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  4. Роналду выложил фото из отпуска: «Когда вы поворачиваетесь навстречу солнцу, тени остаются позади вас»

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Роналду выложил фото из отпуска: «Когда вы поворачиваетесь навстречу солнцу, тени остаются позади вас»
Роналду: тени остаются позади, если повернуться к солнцу.

Криштиану Роналду поделился публикацией из отпуска.

Форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии выложил фотографию с отдыха в соцсети.

«Когда вы поворачиваетесь навстречу солнцу, тени остаются позади вас 🌅», – подписал фото 41-летний футболист.

Фото: x.com/Cristiano

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Криштиану Роналду
logoКриштиану Роналду
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Комментарии

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Что то из раннего Стетхэма
ОтветBanditogangsterito
Что то из раннего Стетхэма
Собственно, как и всегда.
ОтветBanditogangsterito
Что то из раннего Стетхэма
Или из позднего Виталия Кличко
Джорджина все утро искала свои тени, оказывается Роналду унес их на пляж.
ОтветStreetbor
Джорджина все утро искала свои тени, оказывается Роналду унес их на пляж.
Тени исчезают в полдень
ОтветStreetbor
Джорджина все утро искала свои тени, оказывается Роналду унес их на пляж.
Судя по подписи к фото ещё и лёг на них
Если повернуться задницей,то тени будут спереди, Криш
ОтветИван Стуков
Если повернуться задницей,то тени будут спереди, Криш
Проблема там в другом.
Он предпочитает поворачиваться к солнцу, а не признавать наличие тени и жить с ней в мире.
ОтветИван Стуков
Если повернуться задницей,то тени будут спереди, Криш
я вот не удивлюсь если он в гугле ищет "стэтхемовские цитаты")))
Я натренировал солнце, и тперь оно делает солнечные удары!
ОтветSpaten
Я натренировал солнце, и тперь оно делает солнечные удары!
Это что-то из Стетхэма
ОтветSpaten
Я натренировал солнце, и тперь оно делает солнечные удары!
Солнечная дуга!
Если бы Хоумлендер вел соцсети)
ОтветXavIniesta2008-2015
Если бы Хоумлендер вел соцсети)
Справедливо ради, даже он не говорил о себе в третьем лице)
Только пепел знает, что такое гореть до тла.
ОтветPenarol
Только пепел знает, что такое гореть до тла.
Только пепе знает, что такое вотафа…
ОтветPenarol
Только пепел знает, что такое гореть до тла.
Весьма мудрый комментарий надо бы его в топ) по факту единственная стэтхемовская цитата в комментариях,мельчают юзеры
Чёт пзц как напрягся для фотки.
ОтветАнтон Фалафель
Чёт пзц как напрягся для фотки.
В деревне зимой в уличном туалете так же напрягался, чтоб не навернуться.
Ботокса бахнул уже небось
ОтветВавринец хороший!
Ботокса бахнул уже небось
Да я в шоке с того какой он вблизи страшный! Обычно мужики с возрастом приобретают какую-то внешнюю стать, стареют красиво. А тут просто потрепанная резиновая кукла. Хорошо что на матчах его в основном издалека показывают)
ОтветАнтуан
Да я в шоке с того какой он вблизи страшный! Обычно мужики с возрастом приобретают какую-то внешнюю стать, стареют красиво. А тут просто потрепанная резиновая кукла. Хорошо что на матчах его в основном издалека показывают)
В телевизоре он уже 20 лет разрывает своих хейтеров)
Если позориться - то до конца.
Когда трудно найти, легко потерять и невозможно забыть
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