Как будет жить наш биатлон? 26-летний шеф сборной, Кубок Содружества с белорусами и возможный переворот уже в июне

Скоро российский биатлон выйдет из отпуска и начнет жизнь в новой реальности – без Кубка мира и Кубка IBU (такой настрой минимум на ближайший сезон).

Правление СБР определилось с тренерами сборной, которая никуда не исчезает. Ниже – главные решения с комментариями президента Виктора Майгурова.

1. Сборная разбита на 4 группы – одной рулит 26-летний тренер, Шашилова не уволили

Эти люди примут (а для троих из них точнее слово «продолжат») управление командой: Каминский, Башкиров и Шашилов работали в предыдущие сезоны, Артем Истомин (на фото ниже) выпадал на службу в армии, но вернулся в новом статусе – и это точно привлекает внимание.

Осенью ему исполнится 27, но вообще он давно в сборной как тренер: в 2018-м закрепился в мужской команде – помогал Хованцеву, потом Белозерову, а затем пригодился и Каминскому. Теперь – большая роль с женским составом.

Усиление для Истомина (по инициативе самого Истомина) – Виталий Норицын, у которого закончился 2-летний контракт с Болгарией и по планам которого весь сезон на расстоянии готовилась Кристина Резцова. Норицын дважды за последние 5-6 лет руководил женской сборной России, ему симпатизируют многие спортсменки.

Майгуров не против; и если все сложится, то стоит зафиксировать: паре тренеров сборной суммарно далеко даже до 70. Была ли у нас связка моложе на таких важных позициях?

Норицын хорошо сработался с Ульяной Нигматуллиной и не только

С мужскими тренерами вообще не возникло потрясений – Майгуров дал понять, что решение принято практически единогласно. Каминский и Башкиров сработались в олимпийском сезоне, дали результат и не превратили существование двух параллельных групп в постоянную борьбу.

Михаил Шашилов удержался в должности (еще любопытнее, кто попадет к нему в группу) и до конца лета определится с помощником. Майгуров рассказал, что на первые сборы к шефу поедут стрелковые специалисты почти как на просмотр – надо выбирать. Пару лет назад Шашилов не сработался с молодым Алексеем Волковым, в олимпийском сезоне стрельбу ставил опытный Николай Загурский.

А вот Андрея Падина, который классно проявил себя с белорусами и Викторией Сливко, в команде не будет: «У нас были консультации с Падиным на Олимпиаде и в апреле. Он принял решение пока сделать паузу в работе, посвятить больше времени семье.

Он не говорит, что больше никогда не будет работать тренером. Если он будет готов, его навыки мы сможем применить. Сейчас он не ждет предложений от других стран», – объяснил Майгуров.

Составы с разбивкой по группам ожидаются на следующей неделе. Контуры читаются: вряд ли Латыпов, Серохвостов, Халили уйдут от Каминского; Логинов и Цветков довольны Башкировым; к Норицыну всегда очередь (Резцова, Куклина, Миронова, Буртасова, Нигматуллина здорово его воспринимают), а Шашилов собирает состав из свердловских учениц и 21-летней экс-лыжницы Мекрюковой.

2. Главного тренера нет, но, если очень нужно, он появится

Весь олимпийский сезон сборная провела без главного тренера, который присутствовал – за редкими исключениями – многие годы. Его функции прошлой зимой делили между старшими, менеджментом команды и самим Майгуровым.

«Я не исключаю, что будет главный тренер, тем более у меня есть кандидат. С другой стороны, прошедший сезон показал: при наличии времени президент, если он разбирается в спортивных вопросах, может эффективно управлять командой. У нас есть хороший пример – наши соседи, Елена Валерьевна Вяльбе.

Виктор Майгуров

Моя позиция: абсолютно не вмешиваться в работу тренеров, которым мы дали полномочия и ответственность. С другой стороны, все же понимают, что за результат все равно отвечает президент – не главный тренер. Как бы что ни говорили, перед всеми – Минспортом, страной – отвечает президент, не свалишь сегодня: вот, главный тренер такой, поэтому мы выступили так.

В моем понимании главный тренер должен заниматься стратегией подготовки, начиная с юношей, в меньшей степени вмешиваться в тренировочный процесс. Я не за то, чтобы главный тренер предложил кандидатуры тренеров – и без вариантов», – позиция Майгурова.

3. В календаре появится Кубок Содружества: открытый турнир для наших, белорусов и, возможно, кого-то еще

Это отдельный старт вне Кубка России (там тоже могут выступать белорусы). Планируется пять этапов: два летом, три зимой, с призовым фондом и возможностью стартовать для любой сборной. Майгуров предполагает, что регионы смогут там соревноваться под названиями Россия-1, Россия-2 и дальше.

Вообще, турнир с участием более двух стран надо согласовать с IBU, так что тут не исключены наказания.

«Будем общаться, согласовывать или не согласовывать. Мы сегодня под такими санкциями, что не всегда нужно 100% обращать на них внимание. Если наше членство приостановлено, то какие обязанности на нас лежат в конечном итоге… Наша связь с IBU не прервана, мы в переписке, 2 мая провели зум-конференцию по антидопинговой программе», – рассказал Майгуров.

4. А зачем вообще нужна сборная, если нам не выступать на Кубке мира?

Лучшие ресурсы, люди и наработки все равно должны применяться. Разбросать всех по регионам и, по сути, отказаться от института сборной – тоже возможный вариант (тем более в совершенно особой ситуации), но с рисками на перспективу.

Светлана Миронова

«Сильнейшие должны тренироваться с сильнейшими, чтобы не потерять уровень – друг друга подпинывая и мотивируя. У меня есть опыт, когда я тренировался один. Не скажу, что он печальный, но тренироваться среди сильнейших – это лучше и правильнее. Хотя бы периодически такой спарринг должен быть обязательно», – считает Майгуров.

5. Впереди выборы босса СБР – соперник Майгурова тотально против. Сменится ли тренерский состав?

Алексей Нуждов (на фото ниже) – вице-президент СБР, идущий на выборы – принципиально не согласен с ключевыми решениями:

«Голосовал против по всем кандидатам. Иной должна быть сама конструкция формирования тренерского штаба. Коллектив должен собрать главный тренер, у него должно быть понимание, каких целей и задач он хочет достичь, и свой выбор он должен объяснить. Я был единственным, кто выступил против предложенной конструкции», – важные слова в интервью ТАСС.

Звучит угрожающе, учитывая, что шансы Нуждова на победу далеко не нулевые. В их гонке с Майгуровым не прослеживается явного фаворита, все решится в последний момент – точной даты выборов пока не сообщали, но ориентируемся на 23 июня.

Майгуров уверен, что независимо от исхода все эти тренеры останутся в деле – во многом потому, что других кандидатов просто нет. Обойма и правда не гигантская, желающих идти в сборную мало. Но Нуждов собирается пересмотреть всю структуру – и такая возможность представится в случае победы (несмотря на подписание контрактов).

До выборов на Sports.ru выйдут интервью обоих кандидатов.

Фото: instagram.com/am.istomin; СБР; РИА Новости/Владимир Астапкович, Евгений Одиноков, Алексей Филиппов, Нина Зотина