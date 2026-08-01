Алексей Смертин покинул пост главы Федерации футбола Алтайского края по итогам отчетно-выборной конференции.

Бывшему хавбеку сборной России присвоено звание почетного председателя организации. Он возглавлял федерацию с 2014 года.

При этом Смертин продолжает работать директором департамента устойчивого развития и социальной ответственности РФС.