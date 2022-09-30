На месте «Арены-Омск», которая взбесила Абрамовича и развалилась за 11 лет, теперь уникальный стадион. Кто и за сколько это провернул?

Наше исследование.

С марта 2018-го по октябрь 2022-го – ровно 1664 дня – «Авангард», по сути, жил без дома. За эти годы «ястребы» провели ребрендинг, зафрахтовали канадского тренера Боба Хартли, дважды сыграли в финале Кубка Гагарина (один раз взяли 🏆) и главное – превратились в самый медийный клуб КХЛ.

Правда, все это случилось в Балашихе, куда «Авангард» спешно переехал 4 года назад – именно тогда «Арену-Омск» окончательно признали аварийной. Удивительно: дворец, который достроили в августе 2007-го на деньги «Сибнефти», прожил всего 11 лет и не стал своим для жителей Омска.

Для понимания – вот основная хронология скитаний «Авангарда»:

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1986 – 2007 – команда играла в СКК имени Виктора Блинова, который вмещал 5500 зрителей и до сих пор стоит в центре города. Дворец морально устарел – к молодежной суперсерии-2007 на деньги «Сибнефти» (и при участии Романа Абрамовича) в городе возвели новую «Арену-Омск»

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2007 – 2018 – спустя 11 лет «Арена-Омск» неожиданно превратилась в аварийную. Клуб срочно нашел новую арену, но уже не в Омске.

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2018 – 2022 – «Авангард» переехал в подмосковную Балашиху, а «Арену-Омск» снесли в сентябре 2019-го. На том же месте теперь построили «G-Drive Арену».

По просьбе Sports.ru омский журналист Игорь Федоров вместе с Вячеславом Самбуром и Павлом Копачевым разбирался, как Сибирь прирастала новой большой стройкой.

Кто вообще придумал «Арену-Омск»? Есть легенда, что Абрамович приехал на открытие и «был в ярости»

Идея «Арены-Омск» родилась еще в 2003-м – за год до первой победы «Авангарда» в чемпионате России (КХЛ тогда не придумали). Болельщики ютились в СКК имени Виктора Блинова. Для миллионного города, стоявшего на ушах от хоккея, это был хоть и любимый, но порядком устаревший и тесный дворец.

Он и сегодня стоит в центре Омска – в аварийном состоянии, закрытый по требованию МЧС (за исключением одного зала): вокруг разрушенные ступеньки, заросли бурьяна, пустынная, хотя и обустроенная площадь вокруг.

«Что внутри? Обветшавшая отделка стен и колонн, уничтоженные санузлы на цокольном этаже, перестроенные пространства фойе всех уровней под торговые и офисные помещения, – уточняет Sports.ru один из авторов проекта, заслуженный архитектор России Лариса Маслова. – Пространство арены в основном сохранено, но требует косметического ремонта. Не знаю, насколько работают все инженерные системы, но однозначно требуется их модернизация».

СКК имени Блинова морально устарел еще 20 лет назад – а сейчас он смотрится «мамонтом» на пересечении улиц Декабристов и Масленникова. О его замене задумался еще экс-губернатор Омской области Леонид Полежаев – именно он в начале нулевых уговорил Романа Абрамовича, тогда владельца НК «Сибнефть» и омского ОНПЗ, построить новую «Арену», а взамен выделил структурам бизнесмена 45 га земли вокруг «Арены» на 49 лет. Официальная формулировка – «для строительства микрорайона «Прибрежный» с предприятиями обслуживания, универсальным комплексом спортивно-зрелищных залов, торгово-сервисных и гостиничных учреждений».

На этих землях вскоре и вырос хоккейный дворец. Новую «Арену-Омск» построили за 3,5 года – и пышно открыли к молодежной Суперсерии-2007 Россия – Канада. Абрамович тоже приезжал – по легенде, первый и последний раз. Как писал корреспондент «Коммерсанта» Антон Медведев, «бизнесмен был в ярости от увиденного».

«Можно считать это городской легендой. По-моему, экскурсию ему проводил тогдашний президент Константин Потапов, – вспоминает для Sports.ru ведущий омской хоккейной программы «Овертайм» Андрей Блохин. – Я не был свидетелем, но люди достоверно рассказывали. Шел Абрамович и мрачнел: это у вас что, пресс-центр? Угу. А это раздевалка? Угу. И чем дальше, тем хуже. Привели его в вип-ложу, а на сиденье Абрамовича прилеплена жвачка. Так говорят. Абрамович развернулся – и да, больше его на «Арене» не было».

Что же так расстроило главного спонсора стройки? По всей видимости, Абрамович ожидал увидеть нечто большее, чем одноярусный дворец с узкими коридорами и низким потолком, из-за чего медиакуб заслонял обзор болельщикам верхних рядов, а хоккеисты изредка попадали в него шайбой.

Что же случилось с «Ареной-Омск»? Похоже, она изначально была построена с ошибками

Ни в каких градостроительных документах Омска не планировалось строительство дворца там, где его в итоге построили – на левом берегу Иртыша, неподалеку от реки. Место выглядело изначально очень спорным из-за сложных грунтов поймы.

Уже спустя год после открытия по Омску поползли тревожные слухи: со зданием что-то не так. Болельщики со ссылкой на строителей и работников «Авангарда» рассказывали одну историю удивительнее другой:

• сваи не дошли до коренного берега, фундамент треснул; • под «Ареной» течет речка Замарайка (старица Иртыша) и подмывает фундамент; • фундамента и вовсе нет – стены плывут.

Что было в реальности? Информации о стройке, генеральным подрядчиком которой являлась австрийская компания AMR, до сих пор мало. Вот фото времен строительства первой арены. На нем видны опоры-колонны, на которых и держалась вся конструкция. Именно эти опоры и подверглись кручению:

Играть здесь было опасно уже в 2015-м – прежний руководитель «Авангарда» Владимир Шалаев делал все возможное, чтобы продлить жизнь «Арене». Но в 2018-м, когда в клуб зашел новый руководитель Александр Крылов, решили – от греха подальше уезжаем.

После обследования и ООО «ИЦ «Стройэксперт», и ООО «СтройКон» признали здание аварийным и запретили эксплуатировать. Решение о выводе из эксплуатации далось клубу нелегко, обследования и заключения, сделанные в июле 2018-го, проверены двумя независимыми организациями из Москвы и Петербурга.

«Авангард», взвесив все варианты, перебрался в Балашиху. В качестве альтернативы рассматривали Красноярск, Астану и Мытищи (но там арена была заточена под баскетбол, а делить ее ни с кем не хотели). Еще думали о разборе сочинской «Шайбы», но этот вариант – скорее фантастика.

«Я слышал от отставного военного: условно были выписаны документы на камень из Уссурийска, а он ушел налево. Взамен взяли камень из Тавричанки, – рассказывает Sports.ru Андрей Блохин. – Или другой пример: требовались сваи 15 метров – поставили 10-метровые, а они уперлись не в твердый грунт, а в песок – и расползлись. «Арену» стягивали – КХЛ дважды поднимала вопрос о закрытии. Когда в 2018-м Крылов пришел в «Авангард», то ужаснулся.

Чтобы вы понимали, старую «Арену» с узкими коридорами никто не любил: ни хоккеисты, ни тренеры, ни болельщики. Считали, что она мрачная, депрессивная. Чувств к ней никаких нет. Опубликовали видео, как ее разрушают, и я подумал: туда ей и дорога. Другое дело – почему так долго терпели? Трещины пошли уже в первый год. Мы могли получить катастрофу, если бы она накрыла 10 тысяч человек».

«Арена» прослужила Омску всего лишь 12 лет. Ее снесли 11 сентября 2019 года.

Новая «G-Drive Арена» – во сколько она обошлась Омску, «Газпром нефти» и федеральному бюджету?

В 2012-м структуры Абрамовича передали старую «Арену» «Авангарду» – таким образом, все риски приняли на себя клуб и его учредитель ПАО «Газпром нефть». Когда «Арена» «сломалась», им совместно с правительством Омской области, ФХР и ИИХФ удалось «прицепить» Омск к Новосибирску в качестве второй площадки для молодежного ЧМ-2023 и привлечь госфинансирование. Это снизило расходы ПАО «Газпром нефть» на строительство новой арены в два раза.

Вот что говорили про деньги официально:

• «Финансирует проект «Газпром нефть» и Правительство РФ вместе с Омской областью – в пропорции 50 на 50» (Александр Дюков, председатель правления и генеральный директор ПАО «Газпром нефть»)

• «10-12 млрд рублей – вы понимаете, какая это сумма? Мы сделали невозможное – даже для «Газпром нефти» это был изначально неподъемный проект» (Александр Крылов, председатель совета директоров ХК «Авангард»)

• «6,2 млрд взяла на себя «Газпром нефть», 5 млрд поступили из федерального бюджета, еще 727 млн – из бюджета региона» (Александр Бурков, губернатор Омской области)

• «Когда заявлялось, что арена будет стоить 10 млрд рублей, курс доллара был чуть выше 50. Мы прошли экспертизу и уточнили цены. 12 млрд – это приближено к реальной стоимости» (Александр Крылов, председатель совета директоров ХК «Авангард»)

Как «Газпром нефть» и региональное правительство убедили федеральные власти, что Омску нужно передать матчи МЧМ-2023, который к тому времени уже был забронирован за Новосибирском, доподлинно неизвестно. Зато известен документ, где советник президента РФ Игорь Левитин просит выделить на омскую стройку 5 млрд рублей, мотивируя предложение еще и тем, что одному из ведущих клубов КХЛ – «Авангарду» – негде играть.

Положительный ответ был получен 2 мая 2019 года – и работа закипела.

Из-за госучастия новая «Арена» (она официально называется «G-Drive Арена») будет в собственности Омской области, а это значит – все риски теперь лежат на регионе. Механизм государственно-частного партнерства позволил завершить стройку быстрее новосибирской, которую начали на год раньше омской, а когда закончат – не знает никто.

В свете переноса МЧМ из России (ИИХФ сослалась на форс-мажор, согласно п. 17 и 19 IIHF CHAMPIONSHIP REGULATIONS) есть вероятность, что достраивать новосибирский объект будут еще долго.

Что связывает старую и новую арены в Омске?

ПАО «Газпром нефть» взяла на себя основные заботы по проектированию и строительству нового дома для омского хоккея. Место для строительства было выбрано прежнее – левый берег Иртыша. Во-первых, это земля «Газпрома», на которую не нужны дополнительные согласования. Во-вторых, остались все коммуникации, а ошибки прошлой стройки были учтены.

Кто же причастен к новой G-drive Арена в Омске?

Часть сведений указана на сайте Арены. Проект сделан архитекторами из московского ABD architects. Дизайн формы фасадов и внутренних помещений родился у Bureau V. и Special’One (кстати, последняя разрабатывала логотип ХК «Авангард»).

На сайте ABD architects омский проект представлен: там есть необходимые подробности по соучастникам. К сожалению, мой запрос с просьбой персонифицировать создателей проекта остался без ответа. Генеральным подрядчиком указаны турки из Limak Marash в лице ООО «Лимакмаращстрой», а стройконтроль достался московской Severin development.

Не указаны на сайте две важные организации – омские ООО «Арена» и ООО «Арена-инжиниринг». Обе организации находятся по адресу: ул. Фрунзе, 54, а это адрес «Газпром нефти» в Омске. Обе компании возглавляет Мария Калько.

ООО «Арена» изначально на 95% принадлежала Ассоциации «ХК Авангард» и на 5% ПАО «Газпром нефть» (далее – ГПН), однако позднее доля ГПН выросла до 45%. Именно эту компанию называют стороной в государственно-частном партнерстве (ГЧП) по возведению «G-Drive Арены». Вторая сторона – Омская область. Согласно условиям концессионного соглашения (срок – 99 лет), право собственности на объект принадлежит региону. Право владения объектом на условиях аренды предоставляется ООО «Арена».

ООО «Арена-инжиниринг», технический заказчик проекта, также принадлежит «Авангарду» и ГПН, причем доля последней выросла с нуля до 40%. По всей видимости, эта компания будет отвечать за содержание новой арены, в штате у нее уже 33 человека. А еще есть новое ООО «ХК Авангард», созданное 2 марта 2022 года, его учредители, опять же «Ассоциация «ХК Авангард» и ГПН. Эта организация, видимо, будет оказывать услуги на новой арене, судя по классификаторам видов экономической деятельности.

Поскольку «G-drive Арена» строилась в том числе за государственный счет, то и владеть ею на 100% будет государство – точнее, Омская область. А вот «Авангард» будет ее арендовать. За сколько – неизвестно, наш запрос об этом также остался без ответа. Неясно и кто будет руководителем арены. Ответственность у этого человека будет большая – 64250 кв. м площади + прилегающие территории.

На субподряде трудилось очень много омских компаний. Таким образом, из официально названной стоимости арены в 12 млрд рублей омичам перепало немало. Металлоконструкции поставляли омичи, бетон, электрику и стройматериалы – тоже. Подключена «G-Drive Арена» будет к той же котельной ООО «Малая генерация», что и старая «Арена-Омск». Правда, этой котельной на перекрестке улиц Крупской и Перелета не так давно «грозили ремнем» мэр и губернатор…

Эта котельная – одно из немногих, что связывает старую и новую арены. Новой Арене от старой достались также участок, коммуникации и адрес.

Почему «G-Drive Арена» – ноу-хау для России? Объясняет босс «Авангарда»

Новый дворец в Омске – возможно, лучший в РФ хоккейный стадион. Самый современный – так точно. Мы прогулялись около стройки за пару недель до открытия, когда еще на крышу не нанесли большие буквы ОМСК, а сама арена стояла без названия.

Чтобы вы понимали: слева от «G-Drive Арены» построек нет – она крайняя к левому берегу Иртыша. За дворцом – тот самый микрорайон «Прибрежный-2» и магазин OBI.

Плитку укладывали уже в сентябре, как и стелили газоны. Погода в Омске была солнечная.

А эта работы на улице Лукашевича – единственной дороге, которая ведет к арене из жилых кварталов.

Мы застали самое жаркое время: даже дорожные знаки еще не были установлены на парковке около арены.

Магазин OBI помнит еще старый дворец. Его сносили аккуратно, чтобы строительный барак не пострадал.

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Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов на прямой линии перед сезоном четко сформулировал преимущества «G-Drive Арены»:

– Перед тем, как сформировать проект, я отсмотрел много арен, которые построили за последние 10 лет. На меня в первую очередь произвели впечатления стадионы в Вегасе, Эдмонтоне и отчасти Монреале. Но последний исключительно размерами – самая большая хоккейная арена в мире интегрирована в бизнес-квартал. В Европе ориентир – «Мерседес-Арена» в Берлине, самая функциональная арена, которая быстро трансформируется в баскетбол или концерты. С точки зрения вкуса и дизайна меня сразила футбольная арена «Тоттенхэма». Я был на открытии – сильное впечатление, очень дорогой стадион.

• Что уникального на омской Арене?

– Мы придумали бункер-сьюты, как бы ложи у стекла, такого нет в России – это мы подсмотрели в Северной Америке.

Сначала хотели сделать два, но смогли интегрировать один. Сидишь у оргстекла, прямо на первом ряду, а на перерыв уходишь как бы в подтрибунку с накрытым столом, баром, диванами, туалетами. Фактически бокс для отдыха. Второе – центральная часть арены, променад, такого вообще нет в мире, это наше ноу-хау, которое подсмотрели на ЧМ-2018 по футболу. Люди сидят в партере на обычных местах, но так сконструирована логистика, что поднимаешься наверх в большую зону отдыха, где тоже есть столы, туалеты, возможность заказать еду, происходят какие-то активности. У нас таких зон две – центральная, Платинум, брендирована G-Drive, а другая – чуть проще, «Фонбетом».

• Как будет обустроена территория вокруг дворца?

– У «Авангарда» как таковой территории нет, мы ее максимально использовали, чтобы сделать комфортным проход на стадион. У нас три больших КПП – они вынесены далеко от самой арены. Дальше попадаешь на внутренний двор – и на самой арене ничего дополнительно показывать не надо. Тем самым мы избегаем скопления людей около стадиона, как в Сочи. За этот двор мы отвечаем – внутри него есть даже детские площадки. А главное – в те дни, когда нет матчей, это открытая зона, люди могут дойти до самой арены.

Все что за пределами нашей территории – прерогатива городской и областной администраций, мы с ними согласовали единый дизайн и концепцию. Была бы у меня земля и возможности, я бы придумал что-то вроде парка Галицкого в Краснодаре. Зимой планируем на территории вокруг Арены открытый лед и традиционную рождественскую тренировку, а в остальные дни – массовые катания и другие активности.

• Что с парковками?

– Есть мировые практики – они учитывают парковочные места в диапазоне 1,5 км от арены. Мы посмотрели – таких парковок в Омске около 3000, как бесплатных, так и платных. В среднем – 2-2,5 человека на машину, 6500-7000 мест. Это больше половины вместимости арены, хотя мировая практика учитывает 50%.

Вокруг арены – около 1000 парковок, это входило в проект строительства. Дополнительно город завершает проект благоустройства прилегающей инфраструктуры, где также строятся парковочные места.

Дальше – у нас есть программа шаттлов. Мы купили автобусы, ОНПЗ передал их области, которая обеспечит маршруты с разных районов города. Они будут курсировать на привоз и увоз болельщиков с разных городских точек. И финальное – договоры с такси.

Из неприятного Александр Крылов отметил черные перила: «То немногое, что меня сильно расстроило, я не предполагал такое увидеть. Как мне объяснили, есть нормы Минстроя, которые регламентируют проход болельщиков по таким крутым трибунам. Сейчас будем думать, как это исправлять, в данный момент это выглядит несоответствующе такой Арене».

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Первый матч «Авангарда» на новой «G-Drive Арене» – уже 1 октября. В соперниках «Сибирь» – принципиальное дерби. Приехал Боб Хартли (он теперь консультант академии «Авангарда»), звезды фигурного катания (Медведева, Туктамышева, Ягудин, Мишина и Галлямов etc), а 6 октября концерт даст группировка «Ленинград».

Омск встречает новый дворец. С надеждами, что все будет хорошо. Про старую Арену уже не вспоминают.

Авторы: Игорь Федоров, Павел Копачев, Вячеслав Самбур

Фото: авторов; РИА Новости/Алексей Мальгавко, Павел Бедняков, Алексей Филиппов; gdrive-arena.ru