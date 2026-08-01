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  4. Инфантино отказался продавать часть прав на ЧМ: «Проект создал разногласия, не отвечающие интересам поставленной цели»

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Инфантино отказался продавать часть прав на ЧМ: «Проект создал разногласия, не отвечающие интересам поставленной цели»
Инфантино отказался продавать часть прав на ЧМ.

Президент ФИФА Джанни Инфантино выступил с заявлением об отказе от продажи части прав на чемпионат мира сторонним инвесторам.

«Проект FIFA Forward Enterprise (FFE) был призван заложить основу для дальнейшего укрепления наших ассоциаций-членов ФИФА и нашего вида спорта во всем мире, особенно в тех странах, где поддержка наиболее необходима. 

Больше того, как мы говорили с самого начала, это могло быть сделано только при поддержке большинства ассоциаций-членов ФИФА и всегда в рамках консультаций с ними, Советом ФИФА, конфедерациями и более широким кругом заинтересованных сторон.

Внимательно выслушав все мнения, стало ясно, что проект создал разногласия такого характера, которые, независимо от уровня поддержки, больше не отвечают интересам первоначально поставленной цели.

Наша цель всегда заключалась и будет заключаться в объединении и совершенствовании.

В связи с этим предложение не будет реализовано.

В ближайшие дни и недели я намерен собрать все заинтересованные стороны вместе в духе общих интересов в нашем футболе и с целью продолжения его развития повсюду, особенно в тех странах, которые больше всего нуждаются в нашей поддержке», – говорится в заявлении Инфантино.

Ультиматум УЕФА для Инфантино: Европа бойкотирует ЧМ в случае продажи американцам

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт ФИФА
logoФИФА
logoЧемпионат мира по футболу
logoДжанни Инфантино
бизнес

Комментарии

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Ну какие разногласия? Все дружно его, Трампа и их идею послали в .опу
ОтветСергей Махров
Ну какие разногласия? Все дружно его, Трампа и их идею послали в .опу
Любители сделок 🥴
ОтветСергей Махров
Ну какие разногласия? Все дружно его, Трампа и их идею послали в .опу
и совсем даже не все. Коморские острова поддержали. Это был бы лучший чемпионат в истории: 104 матча Джанни Инфантино против сборной Комор, любой инвестор за такое зрелище сразу триллион отсыпет.
Не разногласия, а очень даже единогласно его послали
ОтветRadik_2.0
Не разногласия, а очень даже единогласно его послали
Ну почему же, Африка кричала "давай-давай"
ОтветMichael1969
Ну почему же, Африка кричала "давай-давай"
А толку от этой Африки, если без игроков из Европы больших денег уже не видать.
Лысый шарлатан, самый позорный президент ФИФА.
ОтветMarsel Bodro
Лысый шарлатан, самый позорный президент ФИФА.
Комментарий скрыт
ОтветПорядка.нет
Комментарий скрыт
>>28 участников финала ЧЕ из 50 членов

а вот эти еще 4 участника финала ЧЕ, они сейчас с вами в одной комнате?
и даже интересно, какие 5 стран вы волевым решением выкинули из УЕФА? Косово, Гибралтар? Главное, чтобы не Россию.
Что ж ты фраер сдал назад😂
Ответsalex_9000
Что ж ты фраер сдал назад😂
было уже
Ответsalex_9000
Что ж ты фраер сдал назад😂
Он даже не фраер
Инфантино:
"- Мы с Дональдом посоветовались и он решил."
Лысый понял, что трумп не бессмертный, и скорее всего после 2028 года отроются сотни дел против него и его кукл.
ОтветMmmm Aaaaa
Лысый понял, что трумп не бессмертный, и скорее всего после 2028 года отроются сотни дел против него и его кукл.
Много дел против Байдена, Обамы или Буша мл открылось и дошли до реальных дел после их ухода? Или Трамп как и Байден в последний день всех своих помилует...
ОтветWhite_Chaos
Много дел против Байдена, Обамы или Буша мл открылось и дошли до реальных дел после их ухода? Или Трамп как и Байден в последний день всех своих помилует...
Это называется преемственность власти, 4 / 8 лет попрезиденствовал и сменился на выборах. Если каждый новый президент будет публично гнаться за старым, они все будут играть на удержание власти.
Лысого очень грубо послали в ..опу и он сдал назад. Вот бы его ещё и скинули с поста президента
Лысый шарлотан опять в очередной раз хотел лизнуть торгашу и любителю сделок Трампу, но в этот раз не получилось, европейские футбольные ассоциации стали в позу, Инфантино чемпион по переобуванию
ОтветDENIS DENWER
Лысый шарлотан опять в очередной раз хотел лизнуть торгашу и любителю сделок Трампу, но в этот раз не получилось, европейские футбольные ассоциации стали в позу, Инфантино чемпион по переобуванию
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А куда бы ты делся, фуфлыжник? Без европейцев кому этот ЧМ интересен?
Поймет ,что сам не сможет принимать такие решения .Кажется поплыл от общения с Трампом
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