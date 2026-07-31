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  4. Каземиро о Месси: «Каждый день мечтал поиграть с ним в одной команде. Знаю, что остановить его невозможно – мне это никогда не удавалось, всегда требовалась помощь»

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Каземиро о Месси: «Каждый день мечтал поиграть с ним в одной команде. Знаю, что остановить его невозможно – мне это никогда не удавалось, всегда требовалась помощь»
Каземиро о Месси: каждый день мечтал поиграть с ним в одной команде.

Каземиро заявил, что всегда мечтал играть в одной команде с Лионелем Месси.

Экс-полузащитник «Реала» и «МЮ» подписал контракт с «Интер Майами», за который выступает аргентинец. 

«Я всегда хочу играть с лучшими. Каждый день мечтал поиграть с ним в одной команде. Знаю, что остановить его невозможно – мне это никогда не удавалось, всегда требовалась помощь партнеров. 

Все футболисты мечтают играть с одним из величайших игроков всех времен. Для меня это настоящая мечта. Я хочу наслаждаться этим моментом и помочь ему продолжать побеждать», – сказал Каземиро

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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
logoКаземиро
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logoСборная Аргентины по футболу

Комментарии

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Очередная легенда Реала, вслед за Модричем, Рамосом, Бекхэмом, Роналдо, Гути попала в ЧС персофанов Роналду:)
ОтветОтец Абду
Очередная легенда Реала, вслед за Модричем, Рамосом, Бекхэмом, Роналдо, Гути попала в ЧС персофанов Роналду:)
Тетрадь мои Сухофрукты.
Каземиро.✍️✍️✍️
ОтветОтец Абду
Очередная легенда Реала, вслед за Модричем, Рамосом, Бекхэмом, Роналдо, Гути попала в ЧС персофанов Роналду:)
Двойной агент каземиро-аргентино 😒
Опять каталонцы нахваливают Месси
ОтветAlexVetoVeto
Опять каталонцы нахваливают Месси
Да, только на самом деле Каземиро на каталонец, а аргентинец)
ОтветNartApsua
Да, только на самом деле Каземиро на каталонец, а аргентинец)
Одно слово, Румын
Хоть на старости лет поиграет с величайшим футболистом в истории, а не с португальским Холандом с АлиЭкспресс 😂😂😂
ОтветInsomniaisback
Хоть на старости лет поиграет с величайшим футболистом в истории, а не с португальским Холандом с АлиЭкспресс 😂😂😂
Португальский Холанд с Алиэкппесс… Зумеры охренели уже
ОтветInsomniaisback
Хоть на старости лет поиграет с величайшим футболистом в истории, а не с португальским Холандом с АлиЭкспресс 😂😂😂
С такими познаниями ник должен быть «смотрю футбол с 2023»
А про что Каземиро назвал Месси богом футбола, новостник умолчал - чтобы не травмировать местных юродивых?
Точная цитата:
«У меня было много вариантов, в Италии, много команд, за которые я хотел играть. Но я там, где хочу быть: с Месси, помогая ему побеждать, помогая ему стать еще лучше. Он — бог футбола».
https://x.com/sudanalytics_/status/2082969289758294259
ОтветCaterina
А про что Каземиро назвал Месси богом футбола, новостник умолчал - чтобы не травмировать местных юродивых? Точная цитата: «У меня было много вариантов, в Италии, много команд, за которые я хотел играть. Но я там, где хочу быть: с Месси, помогая ему побеждать, помогая ему стать еще лучше. Он — бог футбола». https://x.com/sudanalytics_/status/2082969289758294259
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ОтветTROYANom
Комментарий скрыт
Больше смайликов со слезами, иначе тебе свою жопу не потушить)
Месси - любовь бразильцев!

Удивительные вещи происходят.
ОтветКондуктор Локки
Месси - любовь бразильцев! Удивительные вещи происходят.
Тот кто любит футбол, тот любит игру Месси, бразильцы обожают футбол, тот кто любит отборную кринжатину любит цыганскую принцессу Бадра Хари😂😂😂
ОтветКондуктор Локки
Месси - любовь бразильцев! Удивительные вещи происходят.
Комментарий скрыт
В индивидуальных дуэлях против Лионеля Месси Каземиро демонстрировал один из самых высоких показателей успешности отборов среди опорных полузащитников — около 58% выигранных единоборств на земле. успешных отборов Каземиро совершал в среднем по 3,4 успешных отбора за матч непосредственно при попытках Месси пойти в дриблинг. Процент эффективности бразильца в этих дуэлях стабильно удерживался выше 55%.Фолы против Месси: За 17 очных встреч Каземиро сфолил на аргентинце 23 раза. Большинство этих фолов были тактическими в центральной зоне («мелкий фол»), что помогало срывать контратаки «Барселоны» до того, как Лео наберет скорость. один из лучших дриблеров в истории футбола со средней успешностью обводок около 60–65% в матчах, где против него плотно действовал Каземиро, эффективность дриблинга Месси падала до 42–45%.

Каземиро является третьим игроком в истории по индивидуальной статистике в играх против Месси, среди футболистов, кто играл против него пять и более матчей.
После Диего Година и Эшли Коула.

Так что Каземиро скромничает)
ОтветТатьяна Павленко_1116979134
В индивидуальных дуэлях против Лионеля Месси Каземиро демонстрировал один из самых высоких показателей успешности отборов среди опорных полузащитников — около 58% выигранных единоборств на земле. успешных отборов Каземиро совершал в среднем по 3,4 успешных отбора за матч непосредственно при попытках Месси пойти в дриблинг. Процент эффективности бразильца в этих дуэлях стабильно удерживался выше 55%.Фолы против Месси: За 17 очных встреч Каземиро сфолил на аргентинце 23 раза. Большинство этих фолов были тактическими в центральной зоне («мелкий фол»), что помогало срывать контратаки «Барселоны» до того, как Лео наберет скорость. один из лучших дриблеров в истории футбола со средней успешностью обводок около 60–65% в матчах, где против него плотно действовал Каземиро, эффективность дриблинга Месси падала до 42–45%. Каземиро является третьим игроком в истории по индивидуальной статистике в играх против Месси, среди футболистов, кто играл против него пять и более матчей. После Диего Година и Эшли Коула. Так что Каземиро скромничает)
Он же сказал помощь партнёров. Если бы он был один на один с ним, показатели были бы гораздо хуже
ОтветТатьяна Павленко_1116979134
В индивидуальных дуэлях против Лионеля Месси Каземиро демонстрировал один из самых высоких показателей успешности отборов среди опорных полузащитников — около 58% выигранных единоборств на земле. успешных отборов Каземиро совершал в среднем по 3,4 успешных отбора за матч непосредственно при попытках Месси пойти в дриблинг. Процент эффективности бразильца в этих дуэлях стабильно удерживался выше 55%.Фолы против Месси: За 17 очных встреч Каземиро сфолил на аргентинце 23 раза. Большинство этих фолов были тактическими в центральной зоне («мелкий фол»), что помогало срывать контратаки «Барселоны» до того, как Лео наберет скорость. один из лучших дриблеров в истории футбола со средней успешностью обводок около 60–65% в матчах, где против него плотно действовал Каземиро, эффективность дриблинга Месси падала до 42–45%. Каземиро является третьим игроком в истории по индивидуальной статистике в играх против Месси, среди футболистов, кто играл против него пять и более матчей. После Диего Година и Эшли Коула. Так что Каземиро скромничает)
Вот только за эти так называемые мелкие фолы, которые на самом деле срывали атаки, Каземиро очень редко получал желтые карточки.
Все мечтают играть с Месси,никто особо не горит желанием играть с Роналду.
Каземиро всегда был некрасивым (с)
Человек наконец-то смог сказать то, что думает.
Первый диалог Рамоса или Каземиро в одной команде с Месси:
— А помнишь, как ты меня пинал?
— Так я, это…
— Ну да. Работа такая… А я всю жись тут создаю моменты и никто мне сам дорогу не даст...
— Так я, это…
— Теперь как я, в одной команде.
Ответgrauda
Первый диалог Рамоса или Каземиро в одной команде с Месси: — А помнишь, как ты меня пинал? — Так я, это… — Ну да. Работа такая… А я всю жись тут создаю моменты и никто мне сам дорогу не даст... — Так я, это… — Теперь как я, в одной команде.
ржанул
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