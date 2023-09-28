😲 Внезапно. «Реал» подписывает новый контракт с Камавинга. Хотя его нынешнее соглашение действует до 2027 года

Эдуардо Камавинга в шаге от подписания нового долгосрочного контракта с «Реалом», сообщает Фабрицио Романо.

Француз в восторге от Мадрида и не планирует менять клуб. Сливочные также считают игрока ключевой частью будущего клуба.

Его новый контракт будет включать в себя более высокую зарплату, а также важный пункт о выкупе, который обезопасит клуб от возможных покупателей.

Скоро «Реал» официально объявит о новом соглашении.

Любопытно, что у Камавинга осталось еще четыре года по действующему соглашению, но «Мадрид» хочет заранее продлить контракт, чтобы гарантировано сохранить его в клубе.