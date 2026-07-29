Раньери о должности в FIGC: «Это вершина моей карьеры. Я хочу, чтобы дети снова влюбились в сборную Италии и увидели ее на ЧМ»
Раньери: хочу, чтобы дети снова влюбились в сборную и увидели Италию на ЧМ.
Клаудио Раньери высказался о задачах в Итальянской федерации футбола (FIGC).
Ранее 74-летний специалист был назначен техническим директором FIGC.
«Я хочу, чтобы дети снова влюбились в национальную сборную и увидели Италию на чемпионате мира.
Быть здесь – это вершина моей карьеры.
Футбольные школы сегодня слишком дороги для семей: нам нужно вернуть детей в футбол», – заявил Раньери.
Матье Вальбуэна
Данни
Кевин Кураньи
Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Николо Скиры
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