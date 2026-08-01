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  4. «Спартак» всегда был сильным. А сейчас есть химия между футболистами и тренером». Семшов о красно-белых

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«Спартак» всегда был сильным. А сейчас есть химия между футболистами и тренером». Семшов о красно-белых
Семшов о «Спартаке»: есть химия между футболистами и тренером.

Игорь Семшов оценил боеспособность «Спартака».

В 1-м туре Альфа-Банк РПЛ красно-белые обыграли «Родину» (3:0).

— Вам не кажется, что вернулся сильный «Спартак»?

— «Спартак» всегда и был сильным, просто нужно было найти химию между футболистами и тренером, никого не дергать и стабилизировать состав. Сейчас эта химия есть. 

Но, опять же, в таких командах может повлиять одна неудача. Если эту неудачу удержать на плаву, не обращать на нее внимания, то «Спартак» всегда должен бороться за чемпионство, — сказал бывший футболист сборной России.

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoХуан Карлос Карседо
logoСпартак
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoИгорь Семшов

Комментарии

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Сыграли один матч, выиграли у Родины и понеслось
ОтветTimur831
Сыграли один матч, выиграли у Родины и понеслось
Заметьте, понеслось от людей, которые к Спартаку отношения не имеют
ОтветTimur831
Сыграли один матч, выиграли у Родины и понеслось
так это не Спартак раздувает, а ëксперты
Сидит Игорь на заборе,
Мочит письку в ацетоне,
Химия-химия,
Вся пиписька синяя!
Намечается встатие.
ОтветАндрей Шумов
Намечается встатие.
Парня своего увидел?
ОтветАндрей Шумов
Намечается встатие.
Встатие принятия?
да они сыграли только одну игру....о чем тут говорить
Каждый год одно и то же - химия, амбиции... Подождите хотя бы туров 10, потом делайте выводы.
Прочитал «Спартак всегда был веселым».
С вероятностью 99% этот сезон исключением не станет.
Какая там химия в том борще? Помимо бромэтана...
ОтветАнтон Абызов
Какая там химия в том борще? Помимо бромэтана...
Да да бромэтана😂
С приходом Даку вся химия рухнет!
ОтветKonstantin Zorin
С приходом Даку вся химия рухнет!
На самом деле может такого носорога команде и не хватало на поле, если начнёт забивать, то капитанская повязка у него будет.
ОтветТимоха79
На самом деле может такого носорога команде и не хватало на поле, если начнёт забивать, то капитанская повязка у него будет.
никогда ему капитанскую не отдадут, не неси пургу. есть Зоба, Умяр, Максименко....какой еще Даку?
Теперь эксперты-химики будут нам рассказывать о силе Спартака и его возможностях.
ОтветДок Аксель
Теперь эксперты-химики будут нам рассказывать о силе Спартака и его возможностях.
А Вы послушайте, полезно будет
ОтветМаксим Лемаев
А Вы послушайте, полезно будет
Полезно было слушать учителя химии на уроках в школе и преподавателей в институте.
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