Каземиро о Месси: «Каждый день мечтал поиграть с ним в одной команде. Знаю, что остановить его невозможно – мне это никогда не удавалось, всегда требовалась помощь»
Каземиро о Месси: каждый день мечтал поиграть с ним в одной команде.
Каземиро заявил, что всегда мечтал играть в одной команде с Лионелем Месси.
Экс-полузащитник «Реала» и «МЮ» подписал контракт с «Интер Майами», за который выступает аргентинец.
«Я всегда хочу играть с лучшими. Каждый день мечтал поиграть с ним в одной команде. Знаю, что остановить его невозможно – мне это никогда не удавалось, всегда требовалась помощь партнеров.
Все футболисты мечтают играть с одним из величайших игроков всех времен. Для меня это настоящая мечта. Я хочу наслаждаться этим моментом и помочь ему продолжать побеждать», – сказал Каземиро.
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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
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Каземиро.✍️✍️✍️
Точная цитата:
«У меня было много вариантов, в Италии, много команд, за которые я хотел играть. Но я там, где хочу быть: с Месси, помогая ему побеждать, помогая ему стать еще лучше. Он — бог футбола».
https://x.com/sudanalytics_/status/2082969289758294259
Удивительные вещи происходят.
Каземиро является третьим игроком в истории по индивидуальной статистике в играх против Месси, среди футболистов, кто играл против него пять и более матчей.
После Диего Година и Эшли Коула.
Так что Каземиро скромничает)
— А помнишь, как ты меня пинал?
— Так я, это…
— Ну да. Работа такая… А я всю жись тут создаю моменты и никто мне сам дорогу не даст...
— Так я, это…
— Теперь как я, в одной команде.