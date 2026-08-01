«Локомотив» уступил «Динамо» в Махачкале в 2-м туре РПЛ – 1:2. У Глушкова гол и пас, Раков и Миро забили, Митрюшкин получил траму

«Локомотив» проиграл «Динамо» Махачкала.

«Локомотив » в гостях потерпел поражение от «Динамо » Махачкала (1:2) в матче 2-го тура Альфа-Банк РПЛ.

На 31-й минуте нападающий гостей Вадим Раков открыл счет после передачи Алексея Батракова .

На 57-й форвард Миро сравнял счет – в этом моменте травму получил голкипер москвичей Антон Митрюшкин после столкновения со своим же защитником.

На 73-й полузащитник хозяев Никита Глушков , сделавший перед этим голевой пас, вывел свою команду вперед в счете.

Игра проходила на «Анжи Арене».

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