Смелов перешел из московского «Динамо» в махачкалинское за 35 млн рублей. Хавбек подписал 4-летний контракт

«Динамо» Махачкала подписало Смелова.

Егор Смелов перешел в махачкалинское «Динамо».

Сообщалось , что клуб из Дагестана выиграл конкуренцию за полузащитника московского «Динамо » у «Крыльев Советов» и купит его за 35 миллионов рублей.



«21-летний полузащитник подписал четырехлетний контракт с нашим клубом.



Смелов – воспитанник санкт-петербургской спортивной школы олимпийского резерва «Зенит», взрослую карьеру начинал в московском «Динамо».

Егор с 15 лет привлекался в сборные России разных возрастов, в том числе в молодежную.



Прошлый сезон он провел на правах аренды в «Нижнем Новгороде». Смелов – игрок центральной оси, может сыграть как опорного, так и атакующего полузащитника.



Для выступлений за «Динамо» наш новобранец выбрал номер 52. Добро пожаловать в Дагестан, Егор! 💙🤍», – говорится в сообщении махачкалинской команды.

Фото: t.me/dinmx