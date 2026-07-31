Однорукий футболист забил за «Рунавик» в отборе Лиги конференций. Линд родился без правого предплечья

В Лиге конференций отличился однорукий футболист.

За «Рунавик » забил футболист без правой руки.

Команда с Фарерских островов во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций обыграла словацкий «Копер » (3:1 д.в., 4:3 по пенальти).

Второй гол, который перевел игру в дополнительное время, забил 27-летний датский полузащитник Мариус Линд – он родился без правого предплечья.

Линд стал лишь вторым одноруким футболистом с голом в еврокубках в истории футбола после североирландца Джимми Хейтса, отличившегося в 1963 году за «Дандолк» в Кубке европейских чемпионов.