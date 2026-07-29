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  4. Раньери о должности в FIGC: «Это вершина моей карьеры. Я хочу, чтобы дети снова влюбились в сборную Италии и увидели ее на ЧМ»

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Раньери о должности в FIGC: «Это вершина моей карьеры. Я хочу, чтобы дети снова влюбились в сборную Италии и увидели ее на ЧМ»
Раньери: хочу, чтобы дети снова влюбились в сборную и увидели Италию на ЧМ.

Клаудио Раньери высказался о задачах в Итальянской федерации футбола (FIGC).

Ранее 74-летний специалист был назначен техническим директором FIGC.

«Я хочу, чтобы дети снова влюбились в национальную сборную и увидели Италию на чемпионате мира.

Быть здесь – это вершина моей карьеры.

Футбольные школы сегодня слишком дороги для семей: нам нужно вернуть детей в футбол», – заявил Раньери.

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Николо Скиры
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Комментарии

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Давай, старик! Это будет даже труднее чем с Лестером.
Верю в Деда 💪🏻
Дон Раньери, вершина вашей карьеры это АПЛ с Лестером! Если Италия выйдет на ЧМ и выиграет его, это все равно не сравниться с Лестером 2016.
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