Роналду выложил фото, где они со старшим сыном показывают торс: «Пока нет 🤷🏽‍♂️😅»

Роналду выложил фото со старшим сыном.

Форвард «Аль-Насра » и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился новой публикацией из отпуска.

Футболист выложил фото со своим сыном, Криштиану Роналду-младшим. На кадрах оба демонстрируют свой торс.

«Пока нет 🤷🏽‍♂️😅», – подписал пост 41-летний игрок, вероятно, намекая на разницу в телосложении.

Фото: x.com/Cristiano