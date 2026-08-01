Смертин покинул пост главы Федерации футбола Алтайского края
Алексей Смертин покинул пост главы Федерации футбола Алтайского края по итогам отчетно-выборной конференции.
Бывшему хавбеку сборной России присвоено звание почетного председателя организации. Он возглавлял федерацию с 2014 года.
При этом Смертин продолжает работать директором департамента устойчивого развития и социальной ответственности РФС.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Коммерсант»
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Походу Смертин там просто сидел на зарплате 12 лет, бегая марафоны по миру.