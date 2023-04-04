138 комментариев

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Итоги выборов «100 лучших спортсменов в истории России». Места с 100-го по 51-е

100 лучших спортсменов в истории России 100 лучших спортсменов в истории России
Артем Дзюба Артем Дзюба
Анна Курникова Анна Курникова
Дмитрий Лоськов Дмитрий Лоськов
Татьяна Навка Татьяна Навка
Сергей Зубов Сергей Зубов
Аделина Сотникова Аделина Сотникова
Виктор Ан Виктор Ан
Фигурное катание Фигурное катание

На Sports.ru завершились выборы «100 лучших спортсменов в истории России», в которых активно участвовали редакция и пользователи нашего медиа.

Всего за 11 дней – с 21 по 31 марта – мы получили 26 814 голосов.

Вам нужно было выбрать минимум 20 фамилий спортсменов и расставить их в виде рейтинга: 1-е место – лучший и так далее ниже. За 1-е место в каждой заполненной анкете спортсмен получал 100 очков, за 2-е – 99, за 3-е – 98… за 100-е – 1. Все очки суммировались, так формировалась итоговая таблица. 

Чтобы исключить флэшмобы и зафиксировать экспертизу наших авторов, мы уравновесили голоса редакции и пользователей. У редакции 50% баллов, у пользователей – тоже 50% баллов. В отличие от пользователей, авторы и редакторы Sports.ru выбирали минимум 50 спортсменов.

По итогам редакционного голосования лидировали Александр Овечкин (хоккей, 1-е место – 100 баллов), Мария Шарапова (теннис, 2-е место – 99), Андрей Аршавин (футбол, 3-е место – 98), Евгений Плющенко (фигурное катание, 4-е место – 97) и Елена Исинбаева (легкая атлетика, 5-е место – 96). Полная таблица – тут.

В случае равенства очков – по сумме редакционного и пользовательского голосований – преимущество получал тот спортсмен, который набрал больше голосов среди пользователей.

Например, шахматист Ян Непомнящий (99-е место) выше биатлониста Владимир Драчева (98-е место) исключительно по итогам голосования пользователей. Точно так же Дмитрий Лоськов (96-й) выше Даниила Квята (97-й), Татьяна Волосожар (93-я) – Сергея Зубова (94-й), Виктор Ан (91-й) – Дениса Панкратова (92-й), Егор Титов (83-й) – Сергея Чепикова (84-й), Максим Траньков (81-й) – Вика Уайлда (82-й), Владимир Чагин (66-й) – Елены Дементьевой (67-я), Ирина Слуцкая (57-я) – Артемия Панарина (58-й).

Всего пользователи и авторы выбрали более 1000 спортсменов. Вариант «Я» (можно было вписать и такой) получил 2050 очков и занял 629-е место в пользовательском голосовании – выше Игоря Колыванова, Михаила Кокляева, Андрея Свечникова и других.

Итоги общего голосования мы подводим в три этапа:

• сегодня. 4 апреля, узнаем, кто занял места с 100-го по 51-е;

• 5 апреля – с 50-го по 11-е;

• 6 апреля – лучшую десятку и полную таблицу с делением на голоса редакции и пользователей.

Спасибо всем за участие!

Проект «100 лучших спортсменов в истории России» на этом не заканчивается – впереди много ярких текстов и интервью с героями нашего спорта.

138 комментариев

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Неволяшка
Ответ Павел Копачев
Я не знаю, где вы работали, но результаты голосования менялись каждые 2-3 часа – и итоговые мы выгрузили только в ночь с 31 марта на 1 апреля. Это была суббота – отрисованный рейтинг был готов вчера, сегодня его спокойно раздали, терпеливо проверив на ошибки. Что касается, почему Непомнящий или Швед выше Медведцевой – ну так решили люди. Я не готов залезть в голову почти 27 тысячам человек))
Интересная идея) Можно еще по отдельным видам спорта такое сделать, не на 100 спортсменов, а по 10 может. Интересно сравнить футболистов с футболистами, фигуристов с фигуристами и т.д.
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Алексей Челюканов
Ответ arost
меня ещё смущает наличие в рейтинге Карпова (всё-таки больше советский спортсмен), а про рамки одного спорта - здесь Дементьева выше Мыскиной и Кузнецовой, хотя и в рейтинге была ниже, и ТБШ не выигрывала.
По Карпову - сложно. Да, большая часть его спортивной карьеры пришлась на 1970-80-е, но насколько я помню, он в первой половине 1990-х (уже после распада СССР) был по-прежнему непобедим и раз за разом защищал титул чемпиона мира. И после него только Ананд демонстирировал подобную стабильность. Так что на мой взгляд, и Карпов в качестве именно российского (не советского уже) спортсмена - вполне себе легендарен.

А по теннису - просто не могу комментировать, т.к. не обладаю достаточным представлением. Кроме Чеснокова и его легендарного матча на Кубке Дэвиса против немца я про теннис ничего не знаю. Ну и про Шарапову слышал, разумеется.
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ЫЫыыы
Ответ Мистер Блин
почему нашего лучшего напа в топ 5 лиг так никто и не пригласил, потоптать нрандов футбола , а не лилипутов в рпл? не забывайте, у дзюбы были партнёры, такие как халк, а конкуренции, как в былые времена не было. зенит дзюбы это как Спартак в 90 е года без конкурентов в рпл, с той разницей, что зенит в лиге чемпионов с игроками за 100 млн евро и тренером из Италии ничего не добились, ни одной запоминающейся игры в лиге чемпионов за всю свою историю, ну а спартак....я рассказывать не буду , сами все знаете, один сезон 95 года что стоит))) за спартак не болею, если что))))более того, когда то болел за зенит, пока этот клуб не стал общероссийским позорищем)))
Он даже старый (сейчас) на голову выше всех остальных игроков этого поколения.
А Дзюба 2018, один был равен Павлюченке, Аршавину, Погребняку, Жиркову, Зырянову, Семаку .. 2008, .вместе взятым
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Евгений Семенченко
Ответ imaxim
А вот мне интересно. Где последовательность? Если есть Чепалова и Лазутина, то где Егорова?
ну я к примеру сейчас указал именно эти фамилии.мне нужно было все 20 фамилий написать из моего списка? )))
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Варлампий Варлампий
Лыжи в стране не уважают наглухо, Лазутина 5 ОЧ, Чепалова 3 ОЧ, а они 60+
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ivan 07
Не признаю это голосование.
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Stewee
Сотникова 95-я, а Загитова, подозреваю, будет минимум в десятке. Хотя обе олимпийские чемпионки. Такие рейтинги можно изучать как срез неадекватности местных юзеров)
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eple
Ответ phantom_payne
Член зала хоккейной славы, двукратный обладатель Кубка Стэнли на 94 месте, при этом рукоблуд, не добившийся ничего за пределами зоны комфорта, на 55! Мдэ
Да тут вообще из футболистов коме Аленичева с его ЛЧ никого не должно быть. Очень тупо выглядит, когда читаешь регалии типа 6 кратный чемпион мира, двухкратный олимпийский чемпион, а потом выше позицией идёт какой-нибудь футболист двухкратный чемпион РПЛ и всё 🥴😆
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sergio_lunatico
читаю комментарии и думаю "ой что здесь будет когда выйдет топ-10 с Марио Фернандесом" 🙃
но на всякий случай напомню: это результаты ГОЛОСОВАНИЯ
почитайте в википедии определение этого слова, пока ресурс не заблокировали
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tolgol1974
Ответ Melnikov1968
Либо лучших выбираем,либо популярных. Не равноценные понятия. Курникова популярная,но не лучшая. Аршавин популярный,но с какого рожна он круче Исинбаевой, Попова,Карелина,Сайтиева ,Лаврова. Да и ровнять командные виды спорта и индивидуальные некорректно,как минимум.
Видимо у Спортса малолетняя аудитория.как можно сравнивать таких глыб.как Попов.Ккрелин
Тетюхин.Ромашина.Буре.Приаалоаа с аршааиным или трусоаой
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ivan 07
Дилетанты от редакции спорт ру нам вещают кто круче. Да п......
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Варлампий Варлампий
Забавно, что Курникова выше рупора власти, товарища Нагорного, у который так то приличный багаж наград
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Camarão
Ответ phantom_payne
Член зала хоккейной славы, двукратный обладатель Кубка Стэнли на 94 месте, при этом рукоблуд, не добившийся ничего за пределами зоны комфорта, на 55! Мдэ
Популярность в моменте штука страшная. Тот Лоськов гораздо более велик, чем артемка
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iiildario
Ответ Алексей Челюканов
Я может чего-то не знаю, но мне казалось, что своё мнение по поводу "просто голосования на спортивном ресурсе" у нас могут высказывать все, а не только безоговорочные одобрятели?
А я где-то сказал, что вы не можете свое мнение высказывать? Я думал у нас просто дискуссия) ну да ладно, всего хорошего. Не имею ничего против «безоговорочных возмущателей».
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ivan 07
Уже можно констатировать , что голосование туфта. Посчитайте сколько в списке допингистов.
Предрекают , что в тройке Овечкин , Шарапова ....) Стоило хотя бы подумать. Эти два спортсмена играют и живут на чужбине. Этим вы дискредитируете Российский спорт. Сами не способны воспитать звезд мировой величины ? А на самом деле есть и воспитанники и звезды выращенные на родине. Евгения Медведева , Елена Исинбаева , Александр Большунов , Евгений Кафельников.
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imaxim
Ответ Евгений Семенченко
не помнит в основном молодёжь.люди моего поколения (37 лет) уверен,помнят великих Немова и Карелина.Лазуткину и Чепалову (я их указывал ))) ),Каспарова и Буре и многих других героев 90-х и 00-х.для меня это те самые детские воспоминания,которые заставляли меня чувствовать гордость за нашу страну и вставать под гимн тогда,когда это ещё не было мейнстримом
А вот мне интересно. Где последовательность? Если есть Чепалова и Лазутина, то где Егорова?
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encaro_one
Ответ шампион
Да, и Валиевой конечно быть тоже не должно. Ну, хорошо хоть не в десятке
Вес и значимость человеческой памяти на более свежие события понятен.
Дзюба и Валиева в топе по популярности без каких-либо значимых наград и достижений.
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1ultima1
Какой же стыд! Получается, вот оно - лицо среднего пользователя Спортса. Какой... же... стыд....
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varick
С большой вероятностью эти результаты - фейк.
Дело даже не в том что спортсру сделал так что голос сотрудника спортсру имеет в нем в 1000 раз больший вес, чем голос обычного пользователя.

Спортсру/Копачев прокололись на математике. В недавнем опросе об участи наших спортсменов под нацистскими ограничениями проголосовало 60+ тыс человек, и там нужно было просто один раз коликнуть . В этом опросе, где нужно было серьезно посидеть и повспоминать, и проанализировать, по версии спортсру/копачев проголосовало 25+ тыс человек.
Это фантастика. Так не бывает. 🙂 Заморочиться в таком намного трудоемком опросе должно было на порядок меньше людей, а не всего в два раза. Если бы вы написали 5 тыс, я бы поверил. на 10 тыс просто промолчал бы и улыбнулся. Но 26 тысяч?

"мы-медузные" ребята, вы что, реально всех русских считаете настолько идиотами? 😏
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Павел Копачев
Автор
Ответ Глаз Ванги
Павел, я работал в СМИ... так что навесить мне лапшу на уши НЕ получится (смайл рука/лицо). Результаты голосования ведутся автоматически, и уже за два дня до итогов были обнаружены те спортсмены, которые попадут в сотню, ибо есть такое понятие как выборка и по ней результаты кандидатур первой сотни уже практически НЕ менялись за два(!!!) дня до завершения голосования. Так что отрисовать свой липовый рейтинг вы могли уже как раз к 12ночи 1го апреля. И вообще у профиков подобное рисуется за несколько часов (но это уже о "профессионализме" коллег вашей редакции). И ещё Павел, вот вы в здравом уме можете мне лично пояснить каким образом спортсмены ноу-неэймы Непомнящий, Зубов, Панкратов, Швед и Волосожар, а также иностранцы АН и Холден будут выше самой титулованной спортсменки России Ольги Медведцевой в таком популярном виде как Биатлон???? Вы что правда думаете что все настолько здесь НЕумные???!
Я не знаю, где вы работали, но результаты голосования менялись каждые 2-3 часа – и итоговые мы выгрузили только в ночь с 31 марта на 1 апреля. Это была суббота – отрисованный рейтинг был готов вчера, сегодня его спокойно раздали, терпеливо проверив на ошибки.

Что касается, почему Непомнящий или Швед выше Медведцевой – ну так решили люди. Я не готов залезть в голову почти 27 тысячам человек))
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starwars
Ответ Melnikov1968
Дзюба выше Чепаловой, Ромашиной, Рылова. Что тут комментировать. Все и так ясно. Аршавин там у кого-то 3-й был. Отличный рейтинг.
Аршавина знаю и видел в моем любимом виде спорта.
Чепалову, Ромашину, Рылова не знаю. Наверное, не смотрю их виды спорта?
Как ставить в рейтинге выше тех, кого не знаешь?
Очевидно, рейтинг "каждому свое" и из этого "среднее арифметическое".
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Казимир Стыцько
Ответ phantom_payne
Член зала хоккейной славы, двукратный обладатель Кубка Стэнли на 94 месте, при этом рукоблуд, не добившийся ничего за пределами зоны комфорта, на 55! Мдэ
Олимпийский чемпион, еще, на минуточку!
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Александр
Ответ Алексей Токарев
Валиева держит все рекорды по оценкам.
Ана, Драчева, Панкратова✌
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Каба
Семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина на 61-ом месте... Она должна быть в топ-20 минимум. Всё ясно... И Чагин где-то в глубине. Лазутина так же, у неё ведь не отняли медали из 90-ых.
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Melnikov1968
Ответ iiildario
А почему бы мне не поставить Аршавина на третье место, если он одной своей игрой против Голландии на евро 2008 подарил мне больше положительных эмоций, чем все, кого вы перечислили за всю свою спортивную карьеру. Они безусловно великие в своем виде спорта, но это субъективный рейтинг.
Именно об этом речь. Популярный и лучший,неравнозначные понятия,а эмоции нельзя сравнить с количеством выигранных медалей. Нога Акинфеева - это не золото Борзаковского на ОИ в Афинах. Если выбираем лучшего-это вклад,в том числе медальный(количественная характеристика),а популярность-это эмоциональная сфера.
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