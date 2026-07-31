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  4. «Бенфика» за 25+5 млн евро продает защитника Силву в «Борнмут»

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«Бенфика» за 25+5 млн евро продает защитника Силву в «Борнмут»

«Борнмут» покупает защитника «Бенфики» Антониу Силву, сообщает журналист Бен Джейкобс. 

Сумма трансфера – 25+5 млн евро. Португальский клуб разрешил 22-летнему игроку пройти медосмотр в «Борнмуте». 

Статистику португальца можно увидеть по ссылке

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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: профиль Бена Джейкобса в Х
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Комментарии

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Блеснул на старте, но без дядьки в напарниках по центру обороны очень быстро скуксился. Хорошо, что решили продать
Считался пару лет назад молодым топом, но в том году его конкретно вытеснил Араужо, и он то его подменял, то Отаменди..
ОтветCosstigan
Считался пару лет назад молодым топом, но в том году его конкретно вытеснил Араужо, и он то его подменял, то Отаменди..
было дело, его то в реал прочили, то ещё куда то
Что-то не похоже на Бенфику они обычно начинают торг со 100млн
ОтветОлег Попов
Что-то не похоже на Бенфику они обычно начинают торг со 100млн
У парня год контракта оставался.
ОтветОлег Попов
Что-то не похоже на Бенфику они обычно начинают торг со 100млн
А он и не блещет. В португальской прессе о нём позитива и не отыскать, особо. Правильно делают, что продают пока есть спрос.
пару лет назад казалось, что он станет тем, кем сейчас является Кубарси
ОтветNuwanda
пару лет назад казалось, что он станет тем, кем сейчас является Кубарси
Ne kazalos) Iznacalno vıqlyadelo kak razvod. Tomu je Juventusu xoteli vpixnut, povezlo😄 U nas uje est Kelly, Openda, Di Gregorio, ne xvatalo eshe molodoqo ‘talanta’
Три года назад 80 за него хотели
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