«Меня даже тренеры спросили: что-то ты не очень счастливая?» Чемпионская речь Щербаковой – ее мудрости в 17 лет можно только позавидовать

Анна Щербакова добавила к титулу чемпионки мира олимпийское золото Пекина.

Будет большой несправедливостью по отношению к ней сказать, что это сюрприз или сенсация. Но Аня обыграла соперниц с более мощным контентом, в очередной раз показав талант собираться на самых важных стартах

А еще – сохранять самообладание после соревнований, что бы ни происходило вокруг. Ниже – чемпионская речь королевы фигурного катания.

– Вы удивительно спокойны для человека, взявшего олимпийское золото.

– Потому что я ничего не поняла! Наверное, я испытала невероятное счастье от проката. Закончив прокат, я поняла: это именно то, о чем я мечтала: закончить произвольную программу и понять, что свой максимум я сделала в нужное время в нужном месте.

Это ощущение все еще присутствует, гора с плеч упала. А вот после объявления результатов не успела ничего испытать, не поняла, что произошло. Наверное, нужно время.

– Был мандраж перед выходом?

– Безусловно. Больше, чем перед короткой программой, потому что более сложные элементы. Но я чувствовала, что я на самом деле готова к этим соревнованиям.

Возможно, потому, что это мой третий сезон во взрослых, с каждым стартом приобретала опыт. Я понимаю, что была готова в этот момент соревноваться на Олимпийских играх. Волнение было под контролем, оно мне не помешало.

– Ответьте людям, которые после чемпионата России, где вы заняли 3-е место, говорили и писали: куда ее брать на Евро?

– Я ничего не буду им говорить, просто могу помахать. Я сделала все, что могла.

Многие переживания после решения по команднику (куда Щербакову не включили – Sports.ru)... Наверное, сейчас я могу выдохнуть и забыть про эти переживания. Думаю, это лучше, что я могла сделать, чтобы больше не переживать по этому поводу.

– Что бы ты сказала Саше Трусовой после ее эмоций сегодня?

– Я бы ей сказала лично все, что хотела, а не через прессу. Мы еще не виделись толком, только на пьедестале рядом стояли.

– Вы удивились ее такой реакции?

– По эмоциям у меня пустота внутри: не чувствую невероятной радости за себя, не чувствую эмоций за других. Я все еще не могу осознать, что закончились соревнования, у меня еще напряжение есть, как будто я должна еще что-то показывать.

Нужно хотя бы до завтра подождать, чтобы я сейчас посидела одна в тишине и осознала все произошедшее.

– Согласны, что приезжали сюда не фаворитом?

– Если судить по соревнованиям, то так можно сказать. Но я ни на какие соревнования не приезжаю с ощущением, что я фаворит. Как бы банально ни звучало, я на каждый соревнования еду с мыслями о своем прокате.

– Если смотреть весь путь к золоту, какой момент был самым сложным?

– Все, кто меня знают, говорят, что я спокойно жить не могу и у меня вечно что-то случается. Даже здесь первые тренировки очень хорошо шли, все спрашивали: как ты, как лед, как тренировки? Я отвечала: не поверите, но пока все хорошо. Сама не могу понять почему.

Множество было неприятностей, трудностей, но у каждого спортсмена они есть. В этом сезоне – травма летом в Новогорске. В тот момент я, возможно, даже перестала верить, что буду выступать на главных стартах этого сезона.

Но я никогда полностью не отчаивалась – всегда находила силы тренироваться дальше.

– В какой момент решили кататься с двумя четверными?

– Окончательное решение приняла после вчерашней тренировки. С утра и вообще весь день – на удивление для меня – все было по плану. После утренней тренировки сегодня я почувствовала абсолютную уверенность в том, что справлюсь с этим набором.

– Лутц не планировали?

– Еще вчера размышляла на эту тему, но после тренировки определилась с набором.

– 4 балла между вами у Трусовой – много или мало?

– Сложно сказать, потому что я не видела прокатов. По-разному бывает. Иногда это одна ошибка…

Я по себе знаю: бывает, сам понимаешь, что совершил одну ошибку – и тебе не хватило до золотой медали. Это очень тяжело, у меня так было на первом чемпионате Европы, очень долго не могла отпустить момент: мне это падение с лутца снилось еще очень долго.

От ситуации зависит: иногда каждая сотая на счету, как было у девочек на прошлой Олимпиаде. А когда счет идет на четверные прыжки, то разница больше.

– Как вам награждение? Не было ощущения, что оно не особо праздничное?

– Награждение медалями еще впереди. А то, что было на льду… Я пока вся в своих мыслях, меня даже тренеры спросили: что-то ты не очень счастливая? Я говорю: я не поняла, что произошло, не выдохнула.

Может, мне и лучше, что награждение пока такое спокойное. Я не готова пока радоваться на полную.

– Вы рады, что награждение состоялось?

– Безусловно. Соревнования без награждения – незавершенные. Эти моменты должны придавать осознания произошедшему.

– Аня, скажите, как вы это делаете?

– Ха-ха-ха… Не знаю, наверное, есть во мне что-то, что помогает собираться в нужный момент. Какая-то уверенность в своих силах… Но мне кажется, это не всегда со мной было. В какой-то момент я поняла: странно, что я каждый день тренируюсь, чтобы потом выйти на соревнования, испугаться и получить негативные эмоции.

Я поняла, что много лет ежедневно тренируюсь ради того, чтобы приехать на соревнования и получить незабываемые впечатления – от зрителей, выступлений. И вот это ощущение, когда ты стоишь в финальной позе, когда ты сделал все – ради этого я работаю каждый день, я это осознала. И теперь на соревнованиях ощущаю себя по-другому.

– Вы сегодня кайфанули?

– В прокате – нет. После – да.

– Мы обязаны задать этот вопрос: что дальше?

– Я не поняла, что произошло сегодня, и говорить, что будет дальше, тяжело. У меня, безусловно, есть желание кататься дальше. Я пока не могу представить себя без фигурного катания. У меня нет четкого представления, как дальше будет выглядеть моя карьера, но заканчивать я не готова.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Женщины

Итоговое положение

1. Анна Щербакова (Россия) – 255,95

2. Александра Трусова (Россия) – 251,73

3. Каори Сакамото (Япония) – 233,13

4. Камила Валиева (Россия) – 224,09

5. Вакаба Хигучи (Япония) – 214,44

6. Ю Ен (Южная Корея) – 213,09

Фото: Gettyimages.ru/David Ramos, Catherine Ivill; РИА Новости/Григорий Сысоев; REUTERS/Aleksandra Szmigiel