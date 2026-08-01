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  4. Тонали после перехода в «Тоттенхэм»: «Не смог вернуться в Италию из-за денег. Клубы могли потянуть мою зарплату, но не сумму трансфера»

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Тонали после перехода в «Тоттенхэм»: «Не смог вернуться в Италию из-за денег. Клубы могли потянуть мою зарплату, но не сумму трансфера»
Тонали: клубы Италии могли потянуть мою зарплату, но не сумму трансфера.

Полузащитник «Тоттенхэма» Сандро Тонали объяснил, почему не смог вернуться в Серию А.

Этим летом хавбек перешел в лондонский клуб из «Ньюкасла» за 100 млн фунтов с учетом бонусов.

«Мы хотели вернуться в Италию, но это было невозможно из-за денег. Клубы могли потянуть мою зарплату, но не сумму трансфера.

Англия была нашим выбором, и мы нашли лучшее решение в Англии для меня, для моей карьеры, для моего футбола, для моего счастья, для моей семьи. Я разговаривал с двумя клубами. 10-15 минут хватило, чтобы понять: «Тоттенхэм» станет моей следующей командой», – сказал Тонали.

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: BBC
logoСандро Тонали
logoсерия А Италия
logoпремьер-лига Англия
logoТоттенхэм
logoденьги

Комментарии

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А какой итальянский клуб потянул бы его ЗП в 15 лямов фунтов в год???
ОтветВлад Шанцев
А какой итальянский клуб потянул бы его ЗП в 15 лямов фунтов в год???
Видимо для сериАла был готов снижать аппетиты, по другому не вижу
ОтветJamesBulger7
Видимо для сериАла был готов снижать аппетиты, по другому не вижу
может там налоги ниже, чем в Англии.
Вернуться в Милан. Эх. Было бы здорово.
Ответvthsm
Вернуться в Милан. Эх. Было бы здорово.
да они его и продали без сантиментов и долгих разговоров.
Что в этом красивого?
Хороший игрок стоит хороших денег.

В Италию он еще вернётся, как и все хорошие игроки.
После 30 лет
15 млн фунтов в год. Вот его зарплата в Тоттенхэме.
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