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  4. Тео предложили «Ювентусу» и «Наполи». Туринцы не готовы платить защитнику больше 7 млн евро в год и сперва должны продать Камбьязо

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Тео предложили «Ювентусу» и «Наполи». Туринцы не готовы платить защитнику больше 7 млн евро в год и сперва должны продать Камбьязо
«Ювентусу» и «Наполи» предложили подписать Тео.

Тео Эрнандес рассчитывает вернуться в Европу после года в Саудовской Аравии.

Как сообщает Tuttosport, представитель защитника «Аль-Хилаля» предложил его двум итальянским клубам: «Ювентусу» и «Наполи». В туринском клубе к такому варианту относятся положительно, но сделка возможна в случае, если команду покинет Андреа Камбьязо, а сам Эрнандес пойдет на финансовые уступки, поскольку «бьянконери» не готовы платить больше 7 млн евро в год.

Утверждается, что «Аль-Хилаль» больше не считает Тео неприкосновенным и готов отпустить его даже в аренду.

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Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Tuttosport
logoТео Эрнандес
logoАль-Хилаль
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАндреа Камбьязо
logoвозможные трансферы
logoденьги
logoЮвентус
logoсерия А Италия
logoНаполи

Комментарии

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В Аль Хилале только Буну, Кулибали, Марком, Невеш и Милинкович Савич задержались больше года. Остальные приходят и уходят. Вообще сложно понять их трансферную политику. Зачем отпустили Митровича который клал по 20 голов, затем купили Нуньеса за огромные деньги и взяли Бензина.
ОтветBunyod Turgunov
В Аль Хилале только Буну, Кулибали, Марком, Невеш и Милинкович Савич задержались больше года. Остальные приходят и уходят. Вообще сложно понять их трансферную политику. Зачем отпустили Митровича который клал по 20 голов, затем купили Нуньеса за огромные деньги и взяли Бензина.
Мне кажется многие приезжают и им сама жизнь там не по душе, поэтому и уезжают. А Митрович наигрался может быть))
ОтветУгараю_с_вас
Мне кажется многие приезжают и им сама жизнь там не по душе, поэтому и уезжают. А Митрович наигрался может быть))
Ну так люди же понимают куда едут, за это и огромная доплата по сравнению с Европой, чтоб не ныли а молча отрабатывали контракт. По сути это просто командировка в неблагоприятный регион, как в Союзе на север отправляли специалистов и компенсировали отсутствие привычного комфорта разными плюшками.
Года три назад Тео был одним из лучших в мире на своей позиции, сейчас его предлагают, еще все думают брать или не брать, последние два сезона не тем делом занимается. И настолько не убедил Дешама, что сидел под Динем на Чм...
ОтветCosstigan
Года три назад Тео был одним из лучших в мире на своей позиции, сейчас его предлагают, еще все думают брать или не брать, последние два сезона не тем делом занимается. И настолько не убедил Дешама, что сидел под Динем на Чм...
Тео 28 лет, он может выйти на пик своей формы в этом возрасте, в таком клубе как Юве не позволят заниматься не теми делами. Не зря Кассано говорил что в Юве игроки как солдаты. Помнится мне что в Юве осуждали Дани Алвеса за то что он с колонкой с музоном ходил в неудачные матчи клуба.
Тео даже не в лучшей форме ничем вообще не уступает нынешнему Камбьязо. у второго оборона нулевая, постоянные потери позиции и в следствие этого горчичники, он гораздо медленнее Тео, много неточностей и иногда это перекрывает креативность и вспышки. Тео и протащить может и забить и отдать. В этот Юве налево это будет отличное решение, однако уход Камбьязо маловероятен. Вариант с обменом на Фраттези было бы неплохо
ОтветFinoAllaFine FJ
Тео 28 лет, он может выйти на пик своей формы в этом возрасте, в таком клубе как Юве не позволят заниматься не теми делами. Не зря Кассано говорил что в Юве игроки как солдаты. Помнится мне что в Юве осуждали Дани Алвеса за то что он с колонкой с музоном ходил в неудачные матчи клуба. Тео даже не в лучшей форме ничем вообще не уступает нынешнему Камбьязо. у второго оборона нулевая, постоянные потери позиции и в следствие этого горчичники, он гораздо медленнее Тео, много неточностей и иногда это перекрывает креативность и вспышки. Тео и протащить может и забить и отдать. В этот Юве налево это будет отличное решение, однако уход Камбьязо маловероятен. Вариант с обменом на Фраттези было бы неплохо
Мне очень нравился Тео всегда, но на чемпионате мира он был бледной тенью себя!
От создателей "Чтобы купить что-то ненужное, нужно сначала продать что--то ненужное"?
Какие 7 млн? Ему давно в Турцию пора.
Ну и я про тоже, но все рано не всем это подходит и через год они хотят обратно ))
Зачем продавать Камбьязо в расцвете, чтобы взять идущего на посадку Тео, которого поперли даже из песочницы? Тут дом для бездомных престарелых строят или будущего победителя Серии А и Лиги членшпионов?..
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