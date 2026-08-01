Тонали после перехода в «Тоттенхэм»: «Не смог вернуться в Италию из-за денег. Клубы могли потянуть мою зарплату, но не сумму трансфера»

Тонали: клубы Италии могли потянуть мою зарплату, но не сумму трансфера.

Полузащитник «Тоттенхэма » Сандро Тонали объяснил, почему не смог вернуться в Серию А.

Этим летом хавбек перешел в лондонский клуб из «Ньюкасла» за 100 млн фунтов с учетом бонусов.

«Мы хотели вернуться в Италию, но это было невозможно из-за денег. Клубы могли потянуть мою зарплату, но не сумму трансфера.

Англия была нашим выбором, и мы нашли лучшее решение в Англии для меня, для моей карьеры, для моего футбола, для моего счастья, для моей семьи. Я разговаривал с двумя клубами. 10-15 минут хватило, чтобы понять: «Тоттенхэм» станет моей следующей командой», – сказал Тонали.