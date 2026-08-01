«Галатасарай» ведет переговоры по Батракову. Хавбек «Локо» приоритетнее для турок, чем Энсисо из Парагвая (Sportcell)

«Галатасарай» ведет переговоры по Батракову.

«Галатасарай » начал официальные переговоры с «Локомотивом » о трансфере хавбека Алексея Батракова , сообщает Sportcell.

Для стамбульского клуба вариант с 21-летним игроком сборной России предпочтительнее, чем переход 22-летнего полузащитника «Страсбура » и сборной Парагвая Хулисо Энсисо.

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