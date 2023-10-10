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Камавинга и Тчуамени пригласили Беллингема на танец. Ждем новое празднование в следующем матче?

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В пляшущей банде прибавление.

В субботу «Реал» с легкостью разобрался с «Осасуной», выиграв со счетом 4:0 на «Сантьяго Бернабеу». Первые два гола забил великолепный Джуд Беллингем, затмивший всех остальных игроков команды после своего трансфера, а потом отметился Винисиус.

Бразилец традиционно отпраздновал свой гол танцем зажигательным танцем вместе с Камавинга.

Камавинга выложил кадры их празднования у себя в инстаграме, и Беллингем традиционно оставил к нему комментарий. Только закончилось их переписка довольно неожиданно!

Джуд: «Два дерьмовых танцора».

Эдуардо: «Хахаха, в следующий раз ты обязан показать миру свои танцевальные навыки».

Орельен: «Он не сможет».

Джуд: «Окей, время пришло».

Видимо, следующий гол англичанин тоже отметит танцем вместе со своими новыми товарищами по команде. К сожалению, у них будет не так много времени на репетиции из-за международного перерыва, но, кажется, нас все равно ждет уникальное зрелище.

Ждем не дождемся перфоманса от этой троицы!

1 комментарий

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corazón blanco
Вот такая и должна быть атмосфера в команде.
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