Роналду выложил фото из отпуска: «Когда вы поворачиваетесь навстречу солнцу, тени остаются позади вас»
Роналду: тени остаются позади, если повернуться к солнцу.
Криштиану Роналду поделился публикацией из отпуска.
Форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии выложил фотографию с отдыха в соцсети.
«Когда вы поворачиваетесь навстречу солнцу, тени остаются позади вас 🌅», – подписал фото 41-летний футболист.
Фото: x.com/Cristiano
Матье Вальбуэна
Данни
Кевин Кураньи
Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Криштиану Роналду
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Он предпочитает поворачиваться к солнцу, а не признавать наличие тени и жить с ней в мире.