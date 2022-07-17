«Душа в небе, я буду пилотом». На Камчатке разбился вертолет, которым управлял наш лучший биатлонист-юниор

Трагедия в 25 лет.

На Камчатке нашли сгоревшим вертолет Robinson, который пару дней назад отправился из долины Узон в Мильково (именно там родился спортсмен). В кабине находилось трое: два пассажира и за штурвалом – чемпион мира по биатлону среди юниоров Игорь Малиновский.

Судно принадлежало компании «Взлет», которой владеет отец Игоря – Владимир Малиновский, тоже летчик. Их близкие в последние сутки подтверждали, что у Игоря был при себе спутниковый телефон – и в случае вынужденной (но контролируемой) посадки он мог выйти на связь. Изначально у спасателей была версия, что пилот просто сделал остановку, чтобы переждать непогоду, но, к сожалению, эта версия не подтвердилась.

Поиски вертолета откладывали из-за тяжелой погоды в районе Узона – спасателям мешала плохая видимость. По сообщению МЧС, никто не выжил.

В марте Игорю исполнилось 25, а последний раз за сборную на Кубке мира он бежал в январе 2021-го.

1. Малиновский – профессиональный пилот и крайне необычный персонаж для нашего биатлона.

5 золотых медалей ЧМ по юниорам (3 личные) – рекорд для нашего биатлона: столько нет ни у Шипулина, ни у Логинова.

Игоря привлекли в основу в 2017-м: он вышел на гонку Кубка мира тинэйджером, за несколько дней до 20-летия – и это российский рекорд, дополнительное признание таланта и статуса.

То, что дебют не сложился (86-е место) – нормально, редко кто начинает в элите по-настоящему убедительно. Увы, с тех пор Малиновский стартовал всего в двух гонках на Кубке мира: 61-е и 92-е места.

2. Все эти годы Игорь не скрывал: биатлон в его жизни с трудом умещается по соседству с главной любовью – вертолетами.

Карьера пилота изначально была в приоритете – Малиновский учился в летно-техническом колледже гражданской авиации, несколько раз порывался бросить биатлон.

Три месяца назад Игорь получил лицензию пилота Ми-8 – к тому моменту для него пролетел уже год без соревнований и фактически без тренировок. Игорь даже выставил на продажу винтовку, и это выглядело последним сигналом: биатлон проиграл в борьбе с небом.

3. Авиация для Малиновского – страсть с детства. Несколько лет назад мы делали с ним большое интервью о любви к полетам. Вот избранные цитаты оттуда:

• «Мой отец – пилот вертолета. Лет с трех я бывал с ним на полетах: и на пожарах, и на осмотровых. Он пилот-частник, летал на всем чем можно: большая авиация, малая, сверхмалая – вплоть до мотопарапланов и дельтапланов. Я успел это все прочувствовать. С детства старался не пропускать ни одного полета, взлеты и посадки совершал очень рано – лучше даже не называть возраст».

• «После школы уехал в летное училище Омска, а родственники остались на Камчатке. На первом месте для меня стояла и стоит учеба, но уже уравновешивается биатлоном, он с ней конкурирует».

• «Перед тем, как выучиться на автожире, папа вечерами и ночами просматривал полеты американских пилотов. А они такие асы, вытворяют такие финты, что страшно. Компьютер стоял у меня в комнате, и я долго не мог уснуть – изучал эти ролики.

Папа, когда купил автожир, быстро научился разным фишкам: полицейский воздушный разворот, полет на малой высоте, полет между деревьями, быстрая посадка, быстрый взлет. Очень много крутых трюков – это мне запомнилось больше всего. Когда мы летаем с папой, он всегда делает что-то такое. Тоже хочу научиться, но пока летаю не так часто: либо на учебном тренажере, либо дома несколько раз в год».

• «Совмещать учебу и спорт трудно, тем более у меня не та специальность, где ставят зачеты и экзамены автоматом. Работаю на всех фронтах: профессия серьезная, и я не собираюсь халявить. Наоборот, все изучу и познаю, как отец, и пойду по его стопам».

4. Тема диплома Малиновского – «Анализ особенностей летной эксплуатации вертолета Ми-8 в сложных условиях взлета и посадки».

Параллельно Игорь изучал еще несколько моделей, признавался, что навыков хватает и для пилотирования некоторых самолетов. Останавливало только незнание теории – поэтому не садился за штурвал.

По словам Малиновского, пилот авиакомпании зарабатывает больше любого российского биатлониста. А пилот-частник – вообще в десятки раз:

«Но для меня дело не в деньгах. Отец открыл фирму, я буду всячески его поддерживать. Душа в небе, этого не отнять. Я не хочу изменять себе и буду пилотом».

Фото: instagram.com/malinovskii__igor; РИА Новости/Алексей Филиппов