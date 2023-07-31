Кто постарался − неизвестно.

Благодаря болельщикам «Мадрида» в Твиттере завирусилось видео, на котором в течение трех секунд на тренировке «сливочных» происходят очень странные вещи.

Один из игроков клуба нарушает главное правило футбола «Не садись на мяч, яйцо будет», в то время как на фоне Эдуардо Камавинга выполняет различные трюки. В какой-то момент ему в лицо из-за пределов кадра прилетает мяч.

Дата и место съемки неизвестны, как и то, кто именно наносил удар в сторону француза. В любом случае, врагу не пожелаешь получить подобный удар, а тем более от партнера по команде. Надеемся, что Эдуардо в порядке.