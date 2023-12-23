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Вот это характер! Рюдигер отпраздновал победу над «Алавесом», как чемпионский титул

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Орельен Тчуамени Орельен Тчуамени
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«Мадрид» уходит на зимний перерыв в качестве лидера турнирной таблицы Ла Лиги. В 18-м туре испанского первенства «сливочные» с минимальным счетом обыграли «Алавес».

Матч получился не самым простым. На 53-й минуте Начо получил красную карточку, оставив команду в меньшинстве. Лишь в добавленное время «Реалу» удалось забить и вырвать у соперника три очка. Гол на свой счет записал Лукас Васкес.

Все 90 минут на поле провел Рюдигер. На фоне эпидемии травм Тони стал Атлантом, держащим на своих плечах оборону «сливочных». После удаления Начо Анчелотти отправил немцу на помощь Тчуамени, которого Рюдигер призывает привыкать к роли центрального защитника.

Короче говоря, победа над «Алавесом» далась «королевскому клубу» непросто. Потому после финального свистка Антонио не смог сдержать эмоций. От радости немец закричал – прямо в лицо стоящего рядом помощника арбитра.

Главное, чтобы такое проявление эмоций не обернулось для защитника дисквалификацией.

1 комментарий
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Рюдигер в плане эмоций может дать прикурить любому, он ими живет. Главное чтобы продолжал выполнять и дальше так же хорошо свои функциональные обязанности.
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