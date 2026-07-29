Тео предложили «Ювентусу» и «Наполи». Туринцы не готовы платить защитнику больше 7 млн евро в год и сперва должны продать Камбьязо
«Ювентусу» и «Наполи» предложили подписать Тео.
Тео Эрнандес рассчитывает вернуться в Европу после года в Саудовской Аравии.
Как сообщает Tuttosport, представитель защитника «Аль-Хилаля» предложил его двум итальянским клубам: «Ювентусу» и «Наполи». В туринском клубе к такому варианту относятся положительно, но сделка возможна в случае, если команду покинет Андреа Камбьязо, а сам Эрнандес пойдет на финансовые уступки, поскольку «бьянконери» не готовы платить больше 7 млн евро в год.
Утверждается, что «Аль-Хилаль» больше не считает Тео неприкосновенным и готов отпустить его даже в аренду.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Tuttosport
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Тео даже не в лучшей форме ничем вообще не уступает нынешнему Камбьязо. у второго оборона нулевая, постоянные потери позиции и в следствие этого горчичники, он гораздо медленнее Тео, много неточностей и иногда это перекрывает креативность и вспышки. Тео и протащить может и забить и отдать. В этот Юве налево это будет отличное решение, однако уход Камбьязо маловероятен. Вариант с обменом на Фраттези было бы неплохо