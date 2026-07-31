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Однорукий футболист забил за «Рунавик» в отборе Лиги конференций. Линд родился без правого предплечья
В Лиге конференций отличился однорукий футболист.

За «Рунавик» забил футболист без правой руки.

Команда с Фарерских островов во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций обыграла словацкий «Копер» (3:1 д.в., 4:3 по пенальти).

Второй гол, который перевел игру в дополнительное время, забил 27-летний датский полузащитник Мариус Линд – он родился без правого предплечья.

Линд стал лишь вторым одноруким футболистом с голом в еврокубках в истории футбола после североирландца Джимми Хейтса, отличившегося в 1963 году за «Дандолк» в Кубке европейских чемпионов.

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Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: Reddit
Мариус Линд
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logoвысшая лига Фарерские острова

Комментарии

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Зато пенальти принести у него чуть меньше шансов чем у остальных в команде
ОтветМарат Хапаев_1116658273
Зато пенальти принести у него чуть меньше шансов чем у остальных в команде
ну ты конченый))
ОтветМарат Хапаев_1116658273
Зато пенальти принести у него чуть меньше шансов чем у остальных в команде
Согласен! В идеале, все защитники в команде должны быть безруким, правда будут проблемы с аутами.
"Линд стал лишь вторым футболистом с голом в еврокубках в истории футбола после североирландца Джимми Хейтса, отличившегося в 1963 году за «Дандолк» в Кубке европейских чемпионов."

Чет как-то мало у вас забивают в еврокубках))) или не определились, как писать о Линде?
Ответnormangate
"Линд стал лишь вторым футболистом с голом в еврокубках в истории футбола после североирландца Джимми Хейтса, отличившегося в 1963 году за «Дандолк» в Кубке европейских чемпионов." Чет как-то мало у вас забивают в еврокубках))) или не определились, как писать о Линде?
Пропущено слово "однорукий", да. Поправили.
Подумаешь, однорукий за Рунавик забил. Вот как одноногий Абелардо за «ГазМяс» отжигал!
Дедков мог бы стать профессиональным футболистом , но выбрал пиво.
ОтветBudabuda
Дедков мог бы стать профессиональным футболистом , но выбрал пиво.
Минусы, читай это моралисты собрались? Врага упомянул?))
🤡
ОтветBudabuda
Дедков мог бы стать профессиональным футболистом , но выбрал пиво.
Тоже его вспомнил
красавчик, вот это настоящий бодипозитив, а не жирные фемки, умирающие от инфаркта к тридцати
Классно разобрался в ситуаций, хорош!
До успехов Эктора Кастро, конечно, далековато, но и футбол в те времена (1920-30-е) был совершенно другим
Так что, успехов
Рунавик вчера вообще герои. 2 мяча в гостях отыграли, проигрывали в допах и на 122 минуте сравняли. Ну и на пенальти их вратарь уже летал.
бандит какой-то
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