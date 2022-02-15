Такого обидного поражения в биатлоне у России еще не было! Что окружало безумную эстафету на Олимпиаде-2022?

Самбур и Копачев – из морозного Чжанцзякоу.

Кажется, само провидение против, чтобы Россия взяла хотя бы одно биатлонное золото на Олимпиаде-2022.

У нас было три супервозможности:

• смешанная эстафета , где к предпоследнему рубежу команда лидировала с отрывом в 20+ секунд. Эдуард Латыпов ни в чем не капнул ужасающе, но по крохам отдал запас: помарками, низкой скоростью стрельбы, странным решением на финише;

• мужская индивидуалка , где Максим Цветков закрыл 19 мишеней, застоялся перед 20-й – и промазал. И это самый дорогой промах в его карьере – могла быть победа, в итоге только 4-е место;

• и вот сегодняшняя эстафета : выдающаяся гонка от Халили, Логинова и Цветкова – полное доминирование России к последней передаче. Объективно, ноль предпосылок к провалу Латыпова: уверенный первый круг, стерильная лежка, подросшее преимущество перед стойкой.

И еще несколько полушансов в других гонках.

Мужская команда прекрасно готова к Олимпиаде, но запредельная конкуренция рождает стресс – и медали даются крайне тяжело. И то радоваться им не получается.

Такая эстафета – мощнейшая реклама биатлона: здесь интерес и интрига до самого конца, а сюжеты острее, чем в кино. Но увы, такая эстафета – еще и глубокая рана для нашего биатлона.

Объяснить это невозможно, даже тренеры только догадываются: что же стряслось с Латыповым. А мы только рассказываем, что окружало гонку-боевик.

Халили удивительно вытеснил Серохвостова – у парней никаких обид. Да и все не зря: Карим размотал Лагрейда

Нашу четверку цементировал Карим Халили. Его появление на первом этапе – сюрприз: Карим провел на Олимпиаде только одну невнятную индивидуалку неделю назад (34-е место).

Но тренеры отказались от Даниила Серохвостова, который по сезону всегда закрывал второй этап, а на Олимпиаде поплыл в стрельбе. Это родило цепочку перестроений, и Халили вдруг оказался забойщиком.

Этап удался прекрасно: Карим сделал промах, но выжал себя на дистанции. После финиша (лидером) его прилично накрыло.

Казалось, Халили лежит уже до тревожного долго, но только одновременно с его подъемом на колени первый этап доезжала Норвегия – наш отрыв от главных конкурентов после первого этапа разбух до 40 секунд!

– Когда узнали, что побежите эстафету?

– Вчера. После индивидуалки было ощущение, что Олимпиада для меня закончена. Уже начал готовиться к этапам Кубка мира.

Но тренеры сказали, чтобы не расслаблялся, чтобы всегда был готов и держал в голове эстафету. Были мысли: лучше быть готовым к этой гонке и ее не пробежать, чем наоборот.

– Вы дали печальный комментарий после индивидуалки, а теперь в таком порядке. Что произошло с формой за неделю?

– Очень неприятно, когда ты готовишься даже не к определенному турниру, а к определенному старту – и именно в нужный момент у тебя не получается почти ничего. Понятно, что сразу после гонки играли эмоции.

Потом я проанализировал, что мне помешало на рубеже, что было не так по скорости. Первые 12 км индивидуалки я бежал практически лучшую гонку в карьере – именно по скорости.

Но кое-какая ошибка не позволила ее додержать. Нужно было по-другому подводиться к Олимпиаде. Это урок на будущее – как мне, так и тренерам. Мысли есть, но это должно остаться между нами. Когда исправим, тогда я скажу, как нужно было делать.

– В лыжной эстафете поставили Сергея Устюгова и не поставили Артема Мальцева, который по результатам вполне проходил и жил с Устюговым в одном номере. И Сергею было неудобно перед Артемом. Как у вас с Серохвостовым?

– Ох… Там было немного другая ситуация, я разговаривал и с Сергеем, и с Артемом. С Даниилом мы хорошо общались вчера и сегодня.

Если бы он бежал, я был бы рад за него и болел бы за команду. Уверен, он точно так же.

– Какой план вам ставили на этап?

– Мы обговорили, что главные конкуренты – норвежцы, которые выиграли три эстафеты в сезоне. Как мне сказали: задача-минимум – проиграть Лагрейду не больше 10 секунд. Основная задача – передаться со всеми. А если уж убегу, то вообще классно. Норвежцы отсеялись на первом этапе – это было нам на руку.

– После финиша вы долго не могли встать.

– Старался включаться на самых тяжелых участках, где все обычно дают себе слабинку, отработать. Обратно идешь уже против ветра, лидируешь – очень много сил забрало. На самой последней части, на равнине против ветра я чувствовал, что уже все, не могу. Все силы отдал.

Логинов гнал на все деньги и объяснил, как нужно было избежать порыва

Этап Логинова – всегда волнение. В Пекине – после безупречной смешанной эстафеты – Александр немного потерялся в личных гонках: 38-е место в спринте (4 промаха), 27-е в пасьюте (5 промахов).

Сегодня он при сильных ветровых порывах отработал почти идеально – чистая лежка и два промаха на стойке, которые он быстро закрыл дополнительными патронами. По скорости Логинов обошел всех, привезя ближайшему преследователю – французу Жаклену – полминуты. На заключительном круге его гнали так, что президент СБР Виктор Майгуров чуть не вывалился на трассу.

После финиша Логинов быстро пробежал по микст-зоне «Извините, замерз. Переоденусь и вернусь». Вернулся – и рассказал, как команда готовилась в эстафете. В отличие от лыжников, которые собирались накануне гонки и обсуждали тактику, биатлонисты обошлись без собраний. Почему?

– Мы с парнями действительно не собирались. Смысл? У нас здесь такие непредсказуемые погодные условия, что ничего заранее не спланируешь. Тяжело подстроиться под любую тактику. Мы заранее договорились, что будем работать от и до на 100%. Мне конкретно задачу не ставили, но тут и так все понятно – с первого и до последнего метра отработал по максимуму.

– Что не получилось на стойке? Два промаха четвертым и пятым выстрелами.

– Я на стойке сразу решил, что буду чуть быстрее отстреливаться, чтобы не попасть в сильный порыв. Две последних мишени все равно не закрыл – но решил ничего не менять, отрабатывал каждый выстрел. Слава богу, закрыл.

На трассе подсказки и крики помогали, но я прекрасно понимал, что надо в любом случае, стиснув зубы, отрабатывать.

Для Логинова это была, возможно, последняя возможность выиграть олимпийское золото – он был очень расстроен на пьедестале, но в интервью после награждения не подал даже намека на расстройство:

– Мы очень рады, что оказались на подиуме. А Эдик молодец. Сегодня были очень тяжелые погодные условия, было трудно стрелять. Я все это сам знаю, проходил. Надо порадоваться олимпийской медали.

Майгуров кричал и подсказывал каждому биатлонисту – и расстроился, похоже, больше других

Президент СБР всю гонку дежурил на выходе из штрафного круга, держал про запас палки (на случай, если пострадает инвентарь), а после бронзового финиша в одиночку побрел по коридору к стартовому городку.

– Впереди еще три гонки, – попытались хоть как-то отвлечь Майгурова от грустных мыслей, проходя мимо.

– Да, наверное, – пожал он плечами в ответ.

Терзать дальше не было смысла, хотя до стойки Латыпова, казалось, что подсказки Майгурова работали и были слышны громче остальных.

– Работай на все деньги! – так он гнал Логинова.

– Потерпи, потерпи! – а так отправлял меткого Цветкова на последний круг, когда силы нашего стабильного биатлониста на Олимпиаде, казалось, уже заканчивались.

Наконец, Латыпова, упустившего золото, но сражавшегося за бронзу с немцем Навратом, Майгуров напутствовал: «Все равно борись, за медаль».

Литовские журналисты радовались, когда Норвегия и Франция обошли Россию. Возможно, они прониклись борьбой

Так получилось, что заключительную стрельбу Латыпова мы смотрели в микст-зоне – рядом с литовскими и белорусскими коллегами.

Промахи Эдуарда все переживали молча. Правда, литовцы неожиданно обрадовались прорыву норвежцев и французов. Возможно, восхитились интригой. Возможно, не очень хотели, чтобы побеждала именно наша сборная.

Пока Кристенсен убегал после точной стрельбы, а Фийон-Майе догонял, закрыв два допа, литовцы аплодировали такому лихому сюжету. И аплодировали проезжавшим мимо соперникам.

Литовские биатлонисты финишировали 14-ми. К слову, опередив Болгарию (18-е место), с которой в этом сезоне работал экс-тренер сборной России Александр Касперович.

Беда Латыпова: растерял минутный отрыв, посыпался на стойке и не отошел даже через час после гонки

Биатлон в принципе приучает к магии и неуместности прогнозов – здесь до самого конца нельзя говорить, что исход ясен.

Вспомните женское преследование: норвежка Тандревольд уходила с заключительной стрельбы к бронзе, но ее вырубило так жутко, что Ингрид уже покинула расположение команды – Олимпиада для нее закончена.

Все это, конечно, не делает крах Латыпова на стойке менее болезненным. Даже не вспомнить, когда наша сборная получала такой урон (и по результату, и по морали) в такой важный момент. Да, есть памятный промах Шипулина в сочинском спринте, промах Цветкова уже в Пекине, но это истории личные и куда менее наглядные – не в контактных гонках, а в борьбе с секундомером.

Драма Латыпова развивалась будто на сцене.

Вот ты лидер с минутным отрывом, на фоне великолепной работы партнеров – и на пути к золоту перед тобой вовсе не сверхзадача. Вот все понимают, что ты – уже классный и кое-что выигравший биатлонист – не просто заволновался, а летишь в бездну страха. И вот ты оглушенный крутишься по штрафному кругу, пока вперед выскакивают конкуренты.

Эдуард плакал на финише, ему оставалось только извиняться:

«Можно сказать, не справился со своей работой. Думаю, болельщики разочарованы. И я тоже разочарован. Прошу прощения, что все так получилось.

Стрельба стоя – это было что-то с чем-то. Пытался переждать порыв, был достаточно плотный ветер. Самочувствие было не самым хорошим – не было нужной концентрации и не получалось справиться с этим порывом ветра.

Я пытался переизготовиться, но дальше сработала психология, когда что-то идет не так и не получается».

Команда утешала Латыпова, на пресс-конференцию пришла вся четверка. Было видно, насколько не в этом мире Эд. Смотрел в одну точку, сидел без движения – Халили в это время разбирался с наушником для перевода, Цветков жевал батончик, Логинов отвечал на вопросы.

Отрешенность Латыпова выдавала даже экипировка – капюшон пуховика отстегнулся и висел сбоку на одной кнопке. Из-за этого, покидая пресс-центр, Эд долго не мог забросить за спину рюкзак.

Он поучаствовал во всех медалях сборной в Пекине; увы, пока выходит так, что каждая – с ощущением утраты.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Биатлон

Мужчины

Эстафета

1. Норвегия (Стурла Хольм Лагрейд, Тарьей Бо, Йоханнес Бо, Ветле Шостад Кристиансен) – 1:19.50,2 (1+7)

2. Франция (Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Симон Дестье, Кентен Фийон-Майе) – 27,4 (0+9)

3. Россия (Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков, Эдуард Латыпов) – 45,3 (2+6)

4. Германия (Эрик Лессер, Роман Реес, Бенедикт Долль, Филип Наврат) – 1.04,3 (1+9)

5. Швеция (Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Сабастьян Самульссон) – 1.49,4 (1+13)

Фото: Gettyimages.ru/Patrick Smith, Clive Rose; REUTERS/Kim Hong-Ji, Athit Perawongmetha; РИА Новости/Алексей Филиппов