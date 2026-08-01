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«Галатасарай» ведет переговоры по Батракову. Хавбек «Локо» приоритетнее для турок, чем Энсисо из Парагвая (Sportcell)
«Галатасарай» ведет переговоры по Батракову.

«Галатасарай» начал официальные переговоры с «Локомотивом» о трансфере хавбека Алексея Батракова, сообщает Sportcell.

Для стамбульского клуба вариант с 21-летним игроком сборной России предпочтительнее, чем переход 22-летнего полузащитника «Страсбура» и сборной Парагвая Хулисо Энсисо.

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sportcell
logoЛокомотив
logoАлексей Батраков
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
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Комментарии

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От ПСЖ до Сарая всего один рывок с таким агентом как у Батракова.
ОтветДок Аксель
От ПСЖ до Сарая всего один рывок с таким агентом как у Батракова.
Он не перейдет в Галатасарай, как только агент потребует свою неадекватную комиссию - сразу будет послан куда подальше
ОтветДок Аксель
От ПСЖ до Сарая всего один рывок с таким агентом как у Батракова.
Ну зато в ЛЧ поиграет
Вино и гаш...ш, Истанбул и Париж
Моряк, моряк, почему ты грустишь?
Возьми папиросу, хлопни винца
И песенку спой про сундук мертвеца!
ОтветСергей Круг
Вино и гаш...ш, Истанбул и Париж Моряк, моряк, почему ты грустишь? Возьми папиросу, хлопни винца И песенку спой про сундук мертвеца!
Кстати на Яндекс-музыке уже не понятно что может употребить моряк и что он может "взять" в этом припеве. Докатились.
Ответbrig_Mercury
Кстати на Яндекс-музыке уже не понятно что может употребить моряк и что он может "взять" в этом припеве. Докатились.
Недавно мне попалась новая песня с названием "Для никого". Что-то из неизданного :)
Хоть один легионер в Турции спрогрессировал за всю историю, даже не российский а из мировых. Это же чемпионат деградации где стоимость футболистов только уменьшается всегда
Ответbu ga
Хоть один легионер в Турции спрогрессировал за всю историю, даже не российский а из мировых. Это же чемпионат деградации где стоимость футболистов только уменьшается всегда
Комментарий скрыт
ОтветМихаил Ткаченко
Комментарий скрыт
Какой еще Осимхен? Его лучшие годы были в Наполи
ожидание - псж
реальность - галатасарай

))
Ответeyeballerswow
ожидание - псж реальность - галатасарай ))
ну в Турции он хотя бы основным будет скорее всего,а будет прогрессировать + ЛЧ.а в ПСЖ будет игроком запаса .уж лучше Турция
Ответeyeballerswow
ожидание - псж реальность - галатасарай ))
Помню как тут также язвили, когда Хвича в Динамо Батуми уехал
Так-то Галатасарай - чемпион Турции, участник основного турнира Лиги чемпионов, и весьма развеселая команда, которая аутсайдерам и середнякам отгружает 3-5 голов за игру. В атакующей и доминирующей команде Алексей как раз мог бы проявить себя. Понимаю, что здесь многие ждут предложения от "Реала" или "Манчестер Сити", но "Галатасарай" точно лучший вариант по сравнению с каким-нибудь "Сандерлендом" или "Фулхэмом", которые 88 минут из 90 отбиваются от соперника
ОтветБоевой Бурят Путина
Так-то Галатасарай - чемпион Турции, участник основного турнира Лиги чемпионов, и весьма развеселая команда, которая аутсайдерам и середнякам отгружает 3-5 голов за игру. В атакующей и доминирующей команде Алексей как раз мог бы проявить себя. Понимаю, что здесь многие ждут предложения от "Реала" или "Манчестер Сити", но "Галатасарай" точно лучший вариант по сравнению с каким-нибудь "Сандерлендом" или "Фулхэмом", которые 88 минут из 90 отбиваются от соперника
На 100% согласен, лч и шанс показать себя лучшим клубам Европы шанс огромный.
У меня в fm 26 он в каждом сейве в Турции оказывался. Галатасарай, Бешикташ, Фенербахче
ОтветTrueSquard
У меня в fm 26 он в каждом сейве в Турции оказывался. Галатасарай, Бешикташ, Фенербахче
Блин обожаю эту игру. Фм 16 играл до 21 года))
ОтветДядя ТУРА
Блин обожаю эту игру. Фм 16 играл до 21 года))
ФМ16 классная была
Нужно переходить, там и состав на 3 головы сильнее Локо, и игра в ЛЧ.

Локо всех лидеров летом продаёт и Батракову оставаться и с Казанкой играть, за 7 место бороться, смысла нет.
Куча комментариев про то как он там себя проявит в ЛЧ, ну а потом Барса, Реал, ПСЖ. Просто интересно вы какой пример российского футболиста визуализируете? Ни одного подобного примера.
ОтветRyan_Getzlaf
Куча комментариев про то как он там себя проявит в ЛЧ, ну а потом Барса, Реал, ПСЖ. Просто интересно вы какой пример российского футболиста визуализируете? Ни одного подобного примера.
До Месси не было примеров с таким количеством зм. И что с того. Так и тут. Главное сделать первый шаг, а потом всё будет в его руках. Лично я не считаю, что Батраков игрок уровня Барсы, Реала. Но при должной работе он вполне себе может достичь уровня Дортмунда, Байера, Лейпцига.
ОтветRyan_Getzlaf
Куча комментариев про то как он там себя проявит в ЛЧ, ну а потом Барса, Реал, ПСЖ. Просто интересно вы какой пример российского футболиста визуализируете? Ни одного подобного примера.
Из РПЛ уезжает 1 игрок за 2-3 года, какой тебе нужен пример? У нас за 10 лет полторы калеки пробовали уехать, это не выборка. Уезжали бы сотнями, как те же Хорваты, тогда говорили бы о примерах.
Пусть до зимы поиграет. Может подфартит с каким-то клубом из Италии, Франции и Испании.
ОтветNikita Nikita_1116567106
Пусть до зимы поиграет. Может подфартит с каким-то клубом из Италии, Франции и Испании.
А потом еще годик а там еще пол года...и вот уже тобой интересуется Аль-Ахли)
ОтветЕвгений Кузнецов
А потом еще годик а там еще пол года...и вот уже тобой интересуется Аль-Ахли)
Думаешь супруга будет против 4-5млн в год которые даст Аль-Ахли, или агент будет спрашивать его мнение при хорошем предложение?
«Галатасарай» ведет переговоры по Батракову. Хавбек «Локо»
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это минус

приоритетнее для турок, чем Энсисо из Парагвая (Sportcell)
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это плюс
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