138 комментариев

На Sports.ru завершились выборы «100 лучших спортсменов в истории России», в которых активно участвовали редакция и пользователи нашего медиа.

Всего за 11 дней – с 21 по 31 марта – мы получили 26 814 голосов.

Вам нужно было выбрать минимум 20 фамилий спортсменов и расставить их в виде рейтинга: 1-е место – лучший и так далее ниже. За 1-е место в каждой заполненной анкете спортсмен получал 100 очков, за 2-е – 99, за 3-е – 98… за 100-е – 1. Все очки суммировались, так формировалась итоговая таблица.

Чтобы исключить флэшмобы и зафиксировать экспертизу наших авторов, мы уравновесили голоса редакции и пользователей. У редакции 50% баллов, у пользователей – тоже 50% баллов. В отличие от пользователей, авторы и редакторы Sports.ru выбирали минимум 50 спортсменов.

По итогам редакционного голосования лидировали Александр Овечкин (хоккей, 1-е место – 100 баллов), Мария Шарапова (теннис, 2-е место – 99), Андрей Аршавин (футбол, 3-е место – 98), Евгений Плющенко (фигурное катание, 4-е место – 97) и Елена Исинбаева (легкая атлетика, 5-е место – 96). Полная таблица – тут.

В случае равенства очков – по сумме редакционного и пользовательского голосований – преимущество получал тот спортсмен, который набрал больше голосов среди пользователей.

Например, шахматист Ян Непомнящий (99-е место) выше биатлониста Владимир Драчева (98-е место) исключительно по итогам голосования пользователей. Точно так же Дмитрий Лоськов (96-й) выше Даниила Квята (97-й), Татьяна Волосожар (93-я) – Сергея Зубова (94-й), Виктор Ан (91-й) – Дениса Панкратова (92-й), Егор Титов (83-й) – Сергея Чепикова (84-й), Максим Траньков (81-й) – Вика Уайлда (82-й), Владимир Чагин (66-й) – Елены Дементьевой (67-я), Ирина Слуцкая (57-я) – Артемия Панарина (58-й).

Всего пользователи и авторы выбрали более 1000 спортсменов. Вариант «Я» (можно было вписать и такой) получил 2050 очков и занял 629-е место в пользовательском голосовании – выше Игоря Колыванова, Михаила Кокляева, Андрея Свечникова и других.

Итоги общего голосования мы подводим в три этапа:

• сегодня. 4 апреля, узнаем, кто занял места с 100-го по 51-е;

• 5 апреля – с 50-го по 11-е;

• 6 апреля – лучшую десятку и полную таблицу с делением на голоса редакции и пользователей.

Спасибо всем за участие!

Проект «100 лучших спортсменов в истории России» на этом не заканчивается – впереди много ярких текстов и интервью с героями нашего спорта.