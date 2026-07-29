Тео предложили «Ювентусу» и «Наполи». Туринцы не готовы платить защитнику больше 7 млн евро в год и сперва должны продать Камбьязо

«Ювентусу» и «Наполи» предложили подписать Тео.

Тео Эрнандес рассчитывает вернуться в Европу после года в Саудовской Аравии.

Как сообщает Tuttosport, представитель защитника «Аль-Хилаля » предложил его двум итальянским клубам: «Ювентусу » и «Наполи ». В туринском клубе к такому варианту относятся положительно, но сделка возможна в случае, если команду покинет Андреа Камбьязо , а сам Эрнандес пойдет на финансовые уступки, поскольку «бьянконери» не готовы платить больше 7 млн евро в год.

Утверждается, что «Аль-Хилаль» больше не считает Тео неприкосновенным и готов отпустить его даже в аренду.

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