Моссаковский об РФС и УЕФА: «Странно объединяться с теми, кто лоббировал отмену России, плевал в лицо и спину. Мы в крестовый поход на ФИФА с ними собрались? Кинут при первой возможности»

Комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский отреагировал на позицию РФС и УЕФА в споре с ФИФА.
Ранее УЕФА опубликовал заявление о готовности отказаться от участия европейских команд в чемпионате мира, если ФИФА продаст часть прав на турнир частным инвесторам. Совет выступил от лица 55 входящих в него стран, включая Россию.
«Странная новость. Странно объединяться в коалиции с теми, кто с тобой отказывается сесть за один стол. С теми, кто лоббировал нашу отмену. Кто запрещал в 2023 году возвращать к соревнованиям наших юношей и девочек.
То, что хочет сделать Инфантино – это торговля игрой. Торговля ценностями. Желание этому противостоять вполне естественно. Но еще более естественно нежелание вставать в один строй с теми, кто упорно плевал тебе в лицо. А порой – и в спину.
Мы в крестовый поход на ФИФА с ними плечом к плечу собрались? Так кинут. Подставят при первой возможности. И конечно, сделают все, чтобы мы оставались в изоляции. Нам точно с ними в один строй нужно?» – написал Моссаковский в своем телеграм-канале.
Российские сборные и клубы отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.
Комментарии
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Объясняю.
Мы с ФИФА и УЕФА не воевали. Мы должны себя вести в рамках "членов семьи мирового футбола" .
Как бы к нам не относились. Мы должны всегда придерживаться правильной стороны в таких вещах.
Месть не наш стиль.
Если импровизация ФИФА незаконна, значит мы против.
Ну собирают наши СМИ свою долю хайпа на этой истории, но давайте уж не будем притворятся, что без нас с ней не разберутся.
Вот, например, Моссаковский считает, что даже если ФИФА не права, РФС должен быть встать на её сторону и проголосовать за то, чтобы чемпионат мира был ещё больше испорчен, в том числе для большой части российских болельщиков. Просто чтобы не вступать в коалицию с УЕФА. А я вот считаю, что голосовать из принципа против хорошей инициативы - полная глупость