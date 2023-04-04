138 комментариев

Итоги выборов «100 лучших спортсменов в истории России». Места с 100-го по 51-е
На Sports.ru завершились выборы «100 лучших спортсменов в истории России», в которых активно участвовали редакция и пользователи нашего медиа.
Всего за 11 дней – с 21 по 31 марта – мы получили 26 814 голосов.
Вам нужно было выбрать минимум 20 фамилий спортсменов и расставить их в виде рейтинга: 1-е место – лучший и так далее ниже. За 1-е место в каждой заполненной анкете спортсмен получал 100 очков, за 2-е – 99, за 3-е – 98… за 100-е – 1. Все очки суммировались, так формировалась итоговая таблица.
Чтобы исключить флэшмобы и зафиксировать экспертизу наших авторов, мы уравновесили голоса редакции и пользователей. У редакции 50% баллов, у пользователей – тоже 50% баллов. В отличие от пользователей, авторы и редакторы Sports.ru выбирали минимум 50 спортсменов.
По итогам редакционного голосования лидировали Александр Овечкин (хоккей, 1-е место – 100 баллов), Мария Шарапова (теннис, 2-е место – 99), Андрей Аршавин (футбол, 3-е место – 98), Евгений Плющенко (фигурное катание, 4-е место – 97) и Елена Исинбаева (легкая атлетика, 5-е место – 96). Полная таблица – тут.
В случае равенства очков – по сумме редакционного и пользовательского голосований – преимущество получал тот спортсмен, который набрал больше голосов среди пользователей.
Например, шахматист Ян Непомнящий (99-е место) выше биатлониста Владимир Драчева (98-е место) исключительно по итогам голосования пользователей. Точно так же Дмитрий Лоськов (96-й) выше Даниила Квята (97-й), Татьяна Волосожар (93-я) – Сергея Зубова (94-й), Виктор Ан (91-й) – Дениса Панкратова (92-й), Егор Титов (83-й) – Сергея Чепикова (84-й), Максим Траньков (81-й) – Вика Уайлда (82-й), Владимир Чагин (66-й) – Елены Дементьевой (67-я), Ирина Слуцкая (57-я) – Артемия Панарина (58-й).
Всего пользователи и авторы выбрали более 1000 спортсменов. Вариант «Я» (можно было вписать и такой) получил 2050 очков и занял 629-е место в пользовательском голосовании – выше Игоря Колыванова, Михаила Кокляева, Андрея Свечникова и других.
Итоги общего голосования мы подводим в три этапа:
• сегодня. 4 апреля, узнаем, кто занял места с 100-го по 51-е;
• 5 апреля – с 50-го по 11-е;
• 6 апреля – лучшую десятку и полную таблицу с делением на голоса редакции и пользователей.
Спасибо всем за участие!
Проект «100 лучших спортсменов в истории России» на этом не заканчивается – впереди много ярких текстов и интервью с героями нашего спорта.
А по теннису - просто не могу комментировать, т.к. не обладаю достаточным представлением. Кроме Чеснокова и его легендарного матча на Кубке Дэвиса против немца я про теннис ничего не знаю. Ну и про Шарапову слышал, разумеется.
А Дзюба 2018, один был равен Павлюченке, Аршавину, Погребняку, Жиркову, Зырянову, Семаку .. 2008, .вместе взятым
но на всякий случай напомню: это результаты ГОЛОСОВАНИЯ
почитайте в википедии определение этого слова, пока ресурс не заблокировали
Тетюхин.Ромашина.Буре.Приаалоаа с аршааиным или трусоаой
Предрекают , что в тройке Овечкин , Шарапова ....) Стоило хотя бы подумать. Эти два спортсмена играют и живут на чужбине. Этим вы дискредитируете Российский спорт. Сами не способны воспитать звезд мировой величины ? А на самом деле есть и воспитанники и звезды выращенные на родине. Евгения Медведева , Елена Исинбаева , Александр Большунов , Евгений Кафельников.
Дзюба и Валиева в топе по популярности без каких-либо значимых наград и достижений.
Дело даже не в том что спортсру сделал так что голос сотрудника спортсру имеет в нем в 1000 раз больший вес, чем голос обычного пользователя.
Спортсру/Копачев прокололись на математике. В недавнем опросе об участи наших спортсменов под нацистскими ограничениями проголосовало 60+ тыс человек, и там нужно было просто один раз коликнуть . В этом опросе, где нужно было серьезно посидеть и повспоминать, и проанализировать, по версии спортсру/копачев проголосовало 25+ тыс человек.
Это фантастика. Так не бывает. 🙂 Заморочиться в таком намного трудоемком опросе должно было на порядок меньше людей, а не всего в два раза. Если бы вы написали 5 тыс, я бы поверил. на 10 тыс просто промолчал бы и улыбнулся. Но 26 тысяч?
"мы-медузные" ребята, вы что, реально всех русских считаете настолько идиотами? 😏
Что касается, почему Непомнящий или Швед выше Медведцевой – ну так решили люди. Я не готов залезть в голову почти 27 тысячам человек))
Чепалову, Ромашину, Рылова не знаю. Наверное, не смотрю их виды спорта?
Как ставить в рейтинге выше тех, кого не знаешь?
Очевидно, рейтинг "каждому свое" и из этого "среднее арифметическое".