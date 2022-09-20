Почему Дэвис и Смолкин не едут в Россию и вообще так странно себя ведут?

Фигуристы Диана Дэвис (дочь Тутберидзе) и Глеб Смолкин вновь оказались под подозрением – и кажется, это уже закрепленная за ними роль.
И если раньше обсуждали необъяснимый взлет оценок и прорыв на Олимпиаду-2022, то теперь – сагу с переходом/непереходом в сборную США.
Сначала – контекст для тех, кто следил не так внимательно – слишком много уместилось в последние полгода.
1. В мае американский журналист Дейв Лиз выстрелил инсайдом: Диана с Глебом на пути в команду США – работа и переговоры идут. А дальше к версии Лиза стали прилипать факты, которые очень хорошо с ней согласуются.
2. Оказалось, еще в марте Дэвис и Смолкин тайно поженились. В самой секретности ничего возмутительного – значит, ребятам так удобнее, пусть даже в неведении остался отец жениха.
Интересно другое: Диана обладает паспортом США по рождению, а брак с ней открыл дорогу к гражданству для Глеба. Гражданство у обоих позволяет представлять страну на Олимпийских играх. Для выступления на всех остальных турнирах достаточно только паспорта Дэвис.
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3. Летом дуэт откатал перед специалистами Ассоциации фигурного катания США. Этот выход можно называть как угодно – хоть просмотром, хоть тренировкой – важнее цель: консультация, получение отзывов, презентация программ и формы – все-таки с Олимпиады на тот момент пролетело почти 5 месяцев.
4. Накануне фамилии Дианы и Глеба всплыли в новом ракурсе: они представляют американские клубы (почему-то разные – ION и SCNY) и, соответственно, являются членами Ассоциации фигурного катания США.
Это формальность, из которой пока ничего не следует. Но как брак дает Смолкину возможность получить паспорт, так и принадлежность к клубу (как у нас к региону) позволяет, например, соревноваться на местных турнирах. Тот же Лиз ждал Диану с Глебом на Challenge Cup в ближайшие выходные – этот старт: а) по срокам накладывается на контрольные прокаты сборной России в Москве; б) является отборочным на чемпионат США.
Дэвис – пусть и очень неспешно – опровергла догадку про Challenge Cup. Но и на прокатах дуэта не будет: «Не смогли оформить Глебу документы, позволяющие законно выезжать из страны», – к этим словам Дианы вернемся.
5. И еще по мелочи: длительное (в несколько приездов) нахождение в США Этери Тутберидзе; ее же срыв на Лиза, который затерзал семью инсайдами; необъяснимая смена тренера – дуэт прогрессировал при Игоре Шпильбанде, но инициировал расставание (так говорит сам Шпильбанд).
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Казалось бы, ну и что такого.
Мало ли наших фигуристов уезжали на тренировки в США и оставались там? Мало ли пар и танцевальных дуэтов создавали семью? Мало ли для чего требуется регистрация в американском клубе?
Мало ли прогульщиков у наших – российских – прокатов? Мало ли кто тихо менял тренера? Тем более после олимпийского сезона – самое время для перестройки.
Какая мать не хочет побыть с дочерью несколько недель, если обычно их разделяют десятки тысяч километров? Почему бы не покататься перед американскими спецами, если они за? Это и практика, и свежий взгляд.
По отдельности все решения и действия Дэвис со Смолкиным в эти полгода – вполне рабочие. Когда из них собирается цепочка, это привлекает внимание.
Вернитесь к началу: первому – и ключевому – инсайду Лиза уже 4 месяца. Простой вопрос: кто-нибудь с тех пор разобрался – ребята собираются выступать за США или за Россию? Получится или нет, правильно это или нет – сейчас не об этом. Важно другое: есть ли у Дианы и Глеба желание/намерение?
Нам известно, что ребята мониторят то, что пишется о них в России или тем же Лизом. И они не то что ранимы, но восприимчивы – например, освещение чумового прошлогоднего прогресса их задевало. Вероятно, и сейчас инфошум вокруг не добавляет им спокойствия.
Все можно пресечь одной фразой – честно сообщить о намерениях. Любое решение встретит как поддержку, так и непонимание – по-другому не бывает.
Но сейчас – пока решение не объявлено – остаются сплошные вопросы, подозрения, раздражение. Это плохой фон для молодого дуэта, который еще ничего не достиг, а в резюме на самом видном месте имеет взрывной скачок оценок на одном турнире и намеки на блат от конкурентов.
Даже если Дэвис и Смолкин выиграют Олимпиаду, все будут помнить, как подозрительно их превратили в топ-дуэт
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Но вместо конкретики от Дэвис и Смолкина – постоянная полуправда. Очевидно, ребят что-то сдерживает – возможно, другая заинтересованная сторона в этом тонком процессе.
«Какие интересные новости мы про себя узнаем», – робкий ответ Лизу от Дианы.
«Мы являемся спортсменами сборной России и с нетерпением ждем возможности начать новый сезон на контрольных прокатах», – совместное заявление, вроде как закрывшее тему.
«Не смогли оформить Глебу документы, позволяющие законно выезжать из страны», – очень странное объяснение по пропущенным прокатам от Дианы. Что за документы нужны для выезда из США? На въезд – да, нужны, спишем не неточность формулировки. Возможно, Смолкину надо какое-то время оставаться в стране для получения грин-карты. Или если Глеб сейчас уедет из США, то обратно его не пустят?
В любом случае, выглядит так, что ребята готовы разменять внутрироссийский сезон с понятным графиком, приличной конкуренцией и крупными призовыми на возможность находиться в Штатах? Главный вопрос: ради чего?
Эта игра, которую в режиме секретности пытаются вести Диана и Глеб, уже загнала их в позицию оправдывающихся – будто бы пару регулярно ловят на чем-то постыдном. И развязка тоже не будет красивой:
• если дуэт останется российским, историю зависания между сборными ему все равно припомнят. Скорее, разойдется версия, что трансфер прорабатывался, но сорвался – возможно, по инициативе американцев (и такой расклад, кстати, реален).
• ну а в другом случае Дэвис и Смолкину все же когда-то придется сказать: теперь мы за США. И окончательно сжиться с репутацией фигуристов, которым нельзя доверять.
Фото: globallookpress.com/Raniero Corbelletti/AFLO, Ma Ning/XinHua, Maksim Konstantinov/Global Look Press; РИА Новости/Владимир Песня, Алексей Даничев
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