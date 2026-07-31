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Роналду выложил фото, где они со старшим сыном показывают торс: «Пока нет 🤷🏽‍♂️😅»
Роналду выложил фото со старшим сыном.

Форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился новой публикацией из отпуска.

Футболист выложил фото со своим сыном, Криштиану Роналду-младшим. На кадрах оба демонстрируют свой торс.

«Пока нет 🤷🏽‍♂️😅», – подписал пост 41-летний игрок, вероятно, намекая на разницу в телосложении.

Фото: x.com/Cristiano

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Криштиану Роналду
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Комментарии

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Криш с Ямалем?
ОтветVladimir Zinkov
Криш с Ямалем?
Кстати да, сынок похож на ямаля
ОтветVladimir Zinkov
Криш с Ямалем?
Марокканские корни же…от второго отца🌚
А кроме шуток, достаточно глянуть детские фотки самого аппетитыча. Такой же /персонаж Брэда Питта из «Большого Куша»/, как и Ямаль)
Скоро начнёт на цыпочках фотографироваться рядом с сыном, как он это на командных фото практикует🤣
ОтветХавиГави_Паратрупер
Скоро начнёт на цыпочках фотографироваться рядом с сыном, как он это на командных фото практикует🤣
Сын то похоже от Ямаля
ОтветХавиГави_Паратрупер
Скоро начнёт на цыпочках фотографироваться рядом с сыном, как он это на командных фото практикует🤣
Комментарий скрыт
Как быстро вырос
Вроде вот были кадры, как он мелкий мяч гоняет. а тут уже конь такой
ОтветVasiliy S
Как быстро вырос Вроде вот были кадры, как он мелкий мяч гоняет. а тут уже конь такой
Да уж, уже 41 год, быстро время летит
ОтветVasiliy S
Как быстро вырос Вроде вот были кадры, как он мелкий мяч гоняет. а тут уже конь такой
Да, еще будто вчера играл в Спортинге.
Я бы счёл это за свойский прикол, но зная шизу этой кулюбницки, почти уверен, что он это на полном серьёзе)
Самоутверждался на взрослых, теперь перешёл на детей
Сын похож на Ямаля, потому что в детстве его поцеловал Месси)
Не, ну форма у КР7 мое почтение
ОтветДмитрий Снегирёв
Не, ну форма у КР7 мое почтение
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ОтветМохнатый55
Комментарий скрыт
Зачем футболисту еще более мощные грудные мышцы и руки?
Он и так перекачан для футболиста.
Забавный персонаж. На самом деле в самих фотках – ничего такого. А вот в его фразах... Диву даешься какая дива :)
-Папа, ну я хочу играть в футбол и гулять со сверстниками.
-Нет, я сказал пойдем фотографироваться по торсу.
Мелкий просто стоит. КР напрягся и сравнивает...клоунада
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