«ПСЖ» покупает Аклиуша у «Монако» за 50 млн евро. Медосмотр – на следующей неделе (Фабрицио Романо)
«ПСЖ» покупает Аклиуша у «Монако» за 50 млн евро.
«ПСЖ» покупает хавбека «Монако» Магна Аклиуша за 50 млн евро, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Клубы согласовали трансфер 24-летнего игрока сборной Франции еще два дня назад, а теперь окончательная договоренность была достигнута и со стороной Аклиуша.
Футболист пройдет медосмотр на следующей неделе и подпишет с «ПСЖ» контракт до июня 2031 года.
В 31 матче прошлого сезона Лиги 1 Аклиуш забил 6 голов и сделал 6 ассистов.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
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