Раньери о должности в FIGC: «Это вершина моей карьеры. Я хочу, чтобы дети снова влюбились в сборную Италии и увидели ее на ЧМ»

Раньери: хочу, чтобы дети снова влюбились в сборную и увидели Италию на ЧМ.

Клаудио Раньери высказался о задачах в Итальянской федерации футбола (FIGC).

Ранее 74-летний специалист был назначен техническим директором FIGC.

«Я хочу, чтобы дети снова влюбились в национальную сборную и увидели Италию на чемпионате мира.

Быть здесь – это вершина моей карьеры.

Футбольные школы сегодня слишком дороги для семей: нам нужно вернуть детей в футбол», – заявил Раньери.