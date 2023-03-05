Вокруг мужского марафона на лыжном чемпионате мира заранее разворачивались странные дела.

В заявку не попал герой турнира – норвежец Симен Крюгер (на фото ниже), выигравший в Планице скиатлон (15 км классикой + 15 км коньком) и коньковую разделку на 15 км.

Да, марафон бежали классикой, а Крюгер тяготеет к коньку, но это точно не критичный крен и не явный повод для ротации. Симен в суперформе, здоров и голоден – до очередного золота и официального статуса Короля лыж (таких единицы – титул присваивается человеку, выигравшему на ЧМ или Олимпиаде дистанции 30 и 50 км).

Крюгер предельно корректно выразил потрясение:

«Я чувствовал, что у меня были хорошие шансы в этой гонке. Немного обидно. Я уважаю это решение, но надеялся, что мне позволят выступить, учитывая, в какой я форме.

У меня сложилось впечатление, что я смогу пробиться в состав на «полтинник», показав хорошие результаты. Этой линии мы придерживались на предыдущих чемпионатах.

Интересно, какие результаты я должен был показать, чтобы попасть в команду? Я немного удивился тому, что, похоже, состав определен еще до ЧМ. Возможно, стоило сказать нам об этом. Мне было бы легче наслаждаться тем, что я сделал».

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Норвежская заявка, в которой не оказалось Крюгера, потом еще раз перекроилась: Шюра Рете убрали из-за симптомов простуды.

Он тоже скорее конькист, а не классист. Но – бронзовый призер этого ЧМ в скиатлоне и в принципе острый дистанционщик, умеющий натягивать и подолгу выдерживать топ-скорость.

В том же скиатлоне именно Рете с Крюгером взвинтили темп на экваторе и какое-то время катили вдвоем – потом Шюр подсел и уступил серебро Йоханнесу Клэбо.

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Все это вместе перед марафоном смотрелось как череда решений/совпадений в пользу самого Клэбо, который мечтает о большой победе в какой-нибудь гонке длиннее спринта. Когда в соперниках нет таких ракет, как Крюгер, Рете, ну или Большунов – идти к мечте гораздо проще.

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Ради справедливости: Йоханнес грандиозно прибавил в длинных гонках. 4-5 лет назад считался чистым спринтером, а теперь у него серебро скиатлона на ЧМ-2023, бронза в олимпийской разделке (с абсолютной конкуренцией).

Да и тот великий марафон на ЧМ-2021 Клэбо все-таки преодолел, доехал до финиша в тройке лидеров, пересек черту первым и только потом нарвался на дисквалификацию за помеху Большунову. Нынешний Йоханнес – прекрасный дистанционщик, но гранд-победы придется подождать еще минимум пару лет.

Хотя казалось, ситуация в Планице располагает к успеху: явных угроз-ускорителей не так много, разве что Ииво Нисканен – великий классист, побеждавший на ЧМ и Олимпийских играх. Но в этом сезоне он чаще в тени, а сегодня вообще вел себя пассивно.

После 20 км в 10 секундах держалось под 30 человек. После 30 км – 13 лыжников в плотнейшей лидирующей группе. Никто – ни в одиночку, ни в паре – не пытался создать отрыв, раскачать пелотон.

Все это маркеры невысокого темпа, который выгоден многим, но прежде всего Клэбо: Йоханнес очевидно экономился и рассчитывал на взрывной финиш.

Тем удивительнее, что на последних сотнях метров нашелся кто-то с рывком мощнее. Группа из 4-5 лидеров избежала завалов: все вбегали в последний подъем без помех, Клэбо вообще видел перед собой чистое пространство.

Но параллельно включился Пол Гульберг – к слову, тоже выросший из чистого спринтера в универсала. После 49 с лишним километров у него осталось больше резервов на рывок: между норвежцами секунда на финише. Для Йоханнеса это огромный сюрприз, но и Гульберг не предполагал такого итога:

«Нереально. Это день, о котором я всегда мечтал. Я ожидал, что Клэбо обойдет меня на финише. Тут я должен быть честен. Но сегодня я чувствовал себя абсолютно фантастически!»

Едва проехав черту, Клэбо рухнул будто раздавленный. Да, судьи не отнимут медаль, как два года назад, но и радоваться этому серебру трудно.

«Что касается Гульберга – это было потрясающе. В этом году он очень стабилен, постоянно попадает в призы. Тот факт, что он сегодня взял золото, очень много значит. А мне, похоже, придется подождать золота чемпионата мира в дистанционной гонке. Проще было получить его два года назад, но его нет», – подытожил Клэбо.

Очевидно, марафон – гонка-мечта для Йоханнеса. Но пока и гонка-пощечина: дисквалификация в 2021-м, сход на Олимпиаде и такое поражение от партнера по команде теперь.

Лыжные гонки

Чемпионат мира

Планица, Словения

Масс-старт, 50 км, классический стиль

1. Пол Гульберг (Норвегия) – 2:01.30,2

2. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 1,0

3. Вильям Поромаа (Швеция) – 1,2

4. Калле Халварссон (Швеция) – 1,6

5. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) – 6,2

6. Ииво Нисканен (Финляндия) – 9,4

7. Дидрик Тенсет (Норвегия) – 11,6

8. Йенс Бурман (Швеция) – 42,7

9. Тео Шели (Франция) – 54,3

10. Федерико Пеллегрино (Италия) – 1.46,2

Фото: eastnews.ru/Darko Bandic, Daniel Karmann; globallookpress.com/Karl-Josef Hildenbrand