«Бенфика» за 25+5 млн евро продает защитника Силву в «Борнмут»
«Борнмут» покупает защитника «Бенфики» Антониу Силву, сообщает журналист Бен Джейкобс.
Сумма трансфера – 25+5 млн евро. Португальский клуб разрешил 22-летнему игроку пройти медосмотр в «Борнмуте».
Статистику португальца можно увидеть по ссылке.
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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: профиль Бена Джейкобса в Х
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