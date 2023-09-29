🤯 Вау! Мир давно не видел такого безумного Анчелотти. Гол Беллингема «Жироне» свел его с ума! 🤪
Джуд Беллингем принес «Реалу» разгромную победу в матче с «Жироной», но такое ощущение, что этот матч был гораздо важнее, судя по реакции Карло Анчелотти.
Английский полузащитник забил седьмой гол в сезоне.
«Реал» уверенно шел к победе, но англичанин решил, что этого мало.
Реакция обычно спокойного Карло была дикой.
Быть может дело в турнирной таблице? Или Анчелотти действительно опасался фееричного старта «Жироны»?
Карло после гола жироне: 💥🔥👊