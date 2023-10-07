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Он играет до конца. Камавинга чудом избежал серьезной травмы перед голом Беллингема

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Эдуардо Камавинга Эдуардо Камавинга
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Эдуардо Камавинга очень повезло, что в матче с «Осасуной» он избежал серьезной травмы.

За несколько секунд до того, как Джуд Беллингем забил первый мяч, француз рисковал всем, чтобы его команда продолжила атаку.

Падение показалось неприятным.

💭 zyndr0m (Reddit): «Камавинга чуть не сломал себе шею за этот гол».

💭 shergawa (Reddit): «Камавинга чуть не умер за это».

К счастью, Кама быстро поднялся с земли, а Лука Модрич сделал передачу на Дани Карвахаля, который затем нашел Беллингема в штрафной.

1 комментарий

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corazón blanco
Камавинга боец, сколько раз он получал от соперника по ногам в жестких подкатах, но никогда не валяется, а сразу же встань и продолжает игру, как ни в чем не бывало. Да и сам вполне жесткий в мерк игрок. Таким и должен быть центральный полузащитник( левый латераль) в моем представлении.
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