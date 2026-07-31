Моссаковский об РФС и УЕФА: «Странно объединяться с теми, кто лоббировал отмену России, плевал в лицо и спину. Мы в крестовый поход на ФИФА с ними собрались? Кинут при первой возможности»

Моссаковский о заявлении УЕФА: странно объединяться с теми, кто был против нас.

Комментатор «Матч ТВ » Михаил Моссаковский отреагировал на позицию РФС и УЕФА в споре с ФИФА.

Ранее УЕФА опубликовал заявление о готовности отказаться от участия европейских команд в чемпионате мира, если ФИФА продаст часть прав на турнир частным инвесторам. Совет выступил от лица 55 входящих в него стран, включая Россию.

«Странная новость. Странно объединяться в коалиции с теми, кто с тобой отказывается сесть за один стол. С теми, кто лоббировал нашу отмену. Кто запрещал в 2023 году возвращать к соревнованиям наших юношей и девочек.



То, что хочет сделать Инфантино – это торговля игрой. Торговля ценностями. Желание этому противостоять вполне естественно. Но еще более естественно нежелание вставать в один строй с теми, кто упорно плевал тебе в лицо. А порой – и в спину.



Мы в крестовый поход на ФИФА с ними плечом к плечу собрались? Так кинут. Подставят при первой возможности. И конечно, сделают все, чтобы мы оставались в изоляции. Нам точно с ними в один строй нужно?» – написал Моссаковский в своем телеграм-канале.

Российские сборные и клубы отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.