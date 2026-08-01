«ПСЖ» покупает Аклиуша у «Монако» за 50 млн евро. Медосмотр – на следующей неделе (Фабрицио Романо)

«ПСЖ» покупает Аклиуша у «Монако» за 50 млн евро.

«ПСЖ» покупает хавбека «Монако » Магна Аклиуша за 50 млн евро, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Клубы согласовали трансфер 24-летнего игрока сборной Франции еще два дня назад, а теперь окончательная договоренность была достигнута и со стороной Аклиуша.

Футболист пройдет медосмотр на следующей неделе и подпишет с «ПСЖ » контракт до июня 2031 года.

В 31 матче прошлого сезона Лиги 1 Аклиуш забил 6 голов и сделал 6 ассистов.

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