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Гонка-пощечина для Клэбо: проиграл марафон без конкурентов, на самом финише

Шюр Рете Шюр Рете
чемпионат мира чемпионат мира
сборная Норвегии сборная Норвегии
Пол Гульберг Пол Гульберг
Йоханнес Клэбо Йоханнес Клэбо
Симен Хегстад Крюгер Симен Хегстад Крюгер
Лыжи Лыжи

Вокруг мужского марафона на лыжном чемпионате мира заранее разворачивались странные дела.

В заявку не попал герой турнира – норвежец Симен Крюгер (на фото ниже), выигравший в Планице скиатлон (15 км классикой + 15 км коньком) и коньковую разделку на 15 км.

Да, марафон бежали классикой, а Крюгер тяготеет к коньку, но это точно не критичный крен и не явный повод для ротации. Симен в суперформе, здоров и голоден – до очередного золота и официального статуса Короля лыж (таких единицы – титул присваивается человеку, выигравшему на ЧМ или Олимпиаде дистанции 30 и 50 км).

Крюгер предельно корректно выразил потрясение:

«Я чувствовал, что у меня были хорошие шансы в этой гонке. Немного обидно. Я уважаю это решение, но надеялся, что мне позволят выступить, учитывая, в какой я форме.

У меня сложилось впечатление, что я смогу пробиться в состав на «полтинник», показав хорошие результаты. Этой линии мы придерживались на предыдущих чемпионатах.

Интересно, какие результаты я должен был показать, чтобы попасть в команду? Я немного удивился тому, что, похоже, состав определен еще до ЧМ. Возможно, стоило сказать нам об этом. Мне было бы легче наслаждаться тем, что я сделал».

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Норвежская заявка, в которой не оказалось Крюгера, потом еще раз перекроилась: Шюра Рете убрали из-за симптомов простуды.

Он тоже скорее конькист, а не классист. Но – бронзовый призер этого ЧМ в скиатлоне и в принципе острый дистанционщик, умеющий натягивать и подолгу выдерживать топ-скорость.

В том же скиатлоне именно Рете с Крюгером взвинтили темп на экваторе и какое-то время катили вдвоем – потом Шюр подсел и уступил серебро Йоханнесу Клэбо.

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Все это вместе перед марафоном смотрелось как череда решений/совпадений в пользу самого Клэбо, который мечтает о большой победе в какой-нибудь гонке длиннее спринта. Когда в соперниках нет таких ракет, как Крюгер, Рете, ну или Большунов – идти к мечте гораздо проще.

***

Ради справедливости: Йоханнес грандиозно прибавил в длинных гонках. 4-5 лет назад считался чистым спринтером, а теперь у него серебро скиатлона на ЧМ-2023, бронза в олимпийской разделке (с абсолютной конкуренцией).

Да и тот великий марафон на ЧМ-2021 Клэбо все-таки преодолел, доехал до финиша в тройке лидеров, пересек черту первым и только потом нарвался на дисквалификацию за помеху Большунову. Нынешний Йоханнес – прекрасный дистанционщик, но гранд-победы придется подождать еще минимум пару лет.

Хотя казалось, ситуация в Планице располагает к успеху: явных угроз-ускорителей не так много, разве что Ииво Нисканен – великий классист, побеждавший на ЧМ и Олимпийских играх. Но в этом сезоне он чаще в тени, а сегодня вообще вел себя пассивно.

После 20 км в 10 секундах держалось под 30 человек. После 30 км – 13 лыжников в плотнейшей лидирующей группе. Никто – ни в одиночку, ни в паре – не пытался создать отрыв, раскачать пелотон.

Все это маркеры невысокого темпа, который выгоден многим, но прежде всего Клэбо: Йоханнес очевидно экономился и рассчитывал на взрывной финиш.

Тем удивительнее, что на последних сотнях метров нашелся кто-то с рывком мощнее. Группа из 4-5 лидеров избежала завалов: все вбегали в последний подъем без помех, Клэбо вообще видел перед собой чистое пространство.

Но параллельно включился Пол Гульберг – к слову, тоже выросший из чистого спринтера в универсала. После 49 с лишним километров у него осталось больше резервов на рывок: между норвежцами секунда на финише. Для Йоханнеса это огромный сюрприз, но и Гульберг не предполагал такого итога:

«Нереально. Это день, о котором я всегда мечтал. Я ожидал, что Клэбо обойдет меня на финише. Тут я должен быть честен. Но сегодня я чувствовал себя абсолютно фантастически!»

Едва проехав черту, Клэбо рухнул будто раздавленный. Да, судьи не отнимут медаль, как два года назад, но и радоваться этому серебру трудно.

«Что касается Гульберга – это было потрясающе. В этом году он очень стабилен, постоянно попадает в призы. Тот факт, что он сегодня взял золото, очень много значит. А мне, похоже, придется подождать золота чемпионата мира в дистанционной гонке. Проще было получить его два года назад, но его нет», – подытожил Клэбо.

Очевидно, марафон – гонка-мечта для Йоханнеса. Но пока и гонка-пощечина: дисквалификация в 2021-м, сход на Олимпиаде и такое поражение от партнера по команде теперь.

Лыжные гонки 

Чемпионат мира

Планица, Словения

Масс-старт, 50 км, классический стиль

1. Пол Гульберг (Норвегия) – 2:01.30,2

2. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 1,0

3. Вильям Поромаа (Швеция) – 1,2

4. Калле Халварссон (Швеция) – 1,6

5. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) – 6,2

6. Ииво Нисканен (Финляндия) – 9,4

7. Дидрик Тенсет (Норвегия) – 11,6

8. Йенс Бурман (Швеция) – 42,7

9. Тео Шели (Франция) – 54,3

10. Федерико Пеллегрино (Италия) – 1.46,2

Фото: eastnews.ru/Darko Bandic, Daniel Karmann; globallookpress.com/Karl-Josef Hildenbrand

5 комментариев

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Сергей Жужукин
Ответ optimus14
Крюгер - король лыж, ха-ха. Большунов - король Крюгера, это да
Вероятно вы пьяны.
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El Canibal
Ингаляторы перепутали.
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optimus14
Крюгер - король лыж, ха-ха. Большунов - король Крюгера, это да
+2
0
+2
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Orion_17
Палки ломает соперникам, дистанцию сокращают, русских не допускают, "Крюгеров"(дистанционную сборную Норвегии) снимают со старта, единственный фин-супкрклассист на ковиде, а побед всё нет!
+3
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+3
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Виктор Никитин
что за абсурд про "без конкурентов"?
+1
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