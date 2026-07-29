«МЮ» мог бы включить Рэшфорда в сделку по хавбеку «Ромы» Коне. Проблема в высокой зарплате Маркуса

«МЮ» может отправить Рэшфорда в «Рому».

Маркус Рэшфорд может отправиться в Италию.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, форвард мог бы присоединиться к «Роме» в рамках сделки по переходу Куадио Коне в «Манчестер Юнайтед ». Проблема заключается в зарплате англичанина, составляющей около 11 млн евро в год «чистыми». Манкунианцам пришлось бы взять на себя значительную часть этой суммы – это маловероятно.

«МЮ» считается главным претендентом на Коне и попытается договориться о снижении цены, однако «Рома » не настроена делать скидку.