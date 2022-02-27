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«Неправильно, что русским позволено выступать». Йохауг обнялась с Непряевой на финише, но хочет отстранения наших

Кубок мира
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Наталья Непряева Наталья Непряева
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Лыжи Лыжи

Наталья Непряева навязала классную борьбу Терезе Йохауг на разделке в Лахти: на финише между ними 1,2 секунды в пользу норвежки.

Наталья с серебром, ироничной ухмылкой и гигантским преимуществом в борьбе за Кубок мира. Тереза – с золотом и призывом отстранить Россию от соревнований.

Сначала о гонке, которая держала нерв до конца.

***

Непряева и Йохауг оказались в отрыве от остальных на 10 км классикой – сразу задали убийственный темп, который не подхватили ни шведки, ни финки.

Наш лидер, имевшая возможность выбирать стартовый номер, начала раньше – держа в уме шанс пересечься с Терезой по дистанции. Так и вышло: на своем втором круге Наталья поймала Йохауг на ее первом, но вскоре отстала: «Не смогла за ней просидеть, не совсем попадала в шаг – у нас разная техника, и было тяжело подстроиться за ее частотой», – объяснение Непряевой в эфире «Матч ТВ» после гонки.

С первых отсечек Тереза виртуально лидировала, доводя запас до 10 секунд, но в районе экватора начала терять. Просвет сжимался до 4 секунд – за пару километров до конца это выглядело очень перспективно, ведь Непряева здорово прошла финиш и вообще смотрится убедительнее как спринтер.

Пожалуй, самая эффектная часть гонки – последние сотни метров в исполнении Терезы: Наталья выразительно наблюдала за ними с трона для промежуточного лидера.

Норвежке хватило сил и отрыва, созданного по дистанции – выбросив ногу вперед, она глянула на табло и ликующе вскрикнула.

Непряева улыбнулась и откинулась на спинку трона.

Но быстро собралась и вышла к празднующей Йохауг.

«Сидела как на иголках! Не хватило чуть-чуть в разделке, как обычно», – явная отсылка Натальи к такой же гонке в Пекине, где от медали отделило мгновение.

«Не вспомню гонку обиднее». Непряева выдала дикий финиш, но не дотянула до бронзы 0,1 (!) секунды

Сейчас поражение далеко не такое травмирующее: важнее, что Непряева уверенно обыграла американку Диггинс и шведку Андерссон – главных преследовательниц в общем зачете.

У Натальи есть все – здоровье, форма, очковый запас – чтобы забрать Кубок мира. Наши лыжницы не владели трофеем с 2001-го (тогда победила Юлия Чепалова). Впереди спринт в Драммене и марафон в Осло, дальше спринт и коньковая разделка в Фалуне.

Финал сезона планировался в Тюмени (спринт, масс-старт, преследование), но этап у России забрали. До сих пор непонятно, будет ли замена или сезон закончился на неделю раньше, чем планировалось.

Кажется, единственный возможный риск для Непряевой упустить первое место – если нашу сборную откажутся принять где-то на оставшихся этапах. Норвежские организаторы (да и некоторые соперники тоже) против выступления лыжников из России, но решение за Международной федерацией (FIS).

Та же Йохауг не хотела бы в ближайшие недели соревноваться с Непряевой и другими нашими: «Прежде всего мне жаль спортсменов, я же понимаю, что они не имеют к этому отношения.

Но, с другой стороны, я считаю, что это совершенно неправильно. Они же представляют свою страну с флагом на груди, на голове. И я считаю, что в текущей ситуации совершенно неправильно, что страна будет также выступать на спортивной арене и бороться за победу.

Я сочувствую спортсменам, но в то же время неправильно, что им позволено выступать. Спорт занимает важное место в России. А то, что Россия сейчас делает, совершенно ужасно, если смотреть телерепортажи».

Ситуация тут может меняться очень быстро – на вечер воскресенья FIS, несмотря на растущее давление, не принимала решений об отстранении/недопуске российских лыжников.

Кубок мира по лыжным гонкам

Лахти, Финляндия

10 км, классический стиль, раздельный старт

1. Тереза Йохауг (Норвегия) – 24.28,4

2. Наталья Непряева (Россия) – 1,2

3. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 16,5

4. Кертту Нисканен (Финляндия) – 37,7

5. Юнна Сундлинг (Швеция) – 40,7

6. Эбба Андерссон (Швеция) – 57,2

7. Катарина Хенниг (Германия) – 59,9

8. Рози Бреннан (США) – 1.02,8...

13. Татьяна Сорина (Россия) – 1.17,6...

16. Фрида Карлссон (Швеция) – 1.32,8...

23. Екатерина Смирнова (Россия) – 1.48,8...

25. Мария Истомина (Россия) – 1.52,9...

41. Анастасия Рыгалина (Россия) – 2.33,0...

44. Христина Мацокина (Россия) – 2.42,7...

48. Ольга Кучерук (Россия) – 3.06,7

Фото: globallookpress.com/Kalle Parkkinen/Keystone Press Agency, Kalle Parkkinen/Newspix24; matchtv.ru/скриншоты трансляции

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