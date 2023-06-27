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«Связался с Родриго и ставит бразильские песни». Коло-Муани назвал худшего «ди-джея» сборной Франции

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Чуждая музыка.

Форвард «Айнтрахта» и сборной Франции рассказал, что хавбек «Мадрида» Эдуардо Камавинга − худший диджей сборной Франции. Все дело в том, что в клубе француз часто общается с Родриго.

Камавинга и Родриго играют вместе за «Мадрид» и, судя по всему, неплохо ладят как на поле, так и за его пределами.

Вот что сказал Коло-Муани в одном из интервью: «Худший диджей французской сборной? Камавинга. Он ставит бразильские песни с тех пор, как начал общаться с Родриго».

Камавинга перебрался в «Мадрид» в 2021 году и быстро стал ключевым игроком команды. На его счету 99 игр за два сезона, причем 59 − за прошлый.

Родриго же занял ключевую позицию в атаке. На данный момент в 165 играх он забил 37 голов и отдал 32 голевые передачи. Прошлый сезон стал лучшим для бразильца − 19 голов и 11 голевых в 57 матчах.

1 комментарий

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Vincxkttk
Харош. 😂
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