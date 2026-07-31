Роналду выложил фото, где они со старшим сыном показывают торс: «Пока нет 🤷🏽♂️😅»
Роналду выложил фото со старшим сыном.
Форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился новой публикацией из отпуска.
Футболист выложил фото со своим сыном, Криштиану Роналду-младшим. На кадрах оба демонстрируют свой торс.
«Пока нет 🤷🏽♂️😅», – подписал пост 41-летний игрок, вероятно, намекая на разницу в телосложении.
Фото: x.com/Cristiano
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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Криштиану Роналду
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А кроме шуток, достаточно глянуть детские фотки самого аппетитыча. Такой же /персонаж Брэда Питта из «Большого Куша»/, как и Ямаль)
Вроде вот были кадры, как он мелкий мяч гоняет. а тут уже конь такой
Самоутверждался на взрослых, теперь перешёл на детей
Он и так перекачан для футболиста.
-Нет, я сказал пойдем фотографироваться по торсу.