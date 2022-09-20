Почему Дэвис и Смолкин не едут в Россию и вообще так странно себя ведут?

Фигуристы Диана Дэвис (дочь Тутберидзе) и Глеб Смолкин вновь оказались под подозрением – и кажется, это уже закрепленная за ними роль.

И если раньше обсуждали необъяснимый взлет оценок и прорыв на Олимпиаду-2022, то теперь – сагу с переходом/непереходом в сборную США.

Сначала – контекст для тех, кто следил не так внимательно – слишком много уместилось в последние полгода.

1. В мае американский журналист Дейв Лиз выстрелил инсайдом: Диана с Глебом на пути в команду США – работа и переговоры идут. А дальше к версии Лиза стали прилипать факты, которые очень хорошо с ней согласуются.

2. Оказалось, еще в марте Дэвис и Смолкин тайно поженились. В самой секретности ничего возмутительного – значит, ребятам так удобнее, пусть даже в неведении остался отец жениха.

Интересно другое: Диана обладает паспортом США по рождению, а брак с ней открыл дорогу к гражданству для Глеба. Гражданство у обоих позволяет представлять страну на Олимпийских играх. Для выступления на всех остальных турнирах достаточно только паспорта Дэвис.

3. Летом дуэт откатал перед специалистами Ассоциации фигурного катания США. Этот выход можно называть как угодно – хоть просмотром, хоть тренировкой – важнее цель: консультация, получение отзывов, презентация программ и формы – все-таки с Олимпиады на тот момент пролетело почти 5 месяцев.

4. Накануне фамилии Дианы и Глеба всплыли в новом ракурсе: они представляют американские клубы (почему-то разные – ION и SCNY) и, соответственно, являются членами Ассоциации фигурного катания США.

Это формальность, из которой пока ничего не следует. Но как брак дает Смолкину возможность получить паспорт, так и принадлежность к клубу (как у нас к региону) позволяет, например, соревноваться на местных турнирах. Тот же Лиз ждал Диану с Глебом на Challenge Cup в ближайшие выходные – этот старт: а) по срокам накладывается на контрольные прокаты сборной России в Москве; б) является отборочным на чемпионат США.

Дэвис – пусть и очень неспешно – опровергла догадку про Challenge Cup. Но и на прокатах дуэта не будет: «Не смогли оформить Глебу документы, позволяющие законно выезжать из страны», – к этим словам Дианы вернемся.

5. И еще по мелочи: длительное (в несколько приездов) нахождение в США Этери Тутберидзе; ее же срыв на Лиза, который затерзал семью инсайдами; необъяснимая смена тренера – дуэт прогрессировал при Игоре Шпильбанде, но инициировал расставание (так говорит сам Шпильбанд).

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Казалось бы, ну и что такого.

Мало ли наших фигуристов уезжали на тренировки в США и оставались там? Мало ли пар и танцевальных дуэтов создавали семью? Мало ли для чего требуется регистрация в американском клубе?

Мало ли прогульщиков у наших – российских – прокатов? Мало ли кто тихо менял тренера? Тем более после олимпийского сезона – самое время для перестройки.

Какая мать не хочет побыть с дочерью несколько недель, если обычно их разделяют десятки тысяч километров? Почему бы не покататься перед американскими спецами, если они за? Это и практика, и свежий взгляд.

По отдельности все решения и действия Дэвис со Смолкиным в эти полгода – вполне рабочие. Когда из них собирается цепочка, это привлекает внимание.

Вернитесь к началу: первому – и ключевому – инсайду Лиза уже 4 месяца. Простой вопрос: кто-нибудь с тех пор разобрался – ребята собираются выступать за США или за Россию ? Получится или нет, правильно это или нет – сейчас не об этом. Важно другое: есть ли у Дианы и Глеба желание/намерение?

Нам известно, что ребята мониторят то, что пишется о них в России или тем же Лизом. И они не то что ранимы, но восприимчивы – например, освещение чумового прошлогоднего прогресса их задевало. Вероятно, и сейчас инфошум вокруг не добавляет им спокойствия.

Все можно пресечь одной фразой – честно сообщить о намерениях. Любое решение встретит как поддержку, так и непонимание – по-другому не бывает.

Но сейчас – пока решение не объявлено – остаются сплошные вопросы, подозрения, раздражение. Это плохой фон для молодого дуэта, который еще ничего не достиг, а в резюме на самом видном месте имеет взрывной скачок оценок на одном турнире и намеки на блат от конкурентов.

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Но вместо конкретики от Дэвис и Смолкина – постоянная полуправда. Очевидно, ребят что-то сдерживает – возможно, другая заинтересованная сторона в этом тонком процессе.

«Какие интересные новости мы про себя узнаем», – робкий ответ Лизу от Дианы.

«Мы являемся спортсменами сборной России и с нетерпением ждем возможности начать новый сезон на контрольных прокатах», – совместное заявление, вроде как закрывшее тему.

«Не смогли оформить Глебу документы, позволяющие законно выезжать из страны», – очень странное объяснение по пропущенным прокатам от Дианы. Что за документы нужны для выезда из США? На въезд – да, нужны, спишем не неточность формулировки. Возможно, Смолкину надо какое-то время оставаться в стране для получения грин-карты. Или если Глеб сейчас уедет из США, то обратно его не пустят?

В любом случае, выглядит так, что ребята готовы разменять внутрироссийский сезон с понятным графиком, приличной конкуренцией и крупными призовыми на возможность находиться в Штатах? Главный вопрос: ради чего?

Эта игра, которую в режиме секретности пытаются вести Диана и Глеб, уже загнала их в позицию оправдывающихся – будто бы пару регулярно ловят на чем-то постыдном. И развязка тоже не будет красивой:

• если дуэт останется российским, историю зависания между сборными ему все равно припомнят. Скорее, разойдется версия, что трансфер прорабатывался, но сорвался – возможно, по инициативе американцев (и такой расклад, кстати, реален).

• ну а в другом случае Дэвис и Смолкину все же когда-то придется сказать: теперь мы за США. И окончательно сжиться с репутацией фигуристов, которым нельзя доверять.

Фото: globallookpress.com/Raniero Corbelletti/AFLO, Ma Ning/XinHua, Maksim Konstantinov/Global Look Press; РИА Новости/Владимир Песня, Алексей Даничев