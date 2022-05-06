«Украинцы предлагали запретить доступ всем россиянам – владелец сайта на это не пошел». Что говорят про блокировку Chess.com?

В конце апреля в России стал недоступен самый популярный шахматный сайт – Chess.com: по требованию Генпрокуратуры (среди пожаловавшихся был гроссмейстер Сергей Карякин) его заблокировал Роскомнадзор.

Мы подробно рассказывали об истории сайта и причинах блокировки: заявление администрации о ситуации на Украине, интервью с украинскими шахматистами. Косвенно могло повлиять и снятие российского и белорусского флагов у игроков: их заменили серыми прямоугольниками, при клики на которые пользователи попадали на заявление сайта.

Теперь слово активным пользователям, которые знакомы с устройством сайта, а также пояснения от сотрудника Chess.com. Увы, руководитель русскоязычной версии Александра Костенюк, а также Ян Непомнящий – один из наших ведущих гроссмейстеров и постоянный пользователь сайта – отказались от общения.

Евгений Атаров, пользователь

– Еще 10 лет назад в Chess.com не было ничего особо привлекательного, кроме доменного имени. Владел им бывший хозяин PokerStars Марк Шайнберг и не развивал его – сайт мало чем отличался от площадок середины 90-х как по дизайну, так и по функционалу.

Но в 2010-х он вдруг обрушил на любителей шахмат много перфомансов. Здесь каждый мог найти что-то свое: игру, решение задач, обучение, сеансы и уроки гроссмейстеров, многое другое. Появились лиги, чемпионаты, вызовы… Параллельно вошли в моду шахматные стримы, и на Chess.com сорвали банк, сделав лицом рума лучшего блицора и, как выяснилось, стримера мира Хикару Накамуру.

При этом с точки зрения дизайна сайт так и остался где-то в конце 1980-х. На мой взгляд, есть места для игры гораздо лучше, чем Chess.com, но за него голосуют ногами.

Да, там работают чаты, группы – можно общаться, но скорее, за популярность сайта надо благодарить информационную службу. Здесь есть материалы на любой вкус: история, новости, приколы и, конечно, яркие и авторитетные блогеры. Комментарии к постам и обсуждения выливаются в информационные реки.

Блокировка Chess.com не удивила – можно сказать, это ответный удар на решение рума об удалении с аватаров игроков российского триколора, а вовсе не за формальную публикацию парочки статей. Что до людей, то они как играли раньше, так и продолжат играть – через VPN.

Дмитрий Кряквин, гроссмейстер

– На сайте отлично работал русскоязычный отдел, которым руководила экс-чемпионка мира Александра Костенюк. Что теперь с этим отделом – не знаю.

Еще там проводится турнир Титульный вторник, в котором играют звезды мировых шахмат, популярные стримеры. Chess.com сотрудничал с ФИДЕ, проводил трансляции с крупных турниров. Активностей было много: трансляции, комментарии, стримы, обзоры, статьи – я писал большой текст о Яне Непомнящем перед матчем за шахматную корону в Дубае. На сайте прекрасные обучающие программы по тактике, эндшпилю и многому другому.

К счастью, остался популярный сайт Lichess – там больше турниров, но меньше активностей. Там тоже можно решать задачи, как и, например, на сайте Chesstempo, но на Chess.com это было реализовано лучше всего – с их тактическим штурмом и другими сервисами.

Андрей Шумаков, пользователь (играет из Эстонии)

– Я играл и на Lichess, и на Chess.com – могу их сравнить. Если Lichess – это Skoda, то Chess.com – это Mercedes. Казалось бы, оба автомобиля – едут нормально, но Mercedes круче и удобнее. С сайтами примерно так же: Chess.com современнее, у него меньше технических проблем.

Плюс там прекрасная подборка задач. Например, ты проиграл – компьютер анализирует ошибки, критические моменты партии и подбирает под них задачи и обучение. Это очень круто! Ведь одна из главных проблем – когда человек думает: а чего же я не знаю в шахматах? На самом деле в одиночку это сложно понять. Так вот, Chess.com, грубо говоря, делает это за тебя.

Я плачу за сайт около 100 евро в год, чтобы получать полный пакет – задачи, обучение. Сами партии и турниры – в меньшей степени. Хотя мне кажется, на Chess.com анализ читерства тоже отличный, лучше, чем где-то еще: читеров здесь банят, лишают очков, рейтинга.

Удобство в мелочах: удобнее смотреть, какие турниры идут, во сколько начнутся, как присоединиться. Возможно, это дело привычки.

Это еще и информационный сайт, есть статьи – и аналитические, и информационные.

На Chess.com играют топ-гроссмейстеры, и их аккаунты верифицированы: ты можешь попасть в турнир и сыграть, например, с Накамурой – и это не будет чем-то из ряда вон выходящим. С титулованными людьми можно даже задружиться – на сайте есть сообщество по образцу соцсетей. Можно френдить, отфренживать, создавать турниры, команды, играть клуб на клуб – соответственно, общение тоже идет. Я в это не совсем встроен, но такая опция существует.

Насколько политизирован сайт? Сложный вопрос. С одной стороны, если сейчас где-то видят российский флаг у человека – то вроде как он автоматически поддерживает спецоперацию. С другой, в выходные я играл живой турнир в Эстонии – и в перерывах от людей под эстонским флагом такого наслушался… Они не запариваются и поддерживать, и говорить чудовищные вещи о том, что происходит. Но Chess.com не имеет к ним претензий, потому что все это говорится не публично, а в курилке, на улице – они трут между собой.

Для меня это спорная история. Сайт присутствует на российском рынке, берет российские деньги – за плату там можно получать какие-то плюшки. Видимо, сейчас получать деньги от России токсично, даже если это деньги обычных людей – по тому же пути пошли многие сайты вроде OnlyFans.

Анонимный сотрудник русскоязычной версии Chess.com

– У нас около 2 млн зарегистрированных учетных записей из России. И почти миллион людей, которые хотя бы раз в месяц заходят на сайт. Естественно, они могут параллельно пользоваться и другими площадками, но все люди, которые так или иначе увлекаются шахматами, у нас появляются – это такой срез российского общества. У нас играют все: очень много детей, пожилые, с любым доходом – шахматы всех объединяют.

Если считать со дня блокировки РКН или со дня замены флагов, то количество пользователей, входящих на сайт во всем мире, не уменьшилось. Пользователи из России, входящие под VPN, могут теперь учитываться в статистике как пользователи из других стран. Русскоязычный раздел работает как обычно: появляются статьи (хотя бы раз в день), активны соцсети, выходят уроки для премиальных пользователей – пока изменений в связи с блокировкой не планируется. Трансляции турниров сайта выходят на ютубе, их можно смотреть и на самом сайте.

На 99% мы никуда не пойдем апеллировать, потому что апеллировать не к кому. Мы занимаемся своей работой – информируем людей о том, что происходит в мире шахмат, пропагандируем эту игру. Да, в том числе мы опубликовали материал о том, как сейчас живут украинские шахматисты, давшие интервью нашему корреспонденту.

В ответ на новое заявление по ситуации на Украине сайт получил много сообщений и комментариев от недовольных пользователей. Сергей Карякин тоже писал в телеграме, что собирается обратиться в Роскомнадзор. Многих возмутило то, что мы убрали российские флаги, но все возможности сайта по-прежнему доступны российским пользователям в полном объеме.

Кем принимались эти решения по статьям и снятию флагов? Директором и владельцем в единственном лице – его зовут Эрик Аллебест. Он этот сайт создал в 2007-м, его развивает и принимает ключевые решения. К нему обращались украинские шахматисты с тем, чтобы вообще отключить всех российских пользователей от сайта, запретить всем российским гроссмейстерам играть в турнирах сайта – он на это не пошел.

Chess.com не ограничивает российских пользователей ни в чем; только для целей информирования о ситуации было принято решение с заявлением и флагами.

Фото: chess.com; ru.wikipedia.org/Vysotsky; globallookpress.com/imago sportfotodienst