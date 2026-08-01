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«Спартак» и «Ахмат» будут играть на победу. Я за ничью 2:2». Губерниев о матче 2-го тура
Губерниев: я за ничью 2:2 в матче «Спартака» и «Ахмата».

Комментатор Дмитрий Губерниев спрогнозировал ничью в матче 2-го тура Альфа‑Банк РПЛ между «Спартаком» и «Ахматом».

Игра пройдет в Грозном в воскресенье.

«Это очень интересно. «Ахмат» показал себя очень хорошей командой в первом туре. Они укрепились, Черчесов знает, что делает. Будет серьезное испытание для «Спартака». «Ахмат», как и «Спартак», будет играть на победу. 

Здесь, конечно, сойдутся две хорошие команды с точки зрения желания и созидания. Потому что тренер «Спартака» — созидатель, для Черчесова матч будет принципиальным. Борьба будет упорной, не стану выделять кого‑то одного, победа нужна обеим командам. Я в этом матче за голевую ничью — 2:2», — сказал Губерниев.

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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logoАхмат
logoДмитрий Губерниев
logoМатч ТВ
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)

Комментарии

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скорее всего одна из команд победит, но может быть и нет, это же футбол
Опять в футбол залез.
Твоё мнение не интересно.
Странно, я думал обоим нужно проиграть, а они на победу играют. Главное же участие…
Скоро это будет кулинарные шоу вести. Везде влез. Изыди, чур меня.)))
Бесполезный опять всплыл...
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