Каземиро о Месси: «Каждый день мечтал поиграть с ним в одной команде. Знаю, что остановить его невозможно – мне это никогда не удавалось, всегда требовалась помощь»

Каземиро о Месси: каждый день мечтал поиграть с ним в одной команде.

Каземиро заявил, что всегда мечтал играть в одной команде с Лионелем Месси .

Экс-полузащитник «Реала » и «МЮ» подписал контракт с «Интер Майами », за который выступает аргентинец.

«Я всегда хочу играть с лучшими. Каждый день мечтал поиграть с ним в одной команде. Знаю, что остановить его невозможно – мне это никогда не удавалось, всегда требовалась помощь партнеров.

Все футболисты мечтают играть с одним из величайших игроков всех времен. Для меня это настоящая мечта. Я хочу наслаждаться этим моментом и помочь ему продолжать побеждать», – сказал Каземиро .