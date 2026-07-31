Однорукий футболист забил за «Рунавик» в отборе Лиги конференций. Линд родился без правого предплечья
В Лиге конференций отличился однорукий футболист.
За «Рунавик» забил футболист без правой руки.
Команда с Фарерских островов во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций обыграла словацкий «Копер» (3:1 д.в., 4:3 по пенальти).
Второй гол, который перевел игру в дополнительное время, забил 27-летний датский полузащитник Мариус Линд – он родился без правого предплечья.
Линд стал лишь вторым одноруким футболистом с голом в еврокубках в истории футбола после североирландца Джимми Хейтса, отличившегося в 1963 году за «Дандолк» в Кубке европейских чемпионов.
Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?35739 голосов
Матье Вальбуэна
Данни
Кевин Кураньи
Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: Reddit
Комментарии
- По дате
- Лучшие
- Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Чет как-то мало у вас забивают в еврокубках))) или не определились, как писать о Линде?
🤡
Так что, успехов