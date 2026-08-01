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  4. «Локомотив» уступил «Динамо» в Махачкале в 2-м туре РПЛ – 1:2. У Глушкова гол и пас, Раков и Миро забили, Митрюшкин получил траму

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«Локомотив» уступил «Динамо» в Махачкале в 2-м туре РПЛ – 1:2. У Глушкова гол и пас, Раков и Миро забили, Митрюшкин получил траму
«Локомотив» проиграл «Динамо» Махачкала.

«Локомотив» в гостях потерпел поражение от «Динамо» Махачкала (1:2) в матче 2-го тура Альфа-Банк РПЛ.

На 31-й минуте нападающий гостей Вадим Раков открыл счет после передачи Алексея Батракова.

На 57-й форвард Миро сравнял счет – в этом моменте травму получил голкипер москвичей Антон Митрюшкин после столкновения со своим же защитником.

На 73-й полузащитник хозяев Никита Глушков, сделавший перед этим голевой пас, вывел свою команду вперед в счете.

Игра проходила на «Анжи Арене».

Премьер-лига Россия (РПЛ). 2 тур
1 августа 15:30, Анжи Арена
Логотип домашней команды
Динамо Махачкала
Завершен
2 - 1
2.24xG1.7
Логотип гостевой команды
Локомотив
Матч окончен
Хубулов
90’
+5’
Мрезиг   Кагермазов
89’
87’
Карпукас   Погостнов
Апшацев   Смелов
81’
76’
Руденко   Салтыков
  Глушков
73’
Лесовой   Хубулов
67’
60’
Пиняев   Голубев
60’
Митрюшкин   Лантратов
  Миро
57’
46’
Раков   Еремеев
Агаларов   Джабраилов
46’
Сандрачук   Аззи
46’
2тайм
Перерыв
36’
Раков
31’
  Раков
26’
Батраков
Динамо Махачкала
Магомедов, Сундуков, Алибеков, Аларкон, Сандрачук, Лесовой, Апшацев, Мрезиг, Глушков, Агаларов, Миро
Запасные: Сердеров, Агаларов, Магомедов, Сандрачук, Лесовой, Джапо, Апшацев, Мрезиг, Волк, Хоссейннежад, Зинович, Мастури
1тайм
Локомотив:
Митрюшкин, Фассон, Морозов, Ньямси, Сильянов, Карпукас, Пиняев, Батраков, Раков, Бакаев, Руденко
Запасные: Веселов, Чевардин, Коваленко, Митрюшкин, Карпукас, Пиняев, Руденко, Щетинин, Раков, Джикия, Ненахов, Вера
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Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?35241 голос
Матье ВальбуэнаМатье Вальбуэна
ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
онлайны
logoДинамо Махачкала
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoЛокомотив
logoАлексей Батраков
logoВадим Раков
logoАнтон Митрюшкин
logoМиро
logoНикита Глушков

Комментарии

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Руководству браво, конечно. Оставили клуб полностью без опорной зоны и нападения, это надо постараться)
Как Галактионов ещё это терпит, не могу понять.
ОтветRoman
Руководству браво, конечно. Оставили клуб полностью без опорной зоны и нападения, это надо постараться) Как Галактионов ещё это терпит, не могу понять.
Такими темпами Заболотного пригласите скоро.
ОтветRoman
Руководству браво, конечно. Оставили клуб полностью без опорной зоны и нападения, это надо постараться) Как Галактионов ещё это терпит, не могу понять.
А что он должен делать, подать в отставку и сидеть как ты дома и строчить комменты?
поскорее продать батракова и карпукаса, чтобы у болельщиков не было претензий, почему команда борется за выживание в этом сезоне
На состав Локомотива без слез не взглянешь просто, даже если каким-то чудом болельщик удержится от этого, то от просмотра скамейки уже истерика начинается) нападающий вообще один 18 летний пацан, Лукас Вера уже полгода форму набрать не может, Коваленко с Салтыковым это уровень ФНЛ, еще 3 молодых пацанов и 3 защитника, один из которых мало того, что сдал давным давно, так еще и не играл месяца 4)
Ответtw1st37
На состав Локомотива без слез не взглянешь просто, даже если каким-то чудом болельщик удержится от этого, то от просмотра скамейки уже истерика начинается) нападающий вообще один 18 летний пацан, Лукас Вера уже полгода форму набрать не может, Коваленко с Салтыковым это уровень ФНЛ, еще 3 молодых пацанов и 3 защитника, один из которых мало того, что сдал давным давно, так еще и не играл месяца 4)
В Акроне Салтыков был хорош. Правда, в 1-ой лиге.))
Ответtw1st37
На состав Локомотива без слез не взглянешь просто, даже если каким-то чудом болельщик удержится от этого, то от просмотра скамейки уже истерика начинается) нападающий вообще один 18 летний пацан, Лукас Вера уже полгода форму набрать не может, Коваленко с Салтыковым это уровень ФНЛ, еще 3 молодых пацанов и 3 защитника, один из которых мало того, что сдал давным давно, так еще и не играл месяца 4)
Комментарий скрыт
Как можно было засчитывать второй мяч Махачкалы? После видео просмотра? Где видно,что Руденко наступают на ногу?
Иванов на Вар?
Иванов и Карасев это преступники! Их давно надо на полиграф и потом лес валить отправить.
Снова скажут ,что все нормально? Сколько этот Карасев еще будет деньги себе на старость зарабатывать?
Очередное позорище судейское!
Ответqwertytitarenko
Как можно было засчитывать второй мяч Махачкалы? После видео просмотра? Где видно,что Руденко наступают на ногу? Иванов на Вар? Иванов и Карасев это преступники! Их давно надо на полиграф и потом лес валить отправить. Снова скажут ,что все нормально? Сколько этот Карасев еще будет деньги себе на старость зарабатывать? Очередное позорище судейское!
Уже и Махачкала судей покупает?)))
Ответqwertytitarenko
Как можно было засчитывать второй мяч Махачкалы? После видео просмотра? Где видно,что Руденко наступают на ногу? Иванов на Вар? Иванов и Карасев это преступники! Их давно надо на полиграф и потом лес валить отправить. Снова скажут ,что все нормально? Сколько этот Карасев еще будет деньги себе на старость зарабатывать? Очередное позорище судейское!
иванов всю жизнь в открытую показывает предвзятость к Локо. А с карасевым все стало понятно, после отменённого гола Комличенко, когда он и Песьяков, обоюдно высоко поднятой ногой тянулись к мячу, и Комличенко первым его проткнул, а дальше уже никак не имея возможности ее убрать, чиркнул по бутсе вратаря, но зато уверенно поставил пенальти в концовке за "фол" Комличенко в той же игре, хотя такие фолы можно свистеть на каждом угловом без исключения.
Вообщем иванов - это самая беспределящая мразь в судейском корпусе, которого давно пора отправить не то что на проверку, а на зону. Ну и карася можно туда же. Лысый член походу понял, что неплохое и нейтральное судейство в прошлом, особо дивидендов на жизнь не приносит, потому "вдруг" и просел за пару лет, от одного из лучших, до коррумпированной и низкоквалифицированной массы.
Ротенберг, где деньги на трансферы?
Ответresidentfclm
Ротенберг, где деньги на трансферы?
Раньше говорили, что трансферы возможны при продажах. Продажи вовсю идут, но денег на трансферы как не было, так и нет)
ОтветRoman
Раньше говорили, что трансферы возможны при продажах. Продажи вовсю идут, но денег на трансферы как не было, так и нет)
Комментарий скрыт
Локомотив видимо давно не играл в лучшей лиге мира, но в этом сезоне у них есть все шансы туда попасть
ОтветNiekiz
Локомотив видимо давно не играл в лучшей лиге мира, но в этом сезоне у них есть все шансы туда попасть
Хоть на футбол без фан айди походим
ОтветАртем Д
Хоть на футбол без фан айди походим
Да и география выездов обширная. А то эти Самара, Казань и т.д. жуть как надоели уже. Будут хоть Хабаровск, Красноярск, Екатеринбург, Нижнекамск, Набережные Челны, Кострома, Волгоград и т.д.
Ахмат возил Локо. Маахчкала возит. Причем без преувеличения. Что они делали на сборах?
Ответericssons
Ахмат возил Локо. Маахчкала возит. Причем без преувеличения. Что они делали на сборах?
Вот тоже понять не могу товарники вроде выигрывали как в чемпионате так ничего не могут
Ответericssons
Ахмат возил Локо. Маахчкала возит. Причем без преувеличения. Что они делали на сборах?
На сборах наигрывали игру с Воробьев. Сейчас его нет. Тут все объяснимо.
43 минута. алибеков играет в спину против ракова судья не свистит. Комментатор оправдывает это игрой в корпус 😂😂 толчок в спину это игра в корпус 😂. Вы откуда берете таких комментаторов ?
ОтветАлександр Коларов
43 минута. алибеков играет в спину против ракова судья не свистит. Комментатор оправдывает это игрой в корпус 😂😂 толчок в спину это игра в корпус 😂. Вы откуда берете таких комментаторов ?
Просто представляю как горели бы очки если бы такой фол пропустили в матче Спартак.
ОтветАлександр Коларов
43 минута. алибеков играет в спину против ракова судья не свистит. Комментатор оправдывает это игрой в корпус 😂😂 толчок в спину это игра в корпус 😂. Вы откуда берете таких комментаторов ?
я за локо, но как-будто за такое не дают пенки обычно
Никем вообще играть, в полузащите бардак просто
Ответvitanloko@yandex.ru
Никем вообще играть, в полузащите бардак просто
сложный русский язык)
"нéкем играть", но "никéм нельзя заменить"
ОтветVitalik Klishin
сложный русский язык) "нéкем играть", но "никéм нельзя заменить"
Для большинства русский язык - загадка, которую не хочется разгадывать. ))
По моему играет только Махачкала.. Локо тупо отбивается..
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