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  4. Смертин покинул пост главы Федерации футбола Алтайского края

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Смертин покинул пост главы Федерации футбола Алтайского края

Алексей Смертин покинул пост главы Федерации футбола Алтайского края по итогам отчетно-выборной конференции.

Бывшему хавбеку сборной России присвоено звание почетного председателя организации. Он возглавлял федерацию с 2014 года.

При этом Смертин продолжает работать директором департамента устойчивого развития и социальной ответственности РФС.

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Коммерсант»
logoАлексей Смертин
logoСборная России по футболу
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Комментарии

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ОтветTony Artyomenko
Пешком?
Побежал конечно))
ОтветTony Artyomenko
Пешком?
Спортивной ходьбой
Как можно возглавлять федерацию футбола Алтайского края и при этом бегать жёсткие марафоны по всему миру, на это же время нужно в т.ч. на тренировки/восстановление? И ещё умудрялся в РФС работать🤣 Короче на посту ничего делал
ОтветKazanest
Как можно возглавлять федерацию футбола Алтайского края и при этом бегать жёсткие марафоны по всему миру, на это же время нужно в т.ч. на тренировки/восстановление? И ещё умудрялся в РФС работать🤣 Короче на посту ничего делал
свадебный генерал)
ОтветKazanest
Как можно возглавлять федерацию футбола Алтайского края и при этом бегать жёсткие марафоны по всему миру, на это же время нужно в т.ч. на тренировки/восстановление? И ещё умудрялся в РФС работать🤣 Короче на посту ничего делал
Назовите 5 клубов Алтайского края
Легенда) за эти 12 лет он сделал ровным счётом ничего
Будет дальше "устойчиво развивать".
Какая-то бутафорская должность. По сути просто получал приличные бабки и занимался своим хобби - бегом.
И много в Алтайском крае появилось футбольных полей и команд хотя бы в Первой Лиге за 12 лет?
Походу Смертин там просто сидел на зарплате 12 лет, бегая марафоны по миру.
Итоги то какие в целом? За 12 лет поколение появляется
На работе не появлялся
У него есть время работать?
Убежал.Так точнее будет.
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