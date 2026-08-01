Матч окончен
«Динамо» проиграло «Балтике» в Калининграде в 2-м туре РПЛ – 1:2. Титков и Артур забили с игры, Хиль – с пенальти
«Динамо» уступило «Балтике».
«Динамо» в гостях проиграло «Балтике» (1:2) в матче 2-го тура Альфа-Банк РПЛ.
На 57-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Николай Титков. На 74-й форвард Брайан Хиль реализовал пенальти, назначенный за фол на нем со стороны Хуана Касереса. На 76-й один мяч отыграл Артур Гомес.
Игра проходила на «Ростех Арене» в Калининграде.
Матье Вальбуэна
Данни
Кевин Кураньи
Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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