Матч окончен
«Локомотив» уступил «Динамо» в Махачкале в 2-м туре РПЛ – 1:2. У Глушкова гол и пас, Раков и Миро забили, Митрюшкин получил траму
«Локомотив» проиграл «Динамо» Махачкала.
«Локомотив» в гостях потерпел поражение от «Динамо» Махачкала (1:2) в матче 2-го тура Альфа-Банк РПЛ.
На 31-й минуте нападающий гостей Вадим Раков открыл счет после передачи Алексея Батракова.
На 57-й форвард Миро сравнял счет – в этом моменте травму получил голкипер москвичей Антон Митрюшкин после столкновения со своим же защитником.
На 73-й полузащитник хозяев Никита Глушков, сделавший перед этим голевой пас, вывел свою команду вперед в счете.
Игра проходила на «Анжи Арене».
1 августа 15:30, Анжи Арена
Завершен
2 - 1
2.24xG1.7
Матье Вальбуэна
Данни
Кевин Кураньи
Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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Как Галактионов ещё это терпит, не могу понять.
Иванов на Вар?
Иванов и Карасев это преступники! Их давно надо на полиграф и потом лес валить отправить.
Снова скажут ,что все нормально? Сколько этот Карасев еще будет деньги себе на старость зарабатывать?
Очередное позорище судейское!
Вообщем иванов - это самая беспределящая мразь в судейском корпусе, которого давно пора отправить не то что на проверку, а на зону. Ну и карася можно туда же. Лысый член походу понял, что неплохое и нейтральное судейство в прошлом, особо дивидендов на жизнь не приносит, потому "вдруг" и просел за пару лет, от одного из лучших, до коррумпированной и низкоквалифицированной массы.
"нéкем играть", но "никéм нельзя заменить"