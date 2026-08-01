«Спартак» всегда был сильным. А сейчас есть химия между футболистами и тренером». Семшов о красно-белых
Семшов о «Спартаке»: есть химия между футболистами и тренером.
Игорь Семшов оценил боеспособность «Спартака».
В 1-м туре Альфа-Банк РПЛ красно-белые обыграли «Родину» (3:0).
— Вам не кажется, что вернулся сильный «Спартак»?
— «Спартак» всегда и был сильным, просто нужно было найти химию между футболистами и тренером, никого не дергать и стабилизировать состав. Сейчас эта химия есть.
Но, опять же, в таких командах может повлиять одна неудача. Если эту неудачу удержать на плаву, не обращать на нее внимания, то «Спартак» всегда должен бороться за чемпионство, — сказал бывший футболист сборной России.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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