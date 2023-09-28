Говорит Мадрид
Блог

😲 Внезапно. «Реал» подписывает новый контракт с Камавинга. Хотя его нынешнее соглашение действует до 2027 года

Реал Мадрид Реал Мадрид
Эдуардо Камавинга Эдуардо Камавинга
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Эдуардо Камавинга в шаге от подписания нового долгосрочного контракта с «Реалом», сообщает Фабрицио Романо.

Француз в восторге от Мадрида и не планирует менять клуб. Сливочные также считают игрока ключевой частью будущего клуба.

Его новый контракт будет включать в себя более высокую зарплату, а также важный пункт о выкупе, который обезопасит клуб от возможных покупателей.

Camavinga 'on the verge' of signing new Real Madrid contract, two key details revealed

Скоро «Реал» официально объявит о новом соглашении.

Любопытно, что у Камавинга осталось еще четыре года по действующему соглашению, но «Мадрид» хочет заранее продлить контракт, чтобы гарантировано сохранить его в клубе.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mustang Shelby
и правильно делают заранее, он будущее реала
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий