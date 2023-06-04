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📸 🎥 Бензема уходит из «Мадрида». Смотрим, как прошло прощание «Реала» с легендой

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Футбол Футбол

После 14-ти лет в «Реале» Карим Бензема покидает «королевский клуб». Вместе с «Реалом» француз завоевал 25 трофеев – это рекорд клуба, который Карим делит с Марсело.

Матч против «Атлетика» стал для Бензема последним в футболке «Реала». Уйти на победной ноте у легенды не получилось – встреча закончилась ничьей. Зато француз записал на свой счет гол.

На 74-й минуте Бензема в последний раз ушел с поля в статусе футболиста «Мадрида». «Бернабеу» провожал легенду овациями.

Матч буквально был остановлен на несколько минут, так как игроки обеих команд аплодировали французу. Когда Карим добрался до скамейке запасных, его по-отечески обнял Карло Анчелотти.

За 648 матчей во всех турнирах Карим Бензема забил 354 гола и отдал 165 голевых передач. Такое количество мячей позволило ему занять второе место среди всех бомбардиров в истории «Мадрида», сразу следом за Криштиану Роналду (450).

 С «Реалом» француз пять раз брал Лигу чемпионов и четыре раза – Ла Лигу. В 2022 году Карим получил «Золотой мяч».

Будете скучать по легенде?

15 комментариев

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Андрей Хенто
Спасибо за столько лет прекрасного футбола в футболке Королевского клуба. Легенда. Один из умнейших игроков.
+12
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Karim Rahmonov
Ответ Alexander Prime
При всем уважении к достижениям Карима, для меня и думаю для многих он все же не легенда. Морально маловат для такого звания. Просто отличный игрок своего клуба, но не легенда, забудут быстро... С тем же Раулем одинаковое кол-во матчей. Но о Рауле будет говорить, Бензема потеряется в истории....
При всем уважении к тебе ты не чего не понимаешь в футболе если считаешь что Бензема не легенда и его бистро забудут. Назави хот одного футболиста из Реала кто столько лет был 9кой в этом клубе и достойно справлялся с этой ролью.
+12
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Реджеп Аннагулы Оглы
спасибо за все Карим,но жаль что ты не читаешь Sports.ru
+1
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Real_v_dushe
Булычева, не пиши ничего о Реале вообще, пиши о других клубах, а Реал не трогай
+1
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VuNePonimaete
Ответ Alexander Prime
При всем уважении к достижениям Карима, для меня и думаю для многих он все же не легенда. Морально маловат для такого звания. Просто отличный игрок своего клуба, но не легенда, забудут быстро... С тем же Раулем одинаковое кол-во матчей. Но о Рауле будет говорить, Бензема потеряется в истории....
у меня для тебя плохие новости, ты ничего не соображаешь в футболе, если для тебя Карим "морально маловат"...
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Alik Lysak
Карим, спасибо за всё, шедевр в игре с Атлетико мы будем помнить всегда🥲
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Кулёс
Ну а где такая презентация для чакыра была???
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Alexander Prime
Ответ Karim Rahmonov
При всем уважении к тебе ты не чего не понимаешь в футболе если считаешь что Бензема не легенда и его бистро забудут. Назави хот одного футболиста из Реала кто столько лет был 9кой в этом клубе и достойно справлялся с этой ролью.
А Карим весь футбол, его официальный представитель? Через три года, будешь молится на следующую девятку, как и остальные
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Alexander Prime
Ответ VuNePonimaete
у меня для тебя плохие новости, ты ничего не соображаешь в футболе, если для тебя Карим "морально маловат"...
Тебе тоже мой комент, чуть выше) В чем его заслуга как легенды? он футбол изменил, он привнес что-то новое? Он на себе нес всю лигу? Выгнали со сборной за позорный шантаж) вот это будут помнить дольше)
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VuNePonimaete
Ответ Alexander Prime
Тебе тоже мой комент, чуть выше) В чем его заслуга как легенды? он футбол изменил, он привнес что-то новое? Он на себе нес всю лигу? Выгнали со сборной за позорный шантаж) вот это будут помнить дольше)
говори за себя, если ты только плохие поступки запоминаешь, то не значит, что и остальные также
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Alexander Prime
Ответ VuNePonimaete
говори за себя, если ты только плохие поступки запоминаешь, то не значит, что и остальные также
Очень интересная точка зрения, перечитай ее как-нибудь... жесть
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Karim Rahmonov
Ответ Alexander Prime
А Карим весь футбол, его официальный представитель? Через три года, будешь молится на следующую девятку, как и остальные
Я не когда не молюсь на игроках и не болею за одного игрока я болею за клуб Реал Мадрид, но и не буду отрицать виличие таких футболистов как Раул, Роналду, Бензема, Роналдиньо, Месси, Модрич, Зидан и тд . Они по настоящему легенды футбола и своих клубов. Тут было слово про легенды клуба Бензема таковым является нравится тебе или нет.
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Alexander Prime
Ответ Karim Rahmonov
Я не когда не молюсь на игроках и не болею за одного игрока я болею за клуб Реал Мадрид, но и не буду отрицать виличие таких футболистов как Раул, Роналду, Бензема, Роналдиньо, Месси, Модрич, Зидан и тд . Они по настоящему легенды футбола и своих клубов. Тут было слово про легенды клуба Бензема таковым является нравится тебе или нет.
Да госпади я ни как не принижал его регалии, само собой это топ. Ну легенда это слишком громко. Легенд не может быть сто их может быть несколько иначе это уже не легенды.
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Karim Rahmonov
Ответ Alexander Prime
Да госпади я ни как не принижал его регалии, само собой это топ. Ну легенда это слишком громко. Легенд не может быть сто их может быть несколько иначе это уже не легенды.
Легенда это тот кто в юном возрасте переходить из среднего клуба в такой большой клуб как Реал Мадрид и с ним выграет все командные и индивидуальные титули, вот по этому Бензема является Легендой клуба самый титулованный игрок клуба с Марсело второй бомбардир клуба обладатель 5ти лиги чемпионов обладател золотого мяча так кто может быть легендой если не он.
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