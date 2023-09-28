😲 Внезапно. «Реал» подписывает новый контракт с Камавинга. Хотя его нынешнее соглашение действует до 2027 года
Эдуардо Камавинга в шаге от подписания нового долгосрочного контракта с «Реалом», сообщает Фабрицио Романо.
Француз в восторге от Мадрида и не планирует менять клуб. Сливочные также считают игрока ключевой частью будущего клуба.
Его новый контракт будет включать в себя более высокую зарплату, а также важный пункт о выкупе, который обезопасит клуб от возможных покупателей.
Скоро «Реал» официально объявит о новом соглашении.
Любопытно, что у Камавинга осталось еще четыре года по действующему соглашению, но «Мадрид» хочет заранее продлить контракт, чтобы гарантировано сохранить его в клубе.
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