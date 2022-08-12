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Наша биатлонистка, выступавшая за Украину, экстренно вернулась домой. Как ее вывозили и кто от этого пострадал?

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Алексей Нуждов Алексей Нуждов
Екатерина Бех
Биатлон Биатлон

В нашем биатлоне – трансфер, который привлекает внимание:

1) переходом из России в страну, где очередь основу гораздо короче, давно не удивить. А вот путь хоть откуда в Россию – уже любопытно;

2) тем более если к нам едут из Украины;

3) тем более если это Екатерина Бех, которая всего 4 года назад прокладывала обратный маршрут – отсюда в сборную Украины.

Поэтому важно разобрать обстоятельства.

• 23-летняя девушка Карима Халили вернулась на родину и будет выступать за Московскую область. Через пару недель в Сочи на первом этапе Кубка Содружества – еще вряд ли, а вот на сентябрьских роллерных стартах и дальше – наверняка.

У нее полноценная предсезонка еще с мая, сейчас Бех на сборе на Семинском перевале – вместе с еще несколькими региональными биатлонистами. Там же готовится группа Юрия Каминского – шефа мужской сборной. Саму Екатерину тренирует Николай Лопухов – мэтр наших лыж и биатлона при деле даже в 77. Рядом к тому же работает его сын Илья – он, как и Бех, несколько лет назад уезжал тренировать на Украину, а теперь вернулся.

• Возвращение Бех в последние месяцы назревало – подтолкнули, понятно, события на Украине. Дальше есть разные версии.

По одной, Екатерина и так находилась в России до 24 февраля. Очень сомнительно (хоть и не исключено): идет сезон, Бех почти всегда должна находиться в расположении большой команды – на сборах и стартах.

По другой, весной ей помог выбраться с Украины босс биатлонной федерации Владимир Брынзак – сумел вывезти в Венгрию, а оттуда Бех попала в Россию. Вскоре ее (вместе с другими экс-россиянками Оксаной Москаленко и Ольгой Абрамовой) официально исключили из сборной Украины. Формальное объяснение от местного минспорта: не выполнили критерии отбора.

А Брынзаку, рулившему украинским биатлоном почти 25 лет, такая помощь с отправкой на родину вроде как стоила должности – под давлением он снялся с плановых выборов. Вообще, кто хоть немного слышал о Брынзаке, вполне распознает его почерк в этой истории: экс-президент федерации всегда был за людей и дело, а не за кресло; и предельно корректно вел себя по отношению к России и нашим биатлонистам, которых нередко принимал в сборную.

• По нашей информации, возвращение и обустройство Бех в России и российском биатлоне курировал Лопухов-старший, знающий Екатерину еще с детей. Это происходило в апреле, что косвенно подтверждает версию с Брынзаком и Венгрией.

Путей было несколько, но лучше всего Бех и Лопухову подходил вариант с Мособластью – не чужим регионом для обоих (Екатерина до отъезда на Украину проживала в Одинцово, теперь снова там).

Плюс Мособласть по некоторым нюансам – самый удобный вариант с точки зрения оформления и всех сопутствующих процессов в такой необычной ситуации. Ключевой вопрос для Бех – получение (а точнее, возвращение) российского гражданства.

Законодательство Украины не предусматривает двойного гражданства – соответственно, в 2018-м Екатерина потеряла российский паспорт. Сейчас ей на помощь пришла упрощенная процедура выдачи документа для людей из ДНР, ЛНР и Украины – все решаемо, причем относительно быстро.

• «Катя нам не чужой человек, мы ее давно знаем, она проживает в Подмосковье, с детства занималась лыжными гонками. Мы давно знакомы, знаем ее с младых ногтей. Екатерина официально занесена в базу Союза биатлонистов России, тренируется у нас уже достаточно большое количество времени», – сказал «РИА Новости» Алексей Нуждов, вице-президент СБР и глава биатлона Мособласти.

По сути, юридически препятствий выступать на внутренних соревнованиях для Бех нет.

• Вряд ли в ближайший сезон придется говорить о Бех как об одной из лучших в России.

Юниоркой она была далека от нашей основы – 4 года назад уезжала во многом за перспективной выступать на Кубке мира и последующим скачком, но не вышло. У Бех с десяток стартов на Кубке мира за сборную Украины – ни одного заезда в топ-50.

Но главное – она рада камбэку, а ей рады здесь.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Нина Зотина; Gettyimages.ru/TF-Images; Instagram/katerinkabeh

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