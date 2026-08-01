«Спартак» всегда был сильным. А сейчас есть химия между футболистами и тренером». Семшов о красно-белых

Семшов о «Спартаке»: есть химия между футболистами и тренером.

Игорь Семшов оценил боеспособность «Спартака ».

В 1-м туре Альфа-Банк РПЛ красно-белые обыграли «Родину» (3:0).

— Вам не кажется, что вернулся сильный «Спартак»?

— «Спартак» всегда и был сильным, просто нужно было найти химию между футболистами и тренером, никого не дергать и стабилизировать состав. Сейчас эта химия есть.

Но, опять же, в таких командах может повлиять одна неудача. Если эту неудачу удержать на плаву, не обращать на нее внимания, то «Спартак» всегда должен бороться за чемпионство, — сказал бывший футболист сборной России.