«Динамо» проиграло «Балтике» в Калининграде в 2-м туре РПЛ – 1:2. Титков и Артур забили с игры, Хиль – с пенальти

«Динамо» уступило «Балтике».

«Динамо » в гостях проиграло «Балтике» (1:2) в матче 2-го тура Альфа-Банк РПЛ.

На 57-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Николай Титков . На 74-й форвард Брайан Хиль реализовал пенальти, назначенный за фол на нем со стороны Хуана Касереса . На 76-й один мяч отыграл Артур Гомес .

Игра проходила на «Ростех Арене» в Калининграде.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ