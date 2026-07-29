Роналду выложил фото из отпуска: «Когда вы поворачиваетесь навстречу солнцу, тени остаются позади вас»

Роналду: тени остаются позади, если повернуться к солнцу.

Криштиану Роналду поделился публикацией из отпуска.

Форвард «Аль-Насра » и сборной Португалии выложил фотографию с отдыха в соцсети.

«Когда вы поворачиваетесь навстречу солнцу, тени остаются позади вас 🌅», – подписал фото 41-летний футболист.

Фото: x.com/Cristiano