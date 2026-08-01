«Галатасарай» ведет переговоры по Батракову. Хавбек «Локо» приоритетнее для турок, чем Энсисо из Парагвая (Sportcell)
«Галатасарай» ведет переговоры по Батракову.
«Галатасарай» начал официальные переговоры с «Локомотивом» о трансфере хавбека Алексея Батракова, сообщает Sportcell.
Для стамбульского клуба вариант с 21-летним игроком сборной России предпочтительнее, чем переход 22-летнего полузащитника «Страсбура» и сборной Парагвая Хулисо Энсисо.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sportcell
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И песенку спой про сундук мертвеца!
реальность - галатасарай
))
Локо всех лидеров летом продаёт и Батракову оставаться и с Казанкой играть, за 7 место бороться, смысла нет.
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это минус
приоритетнее для турок, чем Энсисо из Парагвая (Sportcell)
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это плюс