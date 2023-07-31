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📹Тушите свет. На тренировке «Мадрида» Камавинга отправили в нокдаун

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Эдуардо Камавинга Эдуардо Камавинга
Футбол Футбол

Кто постарался − неизвестно.

Благодаря болельщикам «Мадрида» в Твиттере завирусилось видео, на котором в течение трех секунд на тренировке «сливочных» происходят очень странные вещи.

Один из игроков клуба нарушает главное правило футбола «Не садись на мяч, яйцо будет», в то время как на фоне Эдуардо Камавинга выполняет различные трюки. В какой-то момент ему в лицо из-за пределов кадра прилетает мяч.

Дата и место съемки неизвестны, как и то, кто именно наносил удар в сторону француза. В любом случае, врагу не пожелаешь получить подобный удар, а тем более от партнера по команде. Надеемся, что Эдуардо в порядке.

4 комментария

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Я ни на что не намекаю, но попасть, точно куда хочет, там может только Кроос...
+7
0
+7
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Ответ Антон
Я ни на что не намекаю, но попасть, точно куда хочет, там может только Кроос...
У Лукиты тоже нет проблем с точностью)
+1
0
+1
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Такая ситуация в каждой футбольной команде происходит, примерно раз в неделю-две. Обычное дело.
0
0
0
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