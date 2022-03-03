Наши биатлонисты выбирались из Европы 3 дня (иногда с велосипедами на головах), а на Кубке мира победила норвежка с русскими корнями

Биатлон без сборной России – зрелище экзотическое.

В последнее десятилетие было несколько гонок, на которые наши вообще не выходили: вспоминаются женская и мужская эстафеты на Олимпиаде-2018, некоторые женские масс-старты – но все это редчайшие эпизоды, связанные со спортивными причинами.

Сейчас ситуация особая – и впереди весь мартовский блок без наших, три этапа: Финляндия, Эстония, Норвегия. «Матч ТВ», встречая первый из них, среагировал снятием с эфира женской эстафеты в Контиолахти (пока только ее). Решение явно принималось в последний момент.

И если ТВ-бойкот продолжится, ищите прямые трансляции на сайте IBU с интершумом или на Eurosport, где сегодня работал Андрей Кондрашов.

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• Вообще, в череде отстранений наш биатлон выделился, сыграв на опережение. Изначально IBU допустил Россию до стартов, но в нейтральном статусе – без флага и очков в командные зачеты. СБР парировал радикально – отказавшись от гонок: или мы едем на этапы как обычные участники, или никак.

По нашей информации, это решение Виктора Майгурова (на фото выше) стало сюрпризом для спортсменов, но затем вышла рекомендация МОК отстранять все российские сборные. Так что гонки в любом случае не светили Логинову, Латыпову, Резцовой – разъехавшись по домам после Олимпиады, они уже не выбрались в Европу.

• Впрочем, часть команды все равно пришлось вызволять из-за границы. Куклина, Гербулова, Гореева, Сливко, Поварницын, Томшин и другие в последние дни сидели на сборе в горах, готовясь к этапам Кубка мира и Кубка IBU.

Их путь в Россию получился извилистым, учитывая все ограничения и экстренные расклады.

Автобус Антерсельва – Вена, самолет Вена – Хельсинки, оттуда автобусом до Питера и дальше кто куда. На словах не так жутко, но дорога со всеми стыковками и 5-часовым стоянием на границе заняла три дня.

И это был далеко не романтичный евротур, а испытание – с баулами, инвентарем и даже велосипедами на головах. К 3 марта спортсменов уже мало расстраивала потеря международных стартов – все были рады просто оказаться на родине.

• Очень может быть, что наши лучшие биатлонисты останутся в России надолго. Про сборы в Европе в ближайшее межсезонье нет и речи – всерьез стоит рассматривать только наши базы и, пожалуй, Раубичи под Минском (команда и так тренировалась там прошлым летом).

Больше того, некоторые руководители СБР не исключают, что команда пропустит и следующий международный сезон – доступны будут только этапы Кубка России. То же самое может касаться и белорусов, которые отстранены и уже собираются на ЧР в Тюмень – турнир начинается 30 марта.

Впереди у наших поход в Спортивный арбитраж (CAS), причем сейчас выглядит так, что Россия пойдет туда некой общей силой – отстраненные федерации, ОКР, ПКР. Нет смысла размышлять о возможном исходе, ведь ситуация уникальная.

Но уж точно потерянные старты нашим сборникам никто не вернет.

• Разумеется, сам этап и его участники тоже подают сигналы в ответ на особые обстоятельства. Контиолхати – это всего несколько десятков км до России, и гонки в Финляндии традиционно считались домашними для наших: полный стадион, подавляющее большинство российских флагов, русская речь повсюду.

Теперь на трибунах тихо и не особо людно, ни одного триколора. Зато украинских флагов – в отсутствие сборной – хватает.

Немки нанесли на визоры винтовок сердечки в цветах.

А норвежки вышли в шапках/повязках с надписью no war please – так, чтобы при стрельбе эти слова точно попадали в кадр.

• Норвегия и выиграла гонку, где не участвовали сборные России, Украины и Беларуси. Финишировала у лидеров Ингрид Тандревольд, немного русская (так она сама себя называет) – прадед Ингрид из Красноярска, фамилия Околов.

Возможно, Тандревольд запомнилась вам и на Олимпиаде-2022: заключительный круг преследования она начинала третьей, но почти потеряла сознание до финиша. Гонку удалось закончить без скорости и вообще без понимания происходящего, Ингрид унесли с трассы на руках и сразу отправили домой из Пекина.

Прошло меньше трех недель – норвежка получила от врачей добро соревноваться и отпраздновала победный финиш прыжком на ленточке.

Кубок мира

Контиолахти, Финляндия

Эстафета

1. Норвегия (Марте Ульсбю-Ройселанн, Тириль Экхофф, Ида Лиен, Ингрид Ланмарк Тандревольд) – 58.31,4 (0+4)

2. Швеция (Линн Перссон, Анна Магнуссон, Ханна Оберг, Эльвира Оберг) – 45,0 (0+7)

3. Италия (Самуэла Комола, Доротея Вирер, Федерика Санфилиппо, Лиза Виттоцци) – 1.07,5 (0+6)

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Скриншоты: Eurosport