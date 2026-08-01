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  4. «Динамо» проиграло «Балтике» в Калининграде в 2-м туре РПЛ – 1:2. Титков и Артур забили с игры, Хиль – с пенальти

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«Динамо» проиграло «Балтике» в Калининграде в 2-м туре РПЛ – 1:2. Титков и Артур забили с игры, Хиль – с пенальти
«Динамо» уступило «Балтике».

«Динамо» в гостях проиграло «Балтике» (1:2) в матче 2-го тура Альфа-Банк РПЛ.

На 57-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Николай Титков. На 74-й форвард Брайан Хиль реализовал пенальти, назначенный за фол на нем со стороны Хуана Касереса. На 76-й один мяч отыграл Артур Гомес.

Игра проходила на «Ростех Арене» в Калининграде.

Премьер-лига Россия (РПЛ). 2 тур
1 августа 17:45, Ростех Арена
Логотип домашней команды
Балтика
Завершен
2 - 1
1.32xG1.09
Логотип гостевой команды
Динамо
Матч окончен
90’
+2’
Фомин   Ан. Миранчук
Мендель   Беликов
88’
82’
Скопинцев   Диас
76’
  Артур
  Хиль
74’
Гассама   Чивич
70’
Титков   Поспелов
68’
М. Петров   Муфи
68’
65’
Глебов   Касерес
65’
Зайдензаль   Сергеев
65’
Гладышев   Маринкин
Оффор   Хиль
62’
  Титков
57’
Мурид
51’
2тайм
Перерыв
Андерсон
30’
Балтика
Латышонок, Бевеев, Шнапцев, Гассама, Андерсон, Варатынов, Титков, Мурид, Мендель, М. Петров, Оффор
Запасные: Титков, М. Петров, Йенне, Оффор, Кукушкин, Кирш, Никитин, Гассама, Мендель, Шильцов, Рядно, И. Петров
1тайм
Динамо:
Расулов, Скопинцев, Рикардо, Осипенко, Зайдензаль, Бителло, Глебов, Фомин, Артур, Тюкавин, Гладышев
Запасные: Кудравец, Маричаль, Бабаев, Скопинцев, Зайдензаль, Глебов, Фернандес, Майсторович, Окишор, Фомин, Гладышев, Лещук
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Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?35121 голос
Матье ВальбуэнаМатье Вальбуэна
ДанниДанни
Кевин КураньиКевин Кураньи
Кристиан НобоаКристиан Нобоа
Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
logoДинамо Москва
онлайны
logoБалтика
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoНиколай Титков
logoАртур Гомес
logoБрайан Хиль
logoХуан Касерес II

Комментарии

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Слишком рано Динамо на кубке сосредоточиться решило
ОтветMark Borisovich
Слишком рано Динамо на кубке сосредоточиться решило
Самое время
Никто не находил на поле Костика тридцать миллионов? Он ещё шевелится? ))
Как же радостно весь город болеет за свой клуб, и да у них нет миллиардов из бюджета, зато есть вот такой тренер как Андрей Викторович и он мордой об газон размазывает модный немецкий третий сорт
ОтветSMART789
Как же радостно весь город болеет за свой клуб, и да у них нет миллиардов из бюджета, зато есть вот такой тренер как Андрей Викторович и он мордой об газон размазывает модный немецкий третий сорт
Комментарий скрыт
ОтветSMART789
Как же радостно весь город болеет за свой клуб, и да у них нет миллиардов из бюджета, зато есть вот такой тренер как Андрей Викторович и он мордой об газон размазывает модный немецкий третий сорт
Есть понимающие игру болелы! Талый - молодчик! Как был приличный игрок, не бревно и не тупой, так и тренером стал классным! Кто был игроком команды, которая МЮ проходила, тому класть на швпрцевских тюкпвинцев. Еслт бы еще и не распродали игроков, то шварцевских совсем в газон укатали! Давай, Талый! За тебя и Евсея будем болеть! Жгите рок в эьой сраной дыре рфпл
Как же вовремя Динамо избавилось от Лички! Наконец, видим зрелую сбалансированную игру.
Очень рад, что походу Балтика всерьез решила повторить, а может даже превзойти, свой прошлогодний успех. Согласен с мнением, что не считая самой концовки сезона, когда выбыл Хиль, Балтика на протяжении практически всего сезона показывала самый огненный футбол в лиге. Наслаждался ими. Желаю зажигать и в этом сезоне. Посмотрим, что завтра покажет наш Зенит. Был ли первый матч аномалией или всё таки в этом сезоне решили играть и для болельщиков тоже.
Ответгол-хрен-штанга
Очень рад, что походу Балтика всерьез решила повторить, а может даже превзойти, свой прошлогодний успех. Согласен с мнением, что не считая самой концовки сезона, когда выбыл Хиль, Балтика на протяжении практически всего сезона показывала самый огненный футбол в лиге. Наслаждался ими. Желаю зажигать и в этом сезоне. Посмотрим, что завтра покажет наш Зенит. Был ли первый матч аномалией или всё таки в этом сезоне решили играть и для болельщиков тоже.
Да не, не получится превзойти, в прошлом сезоне Балтика получше играла
Когда в марте 1996-го я шел со старой "Балтики" после нулевой ничьи с московским "Динамо", мог ли я подумать, что первой победы над ними придется ждать больше 30 лет? Нет, не мог. А оно так и случилось...
Вот у вас попка горит от возможно перехода Тюкавина в Зенит. Поставьте себя на место Кости. Вы бы играли в это дерьмо ? Либо выбрали бы хорошую зарплату, сильных партнеров и трофеи.. думаю выбор очевиден
ОтветАлександр Коларов
Вот у вас попка горит от возможно перехода Тюкавина в Зенит. Поставьте себя на место Кости. Вы бы играли в это дерьмо ? Либо выбрали бы хорошую зарплату, сильных партнеров и трофеи.. думаю выбор очевиден
Так а сам Тюкавин что сегодня на поле сделал на данный момент ?)
ОтветАлександр Коларов
Вот у вас попка горит от возможно перехода Тюкавина в Зенит. Поставьте себя на место Кости. Вы бы играли в это дерьмо ? Либо выбрали бы хорошую зарплату, сильных партнеров и трофеи.. думаю выбор очевиден
Тюкавин тоже дерьмо получается ?Где его помощь Динамо?
Верните Гусева! Невозможно уже слушать этих комментаторов... Берегите себя
ОтветАнтоша
Верните Гусева! Невозможно уже слушать этих комментаторов... Берегите себя
Юморист))
По стопам Валеры, скоро Гусев заменит опять!
Ответxm
По стопам Валеры, скоро Гусев заменит опять!
💯 %
Ответxm
По стопам Валеры, скоро Гусев заменит опять!
При любом раскладе, Гусева больше никто не позовёт.
Балтийцы молодцы с победой!
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