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  4. «МЮ» мог бы включить Рэшфорда в сделку по хавбеку «Ромы» Коне. Проблема в высокой зарплате Маркуса

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«МЮ» мог бы включить Рэшфорда в сделку по хавбеку «Ромы» Коне. Проблема в высокой зарплате Маркуса
«МЮ» может отправить Рэшфорда в «Рому».

Маркус Рэшфорд может отправиться в Италию.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, форвард мог бы присоединиться к «Роме» в рамках сделки по переходу Куадио Коне в «Манчестер Юнайтед». Проблема заключается в зарплате англичанина, составляющей около 11 млн евро в год «чистыми». Манкунианцам пришлось бы взять на себя значительную часть этой суммы – это маловероятно.

«МЮ» считается главным претендентом на Коне и попытается договориться о снижении цены, однако «Рома» не настроена делать скидку.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: La Gazzetta dello Sport
logoКуадио Коне
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logoпремьер-лига Англия
logoМаркус Рэшфорд
logoМанчестер Юнайтед
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Комментарии

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Сколько у него еще контракт с МЮ? Будто уже проще выплатить ему остаток и забыть как страшный сон.
Игроков понять можно конечно, но ты либо зарабатывать хочешь - либо играть.
ОтветРенат Губайдуллин
Сколько у него еще контракт с МЮ? Будто уже проще выплатить ему остаток и забыть как страшный сон. Игроков понять можно конечно, но ты либо зарабатывать хочешь - либо играть.
До 30 июня 2028 года
ОтветРенат Губайдуллин
Сколько у него еще контракт с МЮ? Будто уже проще выплатить ему остаток и забыть как страшный сон. Игроков понять можно конечно, но ты либо зарабатывать хочешь - либо играть.
Так Рэшфорд вроде и играть, и богатеть рад. Тут скорее вопрос навыков, стабильности и накопившейся неприязни.
Как-будто он сам бы туда пошёл. Это ещё тот перец, ему Барсу подавай, какая Рома
У МЮ явно дилемма с Рэшем. По сути игроков атаки не хватает. Кем играть в 4х турнирах? Рэш не шибко стабильный, но уже с большим опытом игры. Этим летом явно уже никого серьезного не купишь на фланг. Но его зп бьет по платежке не хило. Я уверен, что Каррик хочет его оставить, а Рэтклифф слить)
Ответmj23.net
У МЮ явно дилемма с Рэшем. По сути игроков атаки не хватает. Кем играть в 4х турнирах? Рэш не шибко стабильный, но уже с большим опытом игры. Этим летом явно уже никого серьезного не купишь на фланг. Но его зп бьет по платежке не хило. Я уверен, что Каррик хочет его оставить, а Рэтклифф слить)
Зачем он Кэррику? Он возмутитель спокойствия в раздевалке, у него огромная личка - даже с учетом хоть каких-то оставшихся игровых качеств его лучше продать шейхам, а не держать у себя.

С такими вводными Кэррику проще кого-то вытащить из академии, чем наигрывать престарелое полено, которое на ЧМ кстати обгадилось.
Ответa2wai
Зачем он Кэррику? Он возмутитель спокойствия в раздевалке, у него огромная личка - даже с учетом хоть каких-то оставшихся игровых качеств его лучше продать шейхам, а не держать у себя. С такими вводными Кэррику проще кого-то вытащить из академии, чем наигрывать престарелое полено, которое на ЧМ кстати обгадилось.
Он из отряда кисломордых, но думаю в соло Рэш на увесистого возмутителя не тянет.
«МЮ» мог бы включить Рэшфорда. Но розетка уже занята Холодильником.
Рома отличный вариант для депутата, с Маленом будут сжигать
Договорится на млн 20 с депутатом в компенсации и отпустить уже или же хоть что то компенсировать продажей за дешево
депутат не пойдёт в Рому, он Барсочку всё ждёт
Кон ев Серии А часто травмируется, что будет в АПЛ с ним...
Из депутата в сенаторы
Депутат всё-таки неплохой сезон провёл в Барсе, нужно забыть про его зарплату и оставить для глубины состава, справа в атаке: Мбемо-Диалло, десятка: Бруно-Маунт, слева: Доргу-Рэшфорд, центр нападения: Кунья-Шешко, очень даже хорошая банда, Италия это не серьёзный вариант, там такие зарплаты не дают нынче
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