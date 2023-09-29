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🤯 Вау! Мир давно не видел такого безумного Анчелотти. Гол Беллингема «Жироне» свел его с ума! 🤪

Карло Анчелотти Карло Анчелотти
Джуд Беллингем Джуд Беллингем
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Джуд Беллингем принес «Реалу» разгромную победу в матче с «Жироной», но такое ощущение, что этот матч был гораздо важнее, судя по реакции Карло Анчелотти.

Английский полузащитник забил седьмой гол в сезоне.

«Реал» уверенно шел к победе, но англичанин решил, что этого мало.

Реакция обычно спокойного Карло была дикой.

Быть может дело в турнирной таблице? Или Анчелотти действительно опасался фееричного старта «Жироны»?

3 комментария

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VuNePonimaete
Карло после гола в финале ЛЧ: 🤨
Карло после гола жироне: 💥🔥👊
+6
0
+6
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Игрок777
Ставка зашла 😄
+5
0
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corazón blanco
Желаю Карло и нам, болельщикам Мадрида, как можно чаще испытывать такие эмоции.
+4
-3
+1
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