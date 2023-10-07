Он играет до конца. Камавинга чудом избежал серьезной травмы перед голом Беллингема
Эдуардо Камавинга очень повезло, что в матче с «Осасуной» он избежал серьезной травмы.
За несколько секунд до того, как Джуд Беллингем забил первый мяч, француз рисковал всем, чтобы его команда продолжила атаку.
Падение показалось неприятным.
💭 zyndr0m (Reddit): «Камавинга чуть не сломал себе шею за этот гол».
💭 shergawa (Reddit): «Камавинга чуть не умер за это».
К счастью, Кама быстро поднялся с земли, а Лука Модрич сделал передачу на Дани Карвахаля, который затем нашел Беллингема в штрафной.
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