, ценили и уважали.
«Александр III иностранных слов не любил и всюду старался заменить их русскими. Так, вместо "гомосексуалист" он говорил "жопник". Когда ему пожаловались на то, что Чайковский увлекается мальчиками, он ответил:
- В России жоп много, а Чайковский один.»
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