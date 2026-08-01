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  4. Хавбек «Балтики» Титков: «Настроены выступить не хуже, чем в прошлом сезоне, а лучше — финишировать выше шестого места»

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Хавбек «Балтики» Титков: «Настроены выступить не хуже, чем в прошлом сезоне, а лучше — финишировать выше шестого места»
Титков: «Балтика» настроена выступить не хуже, чем в прошлом сезоне.

Хавбек «Балтики» Николай Титков рассказал о задаче клуба в стартовавшем сезоне Альфа-Банк РПЛ.

— Есть ощущение, что после успешного прошлого чемпионата соперники стали серьезнее настраиваться на вашу команду?

— Понятно, что тот успех сложно повторить. Но будем стараться. В следующей игре против московского «Динамо» попробуем исправиться и добиться победы.

— Есть шанс повторить успех? Или теперь главное — не сильно опуститься по сравнению с шестым местом прошлого сезона?

— В любом случае мы сделаем все, чтобы реабилитироваться за поражение в первом туре и подняться выше в таблице. Разумеется, настроены на то, чтобы как минимум выступить не хуже, чем в прошлом сезоне, а лучше — финишировать выше шестого места.

— Команда к этому готова?

— В принципе, в прошлом сезоне доказывали, что можем играть на равных с любым соперником. Да, не всегда получалось победить, иногда проигрывали или играли вничью из-за голов, пропущенных на последних минутах. 

В этом сезоне был неудачный матч с ЦСКА (1:2). Но нам главное — показывать ту игру, благодаря которой мы вели в счете в этой встрече и создавали моменты во втором тайме. Надо от первой до последней минуты демонстрировать тот характер, который был в прошлом сезоне, выполнять то, что требует главный тренер. И тогда сможем так же радовать наших болельщиков, – сказал Титков.

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
logoБалтика
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoНиколай Титков

Комментарии

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Вангую максимум 10-11 место. Надо быть реалистами. Второй раз подряд так выдать первую половину сезона это надо очень и очень сильно умудриться. Особенно учитывая пробуксовски с комплектованием возникшие - то защитник не с тем ростом приехал, то нападающий молодой кинул и смотался на более ему понравившееся предложение.
ОтветBalt
Вангую максимум 10-11 место. Надо быть реалистами. Второй раз подряд так выдать первую половину сезона это надо очень и очень сильно умудриться. Особенно учитывая пробуксовски с комплектованием возникшие - то защитник не с тем ростом приехал, то нападающий молодой кинул и смотался на более ему понравившееся предложение.
"+" за адекватную оценку ситуации.
Я тоже считаю, что балтийцы в этом сезоне будут заметно хуже, на это есть объективные причины, но не думаю, что будет борьба за выживание, всё таки команда показывает уровень, во втором десятке финиширует
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