15 комментариев

После 14-ти лет в «Реале» Карим Бензема покидает «королевский клуб». Вместе с «Реалом» француз завоевал 25 трофеев – это рекорд клуба, который Карим делит с Марсело.

Матч против «Атлетика» стал для Бензема последним в футболке «Реала». Уйти на победной ноте у легенды не получилось – встреча закончилась ничьей. Зато француз записал на свой счет гол.

На 74-й минуте Бензема в последний раз ушел с поля в статусе футболиста «Мадрида». «Бернабеу» провожал легенду овациями.

Матч буквально был остановлен на несколько минут, так как игроки обеих команд аплодировали французу. Когда Карим добрался до скамейке запасных, его по-отечески обнял Карло Анчелотти.

За 648 матчей во всех турнирах Карим Бензема забил 354 гола и отдал 165 голевых передач. Такое количество мячей позволило ему занять второе место среди всех бомбардиров в истории «Мадрида», сразу следом за Криштиану Роналду (450).

С «Реалом» француз пять раз брал Лигу чемпионов и четыре раза – Ла Лигу. В 2022 году Карим получил «Золотой мяч».

Будете скучать по легенде?