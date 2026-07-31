  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Моссаковский об РФС и УЕФА: «Странно объединяться с теми, кто лоббировал отмену России, плевал в лицо и спину. Мы в крестовый поход на ФИФА с ними собрались? Кинут при первой возможности»

0
Моссаковский об РФС и УЕФА: «Странно объединяться с теми, кто лоббировал отмену России, плевал в лицо и спину. Мы в крестовый поход на ФИФА с ними собрались? Кинут при первой возможности»
Моссаковский о заявлении УЕФА: странно объединяться с теми, кто был против нас.

Комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский отреагировал на позицию РФС и УЕФА в споре с ФИФА.

Ранее УЕФА опубликовал заявление о готовности отказаться от участия европейских команд в чемпионате мира, если ФИФА продаст часть прав на турнир частным инвесторам. Совет выступил от лица 55 входящих в него стран, включая Россию.

«Странная новость. Странно объединяться в коалиции с теми, кто с тобой отказывается сесть за один стол. С теми, кто лоббировал нашу отмену. Кто запрещал в 2023 году возвращать к соревнованиям наших юношей и девочек.

То, что хочет сделать Инфантино – это торговля игрой. Торговля ценностями. Желание этому противостоять вполне естественно. Но еще более естественно нежелание вставать в один строй с теми, кто упорно плевал тебе в лицо. А порой – и в спину.

Мы в крестовый поход на ФИФА с ними плечом к плечу собрались? Так кинут. Подставят при первой возможности. И конечно, сделают все, чтобы мы оставались в изоляции. Нам точно с ними в один строй нужно?» – написал Моссаковский в своем телеграм-канале.

Российские сборные и клубы отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.

Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?35497 голосов
Матье ВальбуэнаМатье Вальбуэна
ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Михаила Моссаковского
logoФИФА
logoЧемпионат мира по футболу
logoУЕФА
соцсети
logoДжанни Инфантино
logoСборная России по футболу
logoПолитика
logoМихаил Моссаковский
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoРФС
logoМатч ТВ

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Видно, что человек не только работает в телевизоре, но и много смотрит его.
ОтветИгорь Новиков
Видно, что человек не только работает в телевизоре, но и много смотрит его.
Комментарий скрыт
ОтветThree Days Grace
Комментарий скрыт
Я могу объяснить. Нас отстранили потому что многие страны не хотели с нами играть. А с Израилем хотят.
Мнение Московского идиотизм.

Объясняю.
Мы с ФИФА и УЕФА не воевали. Мы должны себя вести в рамках "членов семьи мирового футбола" .
Как бы к нам не относились. Мы должны всегда придерживаться правильной стороны в таких вещах.
Месть не наш стиль.
Если импровизация ФИФА незаконна, значит мы против.
ОтветКондуктор Локки
Мнение Московского идиотизм. Объясняю. Мы с ФИФА и УЕФА не воевали. Мы должны себя вести в рамках "членов семьи мирового футбола" . Как бы к нам не относились. Мы должны всегда придерживаться правильной стороны в таких вещах. Месть не наш стиль. Если импровизация ФИФА незаконна, значит мы против.
Моссоковский расписывает так, что в случае чего РФС станет крайним вдруг, хотя занять нейтрал в данной позиции означало бы , что мы боимся высказать свое мнения из-за нынешнего положения .
ОтветКондуктор Локки
Мнение Московского идиотизм. Объясняю. Мы с ФИФА и УЕФА не воевали. Мы должны себя вести в рамках "членов семьи мирового футбола" . Как бы к нам не относились. Мы должны всегда придерживаться правильной стороны в таких вещах. Месть не наш стиль. Если импровизация ФИФА незаконна, значит мы против.
Комментарий скрыт
Странно, что Моссаковский не вдуплил, что тут речь идет про отношение к позиции ФИФА, а не про то с кем дружить и объединяться. Или он предлагает, что если наша позиция совпадает с европейской, на зло Европе отморозить уши?)
ОтветКолбаса Бессовестная
Странно, что Моссаковский не вдуплил, что тут речь идет про отношение к позиции ФИФА, а не про то с кем дружить и объединяться. Или он предлагает, что если наша позиция совпадает с европейской, на зло Европе отморозить уши?)
Комментарий скрыт
ОтветКолбаса Бессовестная
Странно, что Моссаковский не вдуплил, что тут речь идет про отношение к позиции ФИФА, а не про то с кем дружить и объединяться. Или он предлагает, что если наша позиция совпадает с европейской, на зло Европе отморозить уши?)
Комментарий скрыт
Этот нехороший человек предаст нас при первой опасности
Предлагает в глобальном споре не поддерживать УЕФА? Гениально. А куда возвращаться собрался после отмены бана?)
ОтветИгорь Новиков
Предлагает в глобальном споре не поддерживать УЕФА? Гениально. А куда возвращаться собрался после отмены бана?)
А бан отменяют уже что ли? Это рычаг давления как раз. Вам нужна поддержка, а нам отмена, ок.
ОтветStokes10
А бан отменяют уже что ли? Это рычаг давления как раз. Вам нужна поддержка, а нам отмена, ок.
УЕФА сильно страдает чтоль без России? Чтобы это был "рычаг давления", изначально нужно, чтобы это давления работало. Ну на 5 год СВО и отстранения то уже можно понять, что вот как то УЕФА и без России справляется.
Я извиняюсь, конечно, но неужели УЕФА или даже ФИФА есть хоть какое-то дело до того, куда ты там собрались или не собрались?
Ну собирают наши СМИ свою долю хайпа на этой истории, но давайте уж не будем притворятся, что без нас с ней не разберутся.
ОтветЛучше б молчал
Я извиняюсь, конечно, но неужели УЕФА или даже ФИФА есть хоть какое-то дело до того, куда ты там собрались или не собрались? Ну собирают наши СМИ свою долю хайпа на этой истории, но давайте уж не будем притворятся, что без нас с ней не разберутся.
вот именно !!!!!!!!!!!!!!!!!
ОтветЛучше б молчал
Я извиняюсь, конечно, но неужели УЕФА или даже ФИФА есть хоть какое-то дело до того, куда ты там собрались или не собрались? Ну собирают наши СМИ свою долю хайпа на этой истории, но давайте уж не будем притворятся, что без нас с ней не разберутся.
ну вообще УЕФА в своем заявлении отметили, что ВСЕ федерации единогласно выступили против ФИФА. Это звучит красиво, ведь иначе было бы "почти все федерации выступили против", а это уже не то. Так что думаю нашу поддержку отметили и заметили
Типичный приспособленец. ФИФА плохие, УЕФА плохие - любой выбор РФС будет верным! А если нет - я же говорил, что они плохие!
ОтветMarcus-light
Типичный приспособленец. ФИФА плохие, УЕФА плохие - любой выбор РФС будет верным! А если нет - я же говорил, что они плохие!
Комментарий удален модератором
Ответigor.igorev
Комментарий удален модератором
Лучше быть глупым и мыслить шаблонами, чем таким умным, как Михаил и Игорь, и оперировать понятиями.
Забыл добавить: уа, уа, уааааа!!!
Говоря А, говори Б. Мысль незакончена, что он предлагает. Поддержать ФИФА или что? Смысла в этом нет, УЕФА потом это припомнит. Если такая пьянка пошла, и вы хотите выразить свое фи УЕФА, достаточно занять нейтралитет и не голосовать, если такое голосование будет.
Это же типичная проблема разделения мы/они. Мне, например, нужен крутой чемпионат мира. Что нужно Моссаковчкому - я не знаю. А рос.чиновники могут оптимизировать вообще то, что не нужно ни мне ни Моссаковскому. И, в реальности то никаких "нас" и "их" не существует просто.

Вот, например, Моссаковский считает, что даже если ФИФА не права, РФС должен быть встать на её сторону и проголосовать за то, чтобы чемпионат мира был ещё больше испорчен, в том числе для большой части российских болельщиков. Просто чтобы не вступать в коалицию с УЕФА. А я вот считаю, что голосовать из принципа против хорошей инициативы - полная глупость
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Хенесс об УЕФА и бойкоте ЧМ: «Если Инфантино хочет матчи Фиджи с Кабо-Верде, он их получит. Турнир без европейцев можно выбросить в мусорное ведро!»
У УЕФА готова концепция своего ЧМ – Глобальной лиги наций на 56 команд. Ее разработали в 2017-м
Колосков о заявлении УЕФА: «Бойкот – самое серьезное предупреждение, без Европы ЧМ не будет. Инфантино заигрался, узурпировал власть и посчитал, что он незаменим»
УЕФА: «Единогласно отвергаем предложение ФИФА о продаже прав на ЧМ. Будущее футбола не может быть продиктовано ожиданиями тех, чья главная обязанность – максимизация прибыли»
Рекомендуем
Главные новости
Гурцкая о «Локомотиве»: «У них дырка в бюджете в 2 миллиарда. Раньше они просили немного денег – им их давали. Сейчас РЖД говорит выживать в рамках бюджета»
Слуцкий о работе с «Шэньхуа»: «В Китае любят цифрами: 109 матчей, 65 побед, 2 Суперкубка, 2 серебра, 1 город – полтора миллиардов впечатлений. Спасибо, Шанхай!»
Глушенков хочет получать 28 млн рублей в месяц по новому контракту. «Зенит» предлагал Тюкавину 30 млн (Иван Карпов)
«Трамп сделает все возможное, чтобы помочь Инфантино, я уверен. Джанни ему очень нравится, он помог нам провести лучший ЧМ в истории». Источник в администрации президента США о главе ФИФА
Орлов о «Спартаке»: «Не понимаю, почему так верят в Максименко. Он нечасто выручает. Есть же Помазун. Претензии на чемпионство логичны, но нужен надежный голкипер»
Жуан не перейдет в ЦСКА, подтвердил Брейдо: «Принято решение выйти из переговоров, взвесив игровые и финансовые характеристики»
УЕФА, АФК и КОНКАКАФ планируют «парализовать ФИФА», если Инфантино не уйдет. Возможно создание альтернативных международных турниров (The Times)
Как «Спартак» обыграл «Ахмат» в Грозном, даже пропустив со спорного пенальти? Обзор горячего матча
ВидеоСпортс"
Генич посвятил татуировку финалу ЧМ-2026: «Веха в карьере комментатора – решил зафиксировать на ноге и вспоминать при случае. Старый стал, сентиментальный 😜»
Фото
ЦСКА не подпишет Жуана, заявил Гурцкая: «Игдисамов не был уверен, что он усилит команду за эту цену»
Ко всем новостям
Последние новости
«Удинезе» отдал Земуру в аренду «Уотфорду» до конца сезона
«Ювентус» отдал Аджича «Сассуоло» в аренду за 0,5 млн евро с выкупом за 12 млн. У туринцев будет право обратного выкупа хавбека за 1,7 млн евро
Фото
Та о «Баварии»: «Тот сезон был особенным – мы чувствовали, что можем добиться чего угодно. Надо продолжить с того же места»
«Вильярреал» купил 36-летнего Гулачи у «РБ Лейпциг» за 2 млн евро. Контракт с вратарем – на 2 года
Фото
Писарев о Даку: «Должен забить больше 10 мячей и сделать «Спартак» чемпионом. Верю, что трансфер может сработать»
Кавазашвили о Слуцком: «Ни один клуб РПЛ его не пригласит, и он сам не захочет возвращаться в Россию. Жаль – он очень грамотный тренер и доказал это работой в ЦСКА»
Романцев о скандале с Балогуном: «Не в пример Трампу, Брежнев не обсуждал мою дисквалификацию с Авеланжем перед матчем с Исландией в 1980-м – ему звонил Колосков»
Лига PARI. «Ротор» в гостях у «Велеса», «Уфа» сыграла вничью с «КАМАЗом»
Live
Хендерсон о «Челси»: «Буду выкладываться и помогать команде, у нас есть все, чтобы быть конкурентоспособными. Работать с Алонсо – честь, я восхищаюсь им как тренером»
Вернувшийся после бана за допинг Мудрик интересен «Ковентри» и еще двум клубам АПЛ. «Челси» также может отдать вингера «Страсбуру» в аренду