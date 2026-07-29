«МЮ» мог бы включить Рэшфорда в сделку по хавбеку «Ромы» Коне. Проблема в высокой зарплате Маркуса
«МЮ» может отправить Рэшфорда в «Рому».
Маркус Рэшфорд может отправиться в Италию.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, форвард мог бы присоединиться к «Роме» в рамках сделки по переходу Куадио Коне в «Манчестер Юнайтед». Проблема заключается в зарплате англичанина, составляющей около 11 млн евро в год «чистыми». Манкунианцам пришлось бы взять на себя значительную часть этой суммы – это маловероятно.
«МЮ» считается главным претендентом на Коне и попытается договориться о снижении цены, однако «Рома» не настроена делать скидку.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: La Gazzetta dello Sport
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